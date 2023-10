La plus grande ferme de fleurs du comté de Boulder arrive sur le marché à 9,75 millions de dollars

Alors que le calendrier avance vers l’automne, les grappes de fleurs sauvages du Colorado se fanent et ne seront plus revues avant le printemps. Même si ces fleurs sont en train de disparaître pour le moment, quelque chose d’autre fleurit dans le comté de Boulder : une opportunité immobilière unique.

La Boulder Flower Farm, le plus grand producteur de fleurs de la région, est arrivée sur le marché.

Au prix de 9,73 millions de dollars, l’achat de cette ferme emblématique de 10 acres inclura non seulement la propriété elle-même, mais également deux sociétés existantes : la Fresh Herb Company et la Boulder Flower Farm, qui fournissent des herbes culinaires et des fleurs fraîchement coupées à des personnes comme celles-ci. des aliments entiers.

De plus, la ferme sert également de lieu pour des mariages et des événements spéciaux.

La propriété Longmont, située au 4114 Oxford Road, est cependant bien plus que le simple lieu de résidence de ces entreprises établies de longue date, mais aussi un chez-soi, avec une résidence exceptionnelle de 3 245 pieds carrés.

«Il existe peu de possibilités que votre maison fasse partie du tissu communautaire comme celle-ci», déclare l’agent inscripteur Bob Dalton de Slifer, Smith & Frampton Real Estate. « La nourriture est cultivée, les gens travaillent la terre et se rassemblent pour célébrer les occasions spéciales de la vie. »

Datant de 1887, la résidence principale de quatre chambres et trois salles de bains comprend l’école Bader qui a été repensée et rénovée en cuisine de chef, salle à manger et coin salon.

Le propriétaire, Chet Anderson, qui dirige avec sa femme Kristy la Fresh Herb Company depuis quatre décennies, affirme que malgré la rénovation, leur objectif était de retrouver le caractère original de la structure. « Une grande partie de l’histoire locale s’est déroulée dans ce bâtiment, l’idée était donc de redonner à l’école son aspect d’origine. »

Les origines uniques de l’espace peuvent être glanées par la forme simple et rectangulaire et le plafond voûté, tandis que les planchers chauffants, les armoires élégantes et les portes vitrées mènent à la terrasse mettent en valeur les mises à jour modernes.

Le reste de la maison principale, achevé en 2004, partage un équilibre similaire entre touches traditionnelles et contemporaines.

Un foyer au bois constitue un salon confortable mais spacieux, doté de portes françaises, d’une niche de fenêtre et d’armoires encastrées. Les revêtements de sol en frêne et à chaleur radiante procurent de la chaleur de manière plus avancée.

La suite principale dispose d’une baignoire, d’une douche à vapeur à deux têtes et d’un balcon pour un sanctuaire privé.

Pour les propriétaires à la recherche d’un espace supplémentaire, la réglementation du comté de Boulder autorise l’ajout de 1 800 pieds carrés supplémentaires à la résidence principale.

À l’extérieur, une terrasse en dalles orientée sud est centrée par une tonnelle couverte de vigne vieille de près de 50 ans pour les repas en plein air avec une vue imprenable sur la campagne luxuriante.

Les installations de la ferme comprennent une serre de 15 560 pieds carrés et une grange de 2 700 pieds carrés où ont lieu tous les processus de transformation, de refroidissement et d’emballage.

Située à côté des charmantes rives bordées d’arbres du ruisseau Lefthand, la terre agricole possède un sol limoneux remarquablement riche.