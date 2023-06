La peur numéro un des investisseurs : le manque de capital

Au cours des derniers mois, les investisseurs immobiliers privés ont conclu beaucoup moins de transactions. Les transactions dans cet espace étaient inférieures aux niveaux d’avant la pandémie au cours du premier trimestre de 2023, comme l’a rapporté CoStar. De nombreux investisseurs institutionnels restent également à l’écart, surveillant les baisses de prix potentielles et les opportunités liées aux biens en difficulté.

Avec autant de fluctuations, les investisseurs, en particulier ceux qui cherchent à entrer par effraction, peuvent trouver difficile de rassembler l’argent pour acheter une propriété. Il peut être difficile d’enthousiasmer les gens lorsqu’ils sondent le marché d’aujourd’hui. D’après mon expérience, j’ai constaté que souvent la plus grande crainte qui empêche les individus de se lancer ou d’acquérir une propriété supplémentaire est le manque de capital.

Même si vous ne cherchez pas à lever 100 millions de dollars, il peut être tout aussi difficile de réunir 2,5 millions de dollars ou même 250 000 dollars. En effet, bien qu’il existe un certain nombre de sources d’actions institutionnelles supplémentaires avec des fonds pour des transactions impliquant 20 ou 30 millions de dollars, il n’y a peut-être pas autant d’endroits où puiser pour des montants inférieurs.

Heureusement, en mettant en œuvre quelques stratégies clés, vous pouvez trouver des moyens de rassembler les ressources nécessaires pour acheter une propriété. Cela implique plusieurs étapes liées aux finances, ainsi que la collaboration avec les bons membres de l’équipe pour réaliser une acquisition. Voici un aperçu pour vous aider à surmonter les obstacles de capital d’un investissement.

Dans de nombreux cas, l’atout le plus précieux que vous pouvez apporter est une excellente opportunité, surtout si c’est une opportunité que personne d’autre ne connaît. Si vous pouvez trouver une offre incroyable, même les investisseurs les plus expérimentés seront impatients de prêter une oreille. Cherchez près de chez vous pour les opportunités où vous avez un avantage intérieur. Préparez un plan d’affaires afin de pouvoir présenter votre idée et montrer le potentiel de la propriété que vous envisagez.

Lorsque vous contribuez à l’équité en matière de travail, il est crucial de choisir le bon partenaire. Visez quelqu’un avec une solide feuille de route de succès et un domaine d’expertise qui peut compléter le vôtre. Ensemble, vous pouvez travailler pour constituer une équipe d’acteurs qui vous guidera dans les étapes de financement et d’acquisition.

Parmi votre famille et vos amis, qui serait prêt à investir dans une bonne affaire que vous avez trouvée ? Vous pourriez être surpris par la réponse. Lorsque j’ai interviewé Jordan Vogel, le co-fondateur de Benchmark Real Estate Group, sur mon podcast, « The Insider’s Edge to Real Estate investing », il a expliqué comment il avait collecté des fonds pour sa première transaction. Après avoir déposé le dépôt auprès de son partenaire, ils se sont précipités pour trouver le capital restant dont ils avaient besoin. L’exercice a forcé Jordan à réfléchir à ses relations avec les membres de sa famille et ses amis. Il a fait une liste de toutes les possibilités et a contacté tous ceux qui, selon lui, pourraient être intéressés et capables d’investir.

Au fur et à mesure que vous parcourez vos connaissances, considérez qui pourrait avoir au moins 25 000 $ qu’il pourrait être prêt à investir. Gardez à l’esprit que ces personnes voudront probablement entendre votre plan et ce à quoi elles peuvent s’attendre en retour. Si votre accord leur offre un moyen de diversifier leur portefeuille, ils seront peut-être plus enclins à s’engager.

Une fois que vous avez exploité les sources de capital, conservez une base de données en cours d’exécution avec leurs informations. Envoyez des mises à jour régulières et restez en contact pour maintenir la relation. Une fois que vous avez réussi, vous pouvez recontacter pour voir qui pourrait s’inscrire à votre prochaine offre. La meilleure façon de créer un réseau pour le financement des transactions est vraiment le bouche à oreille. Votre intégrité contribuera grandement dans ce domaine : construisez une excellente réputation et vous constaterez qu’il est plus facile d’obtenir des capitaux pour des propriétés ultérieures.

Après que Jordan ait réuni les fonds dont il avait besoin pour l’accord initial, il a continué à acquérir plus de propriétés, achetant finalement plus d’un milliard de dollars de propriétés résidentielles à New York par l’intermédiaire de sa société Benchmark. Dans mon émission, son conseil pour surmonter ces craintes initiales de lever des capitaux était de « Just do it ». Vous apprenez au fur et à mesure, a-t-il souligné, et avec le temps, vous pouvez mieux identifier où la valeur pourrait être ajoutée à une propriété.

Dans les prochains articles, nous examinerons plus en détail les moyens de lever des capitaux pour une transaction. Surveillez les sujets sur la recherche d’un partenaire qui peut vous aider, l’obtention du financement nécessaire, la collecte de fonds propres et la considération du financement participatif comme source. En suivant les étapes et en travaillant avec une équipe formidable, vous pouvez surmonter les obstacles au capital et commencer votre parcours d’investissement.