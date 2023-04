La nouvelle technologie de contrôle peut changer la donne pour les designers d’intérieur et les clients

Si vous envisagez de rénover ou d’agrandir votre maison l’année prochaine, il y aura probablement une nouvelle option incroyablement élégante disponible pour faire fonctionner vos commandes d’éclairage et de technologie. Hypertouch a été présenté par son titulaire de brevet, le fabricant de revêtements Iris Ceramica Group, lors de plusieurs salons de l’industrie du design aux États-Unis et en Europe, et progresse actuellement dans le processus de certification UL avec une disponibilité prévue ici d’ici le quatrième trimestre. Il est déjà en cours de spécification en Europe, a déclaré Giulia Bucci, directrice marketing américaine de la société mondiale, dans un e-mail. Pourquoi pourriez-vous être intéressé ?

Concept

Avez-vous déjà entendu le terme « acné des murs » ? C’est ce que les concepteurs appellent avec dédain le groupe de commutateurs nécessaires pour faire fonctionner les nombreuses couches d’éclairage, ventilateurs et autres commandes encombrant leurs conceptions. La commande vocale, les pavés tactiles et les télécommandes ont été trois moyens récents de remédier à ces horreurs. Hypertouch sera le dernier né.

« L’idée était de trouver des moyens d’améliorer la polyvalence, les performances et la continuité de la conception de nos surfaces en céramique, en éliminant les plaques et les couvercles d’interrupteurs inesthétiques », a écrit Bucci. La technologie peut intégrer des commandes pour les portes et les fenêtres, le climat et l’audio-vidéo, a-t-elle noté, si une maison est liée à un ensemble d’automatisation, ou simplement l’éclairage de la pièce si un client le préfère. Il peut être utilisé à l’intérieur ou à l’extérieur dans un cadre couvert, sur les murs, comme indiqué, ou sur les surfaces de comptoir en porcelaine d’Iris. Une fois approuvé aux États-Unis, il sera disponible dans les sept marques nationales de l’entreprise.

Tatiana Machado-Rosas, architecte d’intérieur senior pour la société de conception / construction de la région de San Diego QualCraft Construction, voit le potentiel d’Hypertouch pour les clients haut de gamme de son entreprise avec des préférences de style contemporain, elle a envoyé un e-mail en réponse à une demande de réaction aux matériaux d’introduction du produit. Elle peut le voir sur les surfaces des murs et des comptoirs, a-t-elle déclaré.

« Parfois, nous devons ajouter des interrupteurs à un îlot de cuisine et ce serait bien de ne pas avoir à interrompre la conception de la dalle », a-t-elle suggéré. « Je peux également le voir dans un bureau à domicile conçu sur mesure et intégré à un bureau. L’utilisateur pouvait toucher la surface pour allumer un ensemble spécifique de lumières, tirer des stores, allumer de la musique », a-t-elle envisagé, appréciant les avantages esthétiques et opérationnels qu’elle offre.

Eric Goranson, animateur de l’émission de radio Around the House diffusée à l’échelle nationale, du podcast et de l’émission de télévision régionale du Nord-Ouest, a également pesé sur le concept Hypertouch. « La possibilité de masquer les commandes et de conserver un design épuré dans un espace sera tentante pour de nombreux propriétaires », a-t-il commenté dans un e-mail après avoir également examiné l’introduction ; il a été nécessaire pendant un certain temps, a-t-il ajouté. Goranson a souligné que cette installation offre un moyen discret de contrôler les systèmes domotiques sans les visuels de haute technologie qui se heurtent aux conceptions de maison plus traditionnelles, un autre avantage de polyvalence pour les concepteurs.

Installation

Ce n’est pas un produit adapté au bricolage. « Pour installer Hypertouch, un installateur de céramique et un électricien certifié sont nécessaires », a expliqué Bucci. Elle a décrit le processus comme l’installation d’un capteur et d’une connexion de câblage sous ou derrière la surface en céramique. « Selon le type de kit, un intégrateur système peut également être nécessaire », a-t-elle ajouté. « La connexion de câblage est très similaire à celles présentes dans les systèmes autonomes traditionnels ou les systèmes domestiques intégrés. »

Ken Erdmann, directeur des programmes de formation technique pour l’association de technologie de la maison intelligente CEDIA, a accepté dans un e-mail. « Une fois l’emplacement de l’interrupteur/de la commande établi, cela ressemblerait à n’importe quelle autre installation : placez le boîtier/l’enceinte, faites passer le câble, installez l’appareil et programmez le système pour qu’il réponde à l’entrée de l’appareil. »

Ce travail pourrait être effectué par un électricien, a-t-il noté, mais lorsque Hypertouch est lié à un système de maison intelligente plus vaste, un intégrateur de technologie aurait du sens. « En se connectant à une entrée qui fait l’éclairage, le son, la sécurité ou une mise à jour d’état et en programmant le processeur en conséquence, l’intégrateur pourrait faire un certain nombre de choses avec ce type de produit. » Il pensait que cela pourrait être un substitut élégant pour les clients qui n’aiment pas les commandes vocales.

Préoccupations

Goranson, Machado-Rosas et Erdmann avaient tous des questions sur Hypertouch de leur point de vue professionnel. « Les baby-boomers aiment le confort, mais aussi la simplicité d’entretien, donc certains seront préoccupés par ce qu’il faut faire en cas de panne », a prédit Machado-Rosas.

« Les clients plus jeunes veulent que tout soit contrôlé depuis leur téléphone, y compris les planchers chauffants, les stores extérieurs motorisés, les appareils électroménagers, etc. », a observé le concepteur. C’est probablement une perspective Hypertouch idéale, mais pas l’ensemble des vacances. « Cette technologie serait difficile dans les locations à court terme comme les propriétés de luxe AirBnB car les locataires devraient apprendre où se trouvent les commutateurs! » elle a ajouté.

Goranson a souligné: «Cela doit fonctionner parfaitement pour réussir. Je ne pense pas qu’aucun d’entre nous veuille vivre une expérience comme se tenir debout dans des toilettes publiques en essayant de trouver le capteur pour ouvrir l’eau à l’évier. Je pense également qu’il pourrait y avoir une forte courbe d’apprentissage pour les personnes qui ne sont pas aussi averties en matière de technologie, et les invités n’auront aucune idée de comment trouver ou utiliser ces fonctionnalités sans qu’on leur dise. (Alors peut-être pas pour les suites d’invités !) Une étiquette Hypertouch subtile peut être incorporée dans la conception, mais cela réduit son attrait esthétique en tant que contrôle caché.

Soulignant la difficulté de réparer un système comparable publié par un autre fabricant et des haut-parleurs cachés d’une autre entreprise, Erdmann a rappelé: « Puisque la seule façon de l’entretenir était de couper dans le mur, il est tombé en disgrâce. »

Iris ‘Bucci dit que l’entreprise a envisagé cela et recommande que les installations murales soient placées là où les composants sont facilement accessibles – comme près d’une porte ouverte – afin que le matériau de revêtement de qualité supérieure n’ait pas besoin d’être déchiré pour le câblage ou le kit. être accessible. Pour une installation sur un comptoir ou un bureau, il est accessible à partir d’un trou découpé dans les armoires ci-dessous.

L’exécutif de CEDIA a également noté l’inconvénient de masquer les contrôles : les propriétaires oublieux ou futurs peuvent bloquer un capteur invisible avec une œuvre d’art, puis cela ne fonctionnera pas. Cela devra être abordé dans le processus de vente d’une maison.

Derniers mots

Goranson, qui aime essayer les derniers systèmes et technologies domestiques pour son public, a résumé ses réflexions sur Hypertouch de cette façon : « C’est un concept intéressant. J’adorerais jouer avec lors d’une installation et voir à quel point cela fonctionne. En regardant les participants au salon s’en émerveiller la semaine dernière, je soupçonne qu’il n’est pas seul.