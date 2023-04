La nouvelle taxe coûte à certains propriétaires de Los Angeles

Los Angeles vient de mettre en place une nouvelle taxe sur certains résidents lorsqu’ils vendent leur maison. Cette nouvelle taxe de transfert s’ajoute aux anciens impôts fonciers et aux impôts sur les gains en capital que vous devrez payer sur l’appréciation de votre maison lorsque vous vendrez éventuellement. Cette taxe, communément appelée « taxe sur les demeures », est entrée en vigueur pour une maison vendue après le 1er avril 2023.

En novembre dernier, les électeurs de Los Angeles ont adopté Measure ULA, une taxe de transfert sur les maisons chères de la ville de Los Angeles. La taxe sur les manoirs prélèverait une taxe de 4% sur les ventes de propriétés à 5 millions de dollars ou plus et une taxe de 5,5% sur les propriétés qui se vendent à 10 millions de dollars ou plus.

La mesure ULA vise à créer une source de revenus pour financer le logement abordable et la prévention de l’itinérance. Initialement, cette taxe était estimée à plus de 1,1 milliard de dollars pour le logement abordable, mais cette estimation a été considérablement abaissée à 672 millions de dollars. Cette nouvelle taxe foncière restera en vigueur jusqu’à ce que les électeurs de Los Angeles choisissent de l’abroger.

Le vendeur doit payer la taxe de séjour. Sur une maison de 10 millions de dollars, cela équivaut à une taxe supplémentaire de 550 000 $ sur la vente de votre maison, que vous ayez ou non gagné de l’argent en étant propriétaire de la maison.

Bien que cela soit souvent appelé la taxe de séjour, elle s’applique aux transactions immobilières commerciales et résidentielles. Bien qu’une maison de 5 millions de dollars à Los Angeles soit agréable, il est beaucoup plus facile de franchir ce niveau de prix avec une propriété commerciale.

Avec le prix médian des maisons d’environ 978 000 $ à Los Angeles, selon le site immobilier RedfinRDFN

, cela n’affectera pas de nombreux propriétaires lorsqu’ils vendront leur maison. Le Los Angeles Times a précédemment estimé qu’environ 4% des ventes de maisons à Los Angeles seraient soumises à cette nouvelle taxe.

La seule bonne nouvelle ici est que les seuils de 5 millions de dollars et de 10 millions de dollars seront ajustés annuellement en fonction de l’inflation. Cela aidera le propriétaire moyen de Los Angeles à éviter d’être touché par cette taxe après quelques années supplémentaires d’appréciation de la propriété. La nouvelle taxe sur les manoirs s’ajoute aux taxes de transfert documentaire combinées de 0,56 % existantes imposées dans la ville et le comté de Los Angeles (taxe de transfert documentaire du comté de 0,11 % et taxe de transfert documentaire de la ville de 0,45 %). Cela représentera donc une augmentation significative du coût des transactions d’achat et de vente de biens immobiliers à Los Angeles.

Les déductions fiscales pour les impôts étatiques et locaux (SALT) sont actuellement plafonnées à seulement 10 000 $ pour votre facture d’impôt fédéral. Ce numéro est le même que vous soyez marié ou célibataire. Si vous payez une taxe de transfert qui commence à 200 000 $ sur une maison de 5 millions de dollars, vous n’obtiendrez probablement pas de déduction fiscale utilisable au niveau fédéral pour cette nouvelle taxe coûteuse sur les manoirs.

Si vous êtes un travailleur indépendant ou un propriétaire d’entreprise, il peut y avoir une solution de contournement pour étendre votre déduction fiscale SALT. Nous approfondissons ce sujet dans cet article pour Forbes sur une stratégie de planification fiscale en Californie. Discutez avec votre planificateur financier de planification fiscale et votre préparateur de déclarations de revenus. Vous devriez également examiner les autres impôts que vous pourriez devoir sur les bénéfices réalisés lors de la vente de votre maison et comment réduire les impôts dus.