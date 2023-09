La menace croissante de l’immobilier commercial qui pèse sur notre économie

Hier, j’ai assisté à une conférence passionnante d’investisseurs immobiliers destinée aux hedge funds, aux prêteurs et aux propriétaires. Le sujet abordé lors de la conférence était l’incapacité presque totale des propriétaires (autres que les propriétaires de propriétés de niveau 1) à obtenir un quelconque financement, sauf à des taux exorbitants d’environ 15 %, soit plus du double du financement actuel dont ces immeubles disposent. .

Cela met en évidence ce qui pourrait être la plus grande menace pour l’économie américaine, par ailleurs résiliente. Nous savons que les grandes banques et entreprises technologiques ont récemment imposé un retour au pouvoir pour trois jours ou plus. Nous attendons les chiffres de l’après-fête du Travail pour connaître les chiffres de fréquentation significatifs des employés, mais les taux de fréquentation à l’échelle nationale et new-yorkaise restent légèrement en dessous de 50 % pour l’été. Si les tendances actuelles se poursuivent, les défauts de paiement vont augmenter, et le triangle dangereux (1) des banques avec des taux de défaut croissants sur les prêts de bureaux, (2) des propriétaires d’immeubles avec des propriétés en faillite et (3) des villes avec des recettes fiscales en baisse mettra tout le système en danger car ainsi que la possibilité d’un atterrissage en douceur qui, espérons-le, est à notre portée.

Ainsi, lorsque Jamie Dimon exige que les employés de JP Morgan Chase reprennent le travail parce qu’il estime que cela est important pour la productivité, il agit également dans un intérêt légitime. Il s’agit d’une situation qui mérite d’être surveillée, car les employeurs ont subi de nombreuses réactions négatives. Dans le passé, nous avons exprimé notre optimisme après la Fête du Travail quant au retour d’un plus grand nombre d’employés au bureau, mais nous verrons. Mon observation anecdotique est qu’il semble y avoir plus de monde dans le centre de Manhattan, mais le centre-ville est toujours en difficulté. Des approches plus créatives sont nécessaires au-delà du déjeuner gratuit, et je crois que les crédits d’impôt à court terme pour les employeurs et les employés ainsi que les tarifs de transport en commun réduits ou gratuits valent la peine d’être essayés pour inciter les employés à retourner au bureau.

Dans le même temps, certaines recherches affirmant que la productivité était meilleure avec le travail à domicile ont été retirées. Par exemple, dans un document de travail récent, Nicholas Bloom de Stanford, chercheur principal sur le travail à domicile, et deux autres universitaires ont découvert que le travail entièrement à distance est associé à une productivité 10 % inférieure à celle du travail entièrement en personne. En outre, le document a mis en évidence les défis liés à la communication à distance, les obstacles au mentorat, à la construction, à la culture et les problèmes d’auto-motivation comme facteurs de calcul.

Ce type d’analyse révisionniste me rend logiquement très sceptique à l’égard de ces statistiques qui affirmaient initialement que le travail à domicile conduisait à une productivité plus élevée. Comme le souligne mon brillant ami Michael Hobbs d’Intelligent Prospects Ltd., qui maintient et contribue à ces statistiques et quel est leur biais ? Quiconque fait preuve de bon sens sait qu’il est moins efficace d’éloigner les gens du bureau, tandis que dans le même temps, si les entreprises occupent moins d’espaces de bureaux, les coûts immobiliers seront moindres. C’est ce qui doit être équilibré. Comme pour beaucoup de choses dans la vie, cela dépend de qui est le bœuf encorné.

La bataille pour le poste continue donc à un rythme soutenu. Pour l’essentiel, la direction en a assez de pourchasser les employés qui ne sont pas disponibles et, bien entendu, la plupart des employés de base souhaitent conserver la flexibilité du travail à distance, qui se maintient à environ 28 % depuis de nombreux mois, selon les enquêtes menées par WFH Research. . Selon Trepp CMBS Research, le taux de service spécial pour les immeubles de bureaux a encore augmenté de 39 points à 7,72 % en août 2023. Cela représente 456 points de base de plus que le taux de service spécial pour les bureaux en août 2022, ce qui indique le danger rampant à mesure que les prêts expirent. et les bâtiments doivent être refinancés.

Cette mesure traduit efficacement le fait qu’à mesure que chaque mois passe, les enjeux de cette saga vitale de la vie urbaine augmentent progressivement. La conversion d’un petit nombre d’immeubles de bureaux en bureaux résidentiels est la bienvenue, mais ne permettra pas de résoudre ce problème systémique majeur. Il n’est pas exagéré d’affirmer que la santé de nos villes et de notre système bancaire en dépend.