La maison moderne d’Austin offre une vie de premier ordre au bord du lac dans un contexte urbain

Les visiteurs d’Austin seraient probablement pardonnés de confondre le lac Austin avec une rivière : à son point le plus large, le plan d’eau sinueux de 22 milles ne mesure que 1 300 pieds. Cependant, le lac Austin n’est ni un lac ni une rivière mais un réservoir construit en 1939.

Quelle que soit sa désignation, le lac Austin est resté un point de repère bien-aimé de la ville du centre du Texas, qui offre des loisirs toute l’année et des vues pittoresques aux habitants et aux visiteurs.

Il n’y a peut-être personne qui profite plus des avantages du lac Austin que ceux qui ont la chance de posséder une propriété au bord de l’eau et, à ce titre, cette offre limitée de maisons comprend certains des biens immobiliers les plus recherchés de la ville.

Maintenant, combinez ce cadre au bord du lac avec un design impeccable et moderne et des équipements de luxe et vous avez tous les atouts pour l’une des propriétés les plus exceptionnelles d’Austin.

Située dans une impasse privée du côté est du lac, la propriété d’un demi-acre dispose de 115 pieds de façade sur l’eau. L’accès direct à l’eau est assuré par un quai privé sur deux étages.

Conçue par le célèbre cabinet Shiflet Richardson Architects, la maison de six chambres et sept salles de bains présente une approche essentiellement moderne avec de grandes fenêtres en acier noir, un plan d’étage à aire ouverte et un extérieur blanchi à la chaux.

Des touches mineures de l’architecture traditionnelle se cachent cependant à la vue de tous : des chapiteaux cintrés, des moulures de façade extérieure et deux cheminées qui ressemblent à des clochers.

Cohésifs et pourtant uniques, les styles intérieurs variés de la maison confèrent à chaque pièce son propre caractère sans sacrifier l’unité globale.

Un plafond à caissons et des murs en planches de bois distinguent la salle à manger formelle. Un papier peint texturé et un plafond voûté définissent le salon à l’étage, où les doubles portes s’ouvrent sur un balcon donnant sur le lac.

La suite principale se distingue grâce à une multitude d’équipements, notamment des placards doubles, des bassins chauds et froids et un hammam.

Un tel degré de commodités peut également être trouvé dans les espaces de vie extérieurs de la maison. Un putting green couvert, une piscine et deux ascenseurs pour motomarines comprennent des équipements de loisirs, un système de refroidissement par brouillard, une cheminée extérieure et un système anti-moustique offrent un confort complet à tout moment de la journée.

Trois espaces de terrasse couverte offrent trois expériences distinctes : dîner en plein air au coin du feu, cuisiner en plein air au bord du lac ou se prélasser dans des chaises suspendues à une corde au-dessus du quai.

Un garage attenant pour quatre voitures permet un stockage suffisant de véhicules marins ou routiers.

Juste à l’est de cette propriété communautaire fermée se trouve la Bright Leaf Preserve, une réserve naturelle de 200 acres avec des sentiers de randonnée et des vues sur les collines. Le centre-ville se trouve à six miles de là.

L’inscription du 4904 Tortuga Place est détenue par Eric Moreland de Moreland Properties.