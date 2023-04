La maison d’un architecte dans une riche enclave australienne se vend pour près de 20 millions de dollars américains

L’ancienne maison d’un éminent architecte dans une banlieue aisée de Melbourne, en Australie, s’est récemment vendue pour 29,5 millions de dollars australiens, soit près de 20 millions de dollars américains. Le complexe de six chambres dans la ville de Toorak avait été une retraite où l’architecte et constructeur Gabor Hubay avait vécu.

Michael Gibson de Private Property Global, l’agent qui a conclu l’affaire, a décrit la propriété comme « une maison spectaculaire avec des vues fabuleuses et une qualité incroyable partout, une maison trophée ».

Hubay, qui a conçu des maisons et des appartements à Toorak, a vendu la maison au 3 Macquarie Road il y a environ une décennie. Positionnée pour profiter des vues orientées au nord, la maison a été créée comme une oasis privée pour la famille. Le verre du sol au plafond et une pièce d’eau décorative rendent la vue sur la nature toujours présente dans le salon et la salle à manger. Hubay est connu pour concevoir des maisons aux intérieurs contemporains qui misent sur la vie intérieure et extérieure.

La maison de près de 10 000 pieds carrés dispose également d’une piscine, de courts de tennis, d’une salle de jeux, d’une salle de sport, d’une cave à vin, d’un parking pour quatre voitures et d’une maison d’hôtes. Le vendeur récent était l’entrepreneur Phillip Prendergast, directeur de la société londonienne de jus et de smoothies Mockingbird Raw Press.

Le complexe est situé à Toorak, une ville dont la richesse remonte à sa fondation au milieu des années 1800. Tout a commencé avec Toorak House, un manoir à l’italienne flashy construit en 1849 qui est devenu la résidence d’abord du marchand qui l’a construit, puis des gouverneurs de l’État de Victoria. Depuis lors, la ville est connue pour ses propriétés extravagantes, anciennes et nouvelles.

Il y a un an, les prix record de l’immobilier à Toorak ont ​​été pulvérisés, deux fois en une semaine. Edward Craven, natif de Sydney, un entrepreneur de casino de crypto-monnaie âgé de 27 ans, a acheté un domaine pour 80 millions AUD (environ 53 millions de dollars américains) qui a établi un record à Melbourne. Selon les médias, Craven prévoit de raser la maison et de construire quelque chose de nouveau. Une résidence secondaire à Toorak s’est vendue pour près de 75 millions de dollars australiens (environ 50 millions de dollars américains).

