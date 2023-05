La maison d’enfance de Jackie Kennedy arrive sur le marché à East Hampton, New York pour 55 millions de dollars

Un morceau incroyable de l’histoire américaine peut maintenant être le vôtre. Le domaine où feu Jackie Kennedy Onassis, l’ancienne première dame du président John F. Kennedy, a passé ses étés d’enfance est maintenant coté pour la modique somme de 55 millions de dollars.

Située à East Hampton, New York, la maison s’appelle Lasata, ce qui signifie «lieu de paix» dans la langue algonquine du peuple natif de Montaukett. Il est vendu par le producteur de télévision, de publicité et de cinéma basé à Los Angeles, David Zander, qui a acheté la maison pour 24 millions de dollars en 2018. La maison a également été publiée dans de nombreux magazines à travers le monde et est reconnue comme l’une des plus emblématiques du pays. propriétés.

Construite en 1917 et conçue par le célèbre architecte Arthur C. Jackson, la maison a été utilisée comme résidence d’été de la famille Bouvier dans les années 1920. Selon le livre de Donald Spoto, la propriété appartenait à son grand-père, le regretté John Vernou Bouvier Jr., et elle a passé des étés comme un jeune enfant à Lasata.

Bien que la maison ait été rénovée et repensée en 2007 et 2019, l’élégance classique de la maison demeure. Le célèbre architecte d’intérieur parisien Pierre Yovanovich est responsable des intérieurs, tandis que Louis Benech a réalisé les jardins et l’aménagement paysager. Zander était si détaillé et engagé dans la conception de la maison qu’aucune dépense n’a été épargnée. Selon Le journal de Wall Street, Zander a fait venir une équipe de peintres parisiens pour brosser les murs des chambres du trait cotonneux qu’il préfère. Le résultat est un grand domaine au design gracieux et intemporel.

Il est situé sur un terrain de 7,15 acres et il y a un total de 8 500 pieds carrés d’espace de vie entre la résidence principale et la maison d’amis séparée de deux chambres. La maison principale dispose de huit chambres, de plusieurs salons, d’une cuisine et d’une salle à manger lumineuses et de coins chaleureux remplis de cheminée. La maison principale dispose également d’une belle salle de petit-déjeuner, de murs d’étagères, d’une tanière et d’une pièce bonus. Les hauts plafonds, les puits de lumière et les grandes arcades rendent chaque pièce plus lumineuse et plus volumineuse. Les meilleurs luminaires et finitions ont été ajoutés pour amener cette maison à la perfection.

Il y a aussi une maison de gardien, un pool house, un garage pour trois voitures avec un atelier, une piscine et une pelouse bien entretenue. Les terrains sont remplis de Linde centenaires, d’avions de Londres, de liège et d’ormes d’Amérique, ainsi que de jardins luxuriants et d’une prairie fleurie. Bien que vous ayez l’impression d’être plongé dans la nature totale, le bruit des vagues de l’océan depuis la maison vous rappelle que vous n’êtes pas trop loin de l’eau.

De nombreux détails ont été méticuleusement restaurés, comme les fenêtres à battants et les plafonds à poutres apparentes, ainsi que les proportions généreuses de chaque pièce. Lors de la rénovation, qui a duré plusieurs années, une partie de la façade affaissée de la maison a été restaurée. Maintenant, c’est une propriété impeccable et rare dans les Hamptons. Il y a beaucoup d’espace pour des structures supplémentaires ou même un court de tennis ou un terrain de sport, si un futur acheteur le souhaite.

La maison est répertoriée avec Eileen O’Neill de Corcoran.