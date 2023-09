La maison de ville de New York tirée de « Le Diable s’habille en Prada » se vend 26,5 millions de dollars

Vous reconnaîtrez peut-être l’escalier de couloir emblématique de cette maison de Manhattan du film à succès C’est parce qu’il a servi de maison au personnage fictif du film, Miranda Priestly.

Située dans l’Upper East Side de New York, la maison était initialement inscrite pour 27,5 millions de dollars, mais a récemment été vendue à un acheteur non identifié pour 26,5 millions de dollars. Manoir mondial signalé. La maison de ville de sept chambres et sept salles de bains s’étend sur 12 000 pieds carrés et s’étend sur six étages. Le bâtiment de style Renaissance néo-italienne de 22 pieds de large a été construit en 1907 par l’architecte Henry Allan Jacobs. Il a été élégamment rénové pour l’acheteur moderne et comprend désormais de belles terrasses, un terrain de basket au dernier étage, un bain à remous, une galerie d’entrée formelle et des cheminées en marbre.

Alors que dans le film de 2006, c’était la maison du personnage de Meryl Streep, qui était la rédactrice en chef du magazine de fiction « Runway », dans la vraie vie, elle a été achetée en 2003 par Craig Effron, partenaire du fonds spéculatif. Effron et sa femme, Caryn, ont payé 8,8 millions de dollars pour la maison et ont rénové la propriété en 2005. Dans le film, la résidence a été montrée lorsque l’assistant de Priestly, Andy, joué par l’actrice Anne Hathaway, a dû lui livrer une maquette de « Runway ». chef. Le couloir a également été vu dans un épisode de .

Il y a plusieurs espaces extérieurs pour profiter de la vue, se divertir et dîner en plein air. Il y a une terrasse juste à côté de la cuisine, accessible par des portes françaises. La cuisine lumineuse dispose d’un sol en marbre à motifs vichy, de nombreux comptoirs et d’un charmant coin petit-déjeuner. Il y a aussi une cuisine de service séparée avec une deuxième cage d’escalier secrète qui se connecte directement à la cuisine principale. De là, il y a une salle à manger formelle bordée de murs élégants recouverts de velours, d’un lustre bleu saisissant, d’une cheminée et d’une autre terrasse. La maison en marbre et calcaire est baignée de lumière naturelle grâce à de nombreuses grandes fenêtres et son design respire l’élégance sophistiquée de la côte Est.

Le salon est parfait pour les rats de bibliothèque ou ceux qui aiment passer des soirées agréables. Il est bordé d’étagères du sol au plafond, de nombreux sièges et d’une autre cheminée. De là, de hautes portes françaises cintrées communiquent avec une charmante terrasse avec un espace pour les jardins. Les chambres se trouvent aux autres étages, la chambre principale étant située au troisième étage. Elle dispose d’un balcon Juliette, d’une cheminée, d’un dressing spacieux et d’une fabuleuse salle de bains privative avec lumière naturelle et baignoire profonde.

Corey Shuster, Arthur Maglio et Ibrahim Guldiken de Douglas Elliman ont travaillé avec l’acheteur pour finaliser la vente. Adam Modlin du groupe Modlin détenait la cotation. Il a été commercialisé pour la première fois en mai et n’a été coté que huit semaines avant la signature du contrat. L’acheteur non identifié recherchait une maison en rangée depuis 18 mois avant de s’établir dans cette résidence. Bien qu’il ait été rapporté que l’acheteur pensait que l’association de la maison avec le film était une « friandise intéressante », ce n’est pas la raison pour laquelle ils ont finalement décidé d’aller de l’avant avec l’achat.

Quoi qu’il en soit, la maison possède une pièce unique de l’histoire du cinéma.