La maison de Denver conçue par l’architecte Red Rocks arrive sur le marché pour 7 millions de dollars

De temps en temps, un architecte arrive dont la vision et les conceptions sont tellement liées au tissu de la ville dans laquelle ils érigent leurs chefs-d’œuvre qu’il devient difficile d’imaginer le même endroit sans leur influence – Chicago serait-elle la même sans Daniel Burnham ou Barcelone ? sans Antoni Gaudí ?

À Denver, cet architecte est Burnham Hoyt. Né et élevé dans le nord de Denver, Hoyt est responsable de certaines des structures les plus emblématiques de Mile High City, notamment la bibliothèque centrale de Denver et l’amphithéâtre Red Rocks.

Maintenant, l’une des conceptions résidentielles de Hoyt est sur le marché pour 6,99 millions de dollars.

Situé juste au sud du Denver Country Club dans l’enclave aisée de Washington Park, le manoir de 1941 affiche de nombreuses marques du style Hoyt, notamment la fusion de diverses époques architecturales traditionnelles et une combinaison unique d’ornementation et de simplicité.

Une façade avant de lucarnes arrondies avec des balustrades en métal noir, des pierres d’angle en brique et une porte élaborée encadrée de colonnes évoque des comparaisons avec les manoirs majestueux de la campagne américaine.

Une élégance similaire se poursuit dans l’intérieur d’inspiration art nouveau de la maison. Un grand foyer comprend un escalier en colimaçon forgé, un lustre cylindrique et un plafond décoratif. Les boiseries, les moulures et les balustrades ornées rehaussent le charme intemporel du manoir.

John Jaster, qui partage la liste avec Vivian Murciano, agent immobilier de Slifer Smith & Frampton, affirme que ces éléments décoratifs seront un argument de vente important pour le bon acheteur. « Nos acheteurs apprécieront les lambris, les moulures couronnées et les arches personnalisées, ainsi que la possibilité de trouver une maison historique au style artisanal unique. »

Le rez-de-chaussée comprend deux espaces de vie spacieux avec des cheminées et des portes françaises du sol au plafond, une véranda avec un sol en terre cuite peint à la main et un bar vintage.

En montant par l’escalier ou l’ascenseur du foyer, l’étage abrite trois chambres et la suite principale, avec une cheminée, deux vestiaires et un dressing.

Couvrant deux acres de terres boisées de pins et de chênes luxuriants, la propriété abrite un ruisseau, un étang et des jardins, ainsi que plusieurs patios et une piscine.

Centré par son homonyme, un espace vert de 155 acres comprenant deux lacs, des jardins publics et des installations sportives, Washington Park est connu comme une escapade sereine dans un paysage urbain où les habitants de Denver viennent faire de l’exercice, se détendre ou se rassembler pour des événements communautaires. Officieusement surnommé « Wash Park » par les habitants, le quartier sud borde South Pearl Street et South Gaylord, qui abritent tous deux un large éventail de boutiques, de restaurants raffinés et de galeries.