La maison de 6 millions de dollars à La Jolla est un morceau étonnant de l’histoire de San Diego

Avec des dessins du maître architecte Edgar Ullrich, des arbres plantés par le célèbre botaniste et architecte paysagiste Kate Sessions et des occupants descendant des familles Sepúlveda et de la Guerra, cette maison à flanc de colline de La Jolla est à peu près aussi proche que possible de la royauté de San Diego.

En fait, la résidence Upper Hermosa, maintenant sur le marché pour 5,995 millions de dollars, a le potentiel d’une désignation historique.

Façadée par un sentier en briques avec des haies bien entretenues de chaque côté menant à une arche de vignes « tasse d’or », la propriété présente un aménagement paysager exceptionnel tout en attirant l’attention sur le prestige de la maison.

Les tenants de l’idiome, « ils ne les font plus comme avant », pourraient citer la résidence de 1936 comme preuve tant la maîtrise qui a marqué les concepteurs de la propriété demeure apparente. Les détails n’ont pas été épargnés dans la construction de la maison de 3 345 pieds carrés, y compris les menuiseries élaborées, les planchers de bois franc à rainures et chevilles et les élégants éléments intégrés.

Bon nombre des meilleures qualités de la maison ne sont pas tant perçues que ressenties, disent les vendeurs, frère et sœur, Robert Munroe et Maria Munroe Browne. « Un grand architecte comprend l’importance de sélectionner le bon site, puis d’intégrer une maison dans ce site spécifique. Cette maison a exactement ce sens de l’échelle et de l’espace et a donc un flux énorme. Il est parfaitement en harmonie avec son atmosphère, non seulement physiquement mais émotionnellement.

Les vendeurs, ainsi que la femme de Robert, Bonnie, ont ajouté à ce sentiment en disant : « C’est une maison extrêmement formelle, mais ce n’est pas prétentieux. Lorsque vous entrez par l’avant, vous vous sentez majestueux et grandiose, mais la plupart du temps, vous entrez dans la buanderie et dans la cuisine où vous vous sentez comme chez vous. Il est donc très flexible dans la façon dont il se présente.

Les portes-fenêtres de l’entrée de gamme créent une sensation étonnamment ouverte et moderne compte tenu de l’âge de la maison, y compris celles menant au patio arrière pavé de briques. Outre un bureau ensoleillé et une salle à manger formelle, tous deux dotés de baies vitrées, le premier étage abrite également plusieurs espaces de divertissement.

L’accès à la vie en plein air se trouve également à l’étage où les balcons avant et arrière offrent une vue sur l’océan.

Bien qu’une majorité de la maison ait été entretenue pendant son existence de près de cent ans, diverses mises à jour au fil des ans ont eu lieu, y compris une rénovation de la cuisine dans les années 1980 qui a également entraîné la création d’une salle familiale et d’un solarium supplémentaires.

L’équipe immobilière Brother, Drew Nelson et Tim Nelson de Willis Allen Real Estate, qui détiennent la liste, disent qu’ils voient l’acheteur potentiel comme quelqu’un qui souhaite moderniser la maison sans sacrifier son caractère d’origine.

En ce qui concerne le potentiel de désignation historique, le duo a ajouté : « Le bon acheteur sera quelqu’un qui comprend les opportunités qui accompagnent la possession d’une maison potentiellement historique – le plus important, peut-être, la réduction des taxes foncières. »