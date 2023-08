La maison chic ultra-moderne amplifie le boulevard Tony Toronto

Forest Heights Boulevard est une belle rue résidentielle du quartier St. Andrew-Windfields de Toronto.

« C’est un quartier recherché avec de grands domaines et des arbres matures », explique Patricia Sun de Barry Cohen Homes. Aisée et tranquille, cette partie de North York se trouve à proximité d’écoles, de parcs, de terrains de jeux, de terrains de sport et de l’autoroute.

Dynamisant le mélange architectural de maisons traditionnelles majestueuses, une résidence ultramoderne rafraîchissante a été conçue par l’architecte de maisons sur mesure Michael LaFreniere. Construite en 2018, la maison frappante marie la brique, les bandes horizontales de métal et les étendues de verre pour un effet harmonieux. Les portes d’entrée et de garage en bois ajoutent une touche accueillante à la façade.

L’ambiance attrayante de l’extérieur se prolonge à l’intérieur.

« La maison est une maîtrise de la vie à aire ouverte, conçue avec d’innombrables puits de lumière et des baies vitrées pour faire entrer la lumière naturelle et se sentir partie intégrante de la nature environnante », déclare Sun. « Le mélange de noyer naturel et de pierre apporte une sensation de chaleur et de paix dans toute la maison. »

Un escalier en noyer de style flottant avec garde-corps en verre relie les trois niveaux de la maison. Une élégante cheminée orne le salon en façade.

« La caractéristique la plus célèbre de la maison est la superbe bibliothèque à deux étages », explique Sun. “Un mur de fenêtres avec vue sur les arbres environnants centenaires vous donne l’impression d’être niché dans une cabane dans les arbres .”

Les baies vitrées se rejoignent dans un coin de la salle à manger, qui peut facilement accueillir une table pour huit personnes. Les fenêtres donnent sur un patio en pierre, une pelouse à l’arrière, une piscine chauffée et un bain à remous.

La cuisine est équipée d’un garde-manger walk-in et d’électroménagers haut de gamme. L’îlot central a un comptoir en cascade, un évier et des sièges de bar.

La salle à manger attenante et la salle familiale, qui possède un autre foyer, s’ouvrent sur le patio par 23 pieds de portes vitrées sur mesure. L’espace de vie extérieur comprend un espace de détente centré sur un foyer et un endroit pour manger en plein air.

Les caractéristiques de la chambre principale en suite comprennent des planchers chauffants et un dressing de type salle d’exposition. Il y a un total de quatre chambres, dont beaucoup avec des éléments intégrés, et cinq salles de bains.

Le niveau inférieur contient un cinéma maison/salle de jeux avec une cheminée ainsi qu’une salle de sport et un sauna.

Les haies et les arbres matures créent une intimité autour de la terrasse de baignade.

Le prix demandé pour le 123 Forest Heights Boulevard est de 8,88 millions CAD, soit environ 6,5 millions USD. Barry Cohen, également avec Barry Cohen Homes, a la liste avec Sun.