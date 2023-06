La gestion immobilière externalisée en plein essor

Les investisseurs et les propriétaires de portefeuilles immobiliers commerciaux recherchent de nouvelles façons d’ajouter de la valeur à leurs actifs, d’autant plus que l’incertitude économique domine les gros titres mondiaux et la prise de décision quotidienne. Les intégrateurs verticaux – les opérateurs immobiliers qui ont historiquement conservé toutes les opérations, de l’acquisition de biens à la gestion quotidienne sous un même toit, cherchent désormais à externaliser la partie gestion immobilière de leur entreprise pour consacrer plus de temps et d’attention aux investissements.

Cette « spinalisation » de la gestion immobilière reflète un certain nombre de tendances émergentes dans l’industrie. L’immobilier est un sujet compliqué pour les propriétaires et les occupants de nos jours, avec des questions sur la quantité d’espace nécessaire et dans quel but. Des espaces hautement aménagés dans tous les secteurs sont apparus comme un moyen d’attirer les gens, en déplaçant les rôles des gestionnaires immobiliers de la responsabilité de l’espace à la responsabilité de l’expérience.

On insiste également de plus en plus sur le fait de garder une longueur d’avance et d’investir dans des solutions capables de s’adapter à l’évolution rapide de la dynamique du marché, ce qui nécessite de nouveaux partenariats couvrant des services non traditionnels mais de plus en plus essentiels. À l’échelle mondiale, les propriétaires et les occupants de biens immobiliers trouvent de nouvelles façons de travailler ensemble pour améliorer la santé et le bien-être des locataires ; s’approvisionner et produire de l’énergie renouvelable ; et développer et mettre en œuvre davantage de solutions technologiques qui contribueront à ouvrir la voie à l’avenir.

C’est beaucoup demander à un seul opérateur vertical de fournir une expertise dans toutes ces fonctions critiques, d’autant plus que l’industrie continue d’évoluer à un rythme rapide. Pour les entreprises qui utilisent déjà des gestionnaires immobiliers tiers, la consolidation des services est en augmentation à mesure que les défis de créer une expérience cohérente pour les locataires et les visiteurs augmentent, en particulier sur plusieurs propriétés.

Lorsque les gestionnaires immobiliers sont chargés de créer des espaces dignes d’une destination, une solution à source unique peut aider à rationaliser la prise de décision, à créer des économies d’échelle et à identifier de nouvelles opportunités pour tenir la promesse de la marque d’un propriétaire. Voici quelques-unes des façons dont les sociétés de gestion immobilière donnent vie à cette promesse au niveau du portefeuille.

À l’ère du travail hybride et des propriétés à usage mixte, les gens gravitent autour d’environnements qui favorisent leur santé physique, émotionnelle et spirituelle. Les propriétaires de bureaux, en particulier, se sont concentrés sur l’ajout d’espaces riches en équipements à leur empreinte, offrant des salles de relaxation à faible trafic, des toits extérieurs et des jardins et des centres de fitness, ainsi qu’un accès à une grande variété d’aliments sains. Ces commodités sont maintenant à la hausse dans les propriétés, des développements multifamiliaux aux aéroports.

Mais pour donner vie à ces espaces à l’échelle du portefeuille, des services supplémentaires sont nécessaires. Qu’il s’agisse d’activer des cours de gym gratuits ou de s’assurer que les applications des locataires sont à jour, les gestionnaires immobiliers sont sollicités pour créer le facteur « wow » qui différencie un équipement moyen d’une solution riche en services. Une solution de gestion immobilière externalisée peut s’appuyer sur les meilleurs exemples, dans divers types de propriétés, pour fournir la prochaine étape du marché à un portefeuille de bâtiments.

Les propriétaires de bâtiments et les investisseurs subissent une pression considérable pour atteindre les objectifs de gestion durable des bâtiments. Les gestionnaires immobiliers peuvent aider à diriger la charge en développant des plans d’action net zéro, en utilisant leur point de vue et une grande variété d’outils pour aider à naviguer dans les réglementations locales et une mer de mesures en évolution.

Les sociétés de gestion immobilière avec un état d’esprit mondial et une technologie de pointe sont en mesure de fournir des données en temps réel et d’autres informations pour créer et mettre en œuvre des stratégies de durabilité et de décarbonation, tant au niveau du bâtiment que du portefeuille. Avec autant de propriétaires qui luttent pour trouver la bonne ligne de départ sur leur chemin vers la décarbonisation, il est essentiel d’avoir un partenaire disposant à la fois du savoir-faire et des outils pour atteindre cet objectif critique.

Peut-être qu’aucun domaine de l’immobilier n’évolue plus vite que la technologie, avec de nouvelles applications émergeant pour personnaliser et améliorer l’expérience sur place, effaçant la fracture physique/numérique, tout en fournissant des informations approfondies sur les opérations immobilières.

Les principales sociétés de gestion immobilière utilisent la technologie pour créer une expérience transparente pour tous les locataires et visiteurs, et la prochaine génération d’applications pour locataires est déjà en train d’émerger pour générer une approche intégrée de la gestion de portefeuille. Lorsque les opérations de construction et l’expérience des locataires sont standardisées sur l’ensemble d’un portefeuille, les gestionnaires immobiliers et les propriétaires peuvent travailler à partir d’une base de données partagée pour prendre des décisions intelligentes et s’appuyer sur des expériences gagnantes pour impliquer davantage les locataires. Les principaux fournisseurs peuvent même créer des références à partir d’ensembles de données existants, faisant avancer de nouvelles recherches, idées et projets pilotes dans l’ensemble du portefeuille.

Les propriétaires d’immeubles d’aujourd’hui ont besoin de plus que l’atténuation des coûts et des risques de la part de leurs partenaires de gestion immobilière. Armée d’une technologie émergente et de nouvelles idées sur la façon d’activer l’espace, une seule solution de gestion immobilière externalisée peut créer des espaces qui attirent les locataires et les visiteurs, rationaliser la prise de décision et créer de nouvelles opportunités pour apporter de la valeur à un portefeuille et à toutes ses parties prenantes.