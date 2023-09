La génération Y mène la transition des country clubs aux clubs sociaux

Compte tenu de la taille de leur énorme cohorte, les Millennials exercent une influence incroyable pour changer la société. Depuis qu’ils sont devenus de jeunes adultes, ils ont été pointés du doigt comme les responsables de la disparition d’un grand nombre d’habitudes et de normes sociétales, depuis le port de costumes d’affaires et le shopping dans les grands magasins jusqu’à l’utilisation des banques et des clubs de golf.

Compte tenu de ce dernier élément, il n’est pas surprenant qu’ils soient également désignés comme les coupables de la lente mort des country clubs américains. Cependant, à la place des environnements de niche centrés sur le sport, les Millennials adoptent un nouveau phénomène. Il s’agit de l’émergence de clubs sociaux réservés à leurs membres, répondant à des intérêts et à des données démographiques variés, souvent actifs et amateurs de plein air.

À mesure que les country clubs sont reconvertis en clubs sociaux, plusieurs tendances en matière de design émergent. Parce que les membres apprécient avant tout les expériences, une large gamme d’offres de restauration et de boissons ainsi qu’une expérience culinaire correcte sont essentielles. Les clubs sociaux sont également considérés comme des lieux où les membres peuvent profiter d’espaces prêts à travailler leur permettant de travailler aussi dur qu’ils s’amusent. Enfin, les clubs sociaux profitent du monde naturel qui les entoure pour proposer des activités de remise en forme allant du trail au ski.

Les responsables des cabinets d’architectes qui s’occupent de la conversion des country clubs en clubs sociaux comprennent qu’il s’agit d’une entreprise qui ne manque pas de vents contraires.

« Chaque fois que vous adaptez un espace autrefois utilisé pour autre chose, vous rencontrerez des défis », déclare Rebecca Stone, AIA, LEED BD+C avec OZ Architecture, basée à Denver, au Colorado, une société impliquée dans plusieurs de ces projets. conversions.

« Des mises à jour de l’aménagement sont souvent nécessaires pour adapter le flux de ces espaces aux attentes actuelles des clients et des opérations. Par exemple, de nombreux country clubs disposaient de salles à manger très formelles et aujourd’hui, cette expérience est plus ouverte, activée avec le bar et se déroule de l’intérieur vers l’extérieur. Malgré les défis, nous trouvons également beaucoup d’inspiration dans les projets de réutilisation adaptative. Les propriétés désuètes ou historiques peuvent souvent être une source d’idées et d’inspiration vraiment amusantes et originales pour les designers.

Voici quelques exemples de clubs sociaux réservés aux membres d’aujourd’hui. Conçu par OZ Architecture, à Aspen, Colorado, est un club social conçu pour les amateurs de plein air amoureux de la montagne qui aiment accéder à des équipements haut de gamme et à des programmes de remise en forme dirigés par des experts.

est un club social privé qui propose des expériences organisées dans un cadre social moderne conçu par l’étude d’architecture et de design d’intérieur Droese Raney, qui se concentre sur des projets commerciaux, d’hôtellerie et de vente au détail à l’échelle nationale.

, à Los Angeles, est un concept pionnier de club social qui intègre le fitness, l’exercice, le bien-être, la gastronomie et la socialisation. Le club est conçu par INCO STUDIO, axé sur le motion design, le design d’entreprise et l’architecture d’intérieur.

Il est important pour les cabinets d’architectes d’identifier les facettes distinctives qui rendent la propriété unique, qu’elles fassent partie de l’environnement bâti ou qu’elles soient des qualités que les membres considèrent comme intrinsèques à l’expérience, explique Stone. Ces éléments font partie de l’histoire de la conception à mesure que les plans d’agrandissement ou de rénovation sont définis.

« L’objectif de chaque propriété est très différent et, en tant que concepteurs, nous cherchons à garantir qu’un fort sentiment d’appartenance soit créé pour chaque projet que nous abordons », a déclaré Stone, ajoutant que les membres de l’équipe OZ de différentes générations sont encouragés à donner leur avis sur les propriétés et les projets sur lesquels l’entreprise se concentre.

« La génération Z et les Millennials changent le discours autour des clubs sociaux », conclut-elle. « Le résultat a été une tendance significative vers la création d’espaces sociaux actifs où les membres peuvent travailler, jouer, s’entraîner, rencontrer des amis, se détendre et amener leur famille. Les clubs sont en train d’être positionnés pour servir une population bien plus large que les seuls golfeurs des country clubs d’autrefois. Et cette nouvelle génération souhaite un environnement plus décontracté où tous les aspects de son mode de vie sont pris en compte.