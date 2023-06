LA Estate de l’actrice Sofia Vergara arrive sur le marché pour 18 millions de dollars

l’actrice Sofia Vergara dit au revoir à son manoir de 18 millions de dollars à Los Angeles, encore une fois. Vergara et son mari, Joe Manganiello, ont officiellement remis en vente leur manoir de Beverly Hills de style méditerranéen avec une baisse de prix de 2 millions de dollars.

L’année dernière, le couple a mis la maison en vente pour 20 millions de dollars, et bien qu’ils aient réduit le prix, c’est toujours 7,4 millions de dollars de plus que ce qu’elle a payé pour la maison en 2014. Cette villa de style italien est à peu près aussi romantique que possible, avec un toit en terre cuite et revêtement en stuc. Située sur San Ysidro Drive dans le quartier chic de Beverly Hills à Los Angeles, la maison fermée à trois niveaux de 11 369 pieds carrés rappelle une villa de style italien. Il a été construit en 2006 et a été rénové depuis. Il y a sept chambres, 11 salles de bains et trois salles d’eau.

De l’extérieur, la maison est couverte de vignes rampantes et de beaux feuillages, et il y a un aménagement paysager luxuriant avec des fleurs lumineuses et des arbres imposants à chaque tournant. Il est facile de comprendre pourquoi une célébrité de haut niveau rechercherait un domaine ultra-privé aux allures de sanctuaire. Conçue avec un design à l’italienne opulent mais raffiné, la maison s’ouvre sur un grand foyer avec un escalier spectaculaire et des plafonds à double hauteur coiffés d’un dôme orné. Le cœur de la maison est la cuisine du chef avec des appareils Viking et une salle de petit déjeuner, qui se connecte à un patio extérieur. Le rez-de-chaussée abrite également un somptueux salon avec un plafond à caissons et une salle à manger formelle.

Du salon, des portes françaises s’ouvrent pour révéler la cour arrière de style villégiature. Ici, il y a une immense piscine, un bain à remous et une pelouse bien entretenue. Il y a aussi beaucoup de terrasse et de patio pour se prélasser au soleil après un plongeon dans la piscine et un coin salon couvert parfait pour profiter du temps avec un cocktail à la main. À l’intérieur, au deuxième niveau, il y a une salle de bain principale avec un grand walk-in dans des placards et une salle de bains aux allures de spa. Il y a des terrasses privées dans quelques-unes des chambres, vous n’êtes donc jamais trop loin de l’extérieur. Vergara a remodelé la maison aux côtés de sa décoratrice d’intérieur préférée Jennifer Bevan.

Bien sûr, ce n’est pas une maison de Beverly Hills sans équipements dignes de célébrités. Le niveau inférieur est le rêve d’un artiste, avec un bar, une cave à vin de 3 000 bouteilles, une salle de dégustation de vin, une salle de cinéma de 10 places, une salle de sport, un sauna, deux chambres et une buanderie. Il y a aussi un garage pour trois voitures et un terrain automobile. La propriété est bien cachée derrière des murs, des portails et des haies. La maison est répertoriée avec Santiago Arana de l’Agence. Cette résidence est située à proximité de tous les restaurants, boutiques de créateurs et divertissements les plus recherchés de Beverly Hills. Il est situé à proximité de l’emblématique Beverly Hills Hotel et est également proche du quartier animé de West Hollywood.

Vergara et son mari ont déménagé dans une maison de 17 000 pieds carrés à Beverly Park, perchée dans les montagnes au-dessus de Beverly Hills, en 2020. Le couple a acheté une maison de 26 millions de dollars, dans un style toscan similaire, et n’est que l’un des cinq propriétaires de les six dernières années. Vergara est l’une des actrices de télévision les mieux payées de l’histoire grâce à son rôle et à ses partenariats de marque.