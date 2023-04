La designer de Los Angeles Jenni Kayne vend une maison de style ranch à Santa Ynez pour 6 millions de dollars

Jenni Kayne a vendu cette semaine sa maison de style Santa Ynez Ranch pour 6 millions de dollars. La designer basée à Los Angeles a acheté la propriété de 20 acres pour 950 000 $ en septembre 2020 et a passé environ l’année suivante à infuser la maison avec le style signature, les palettes de couleurs neutres et les matériaux naturels qui ont fait ses soins de la peau, ses vêtements et ses lignes d’offre pour la maison. célèbre. Kayne a déclaré que les rénovations avaient été achevées en mars 2022.

« Nous l’avons descendu jusqu’aux poteaux et à partir de zéro pour créer une propriété qui reflète le style de vie de Jenni Kayne. Cette propriété a été organisée pour que quelqu’un de spécifique entre et achète dans le style de vie. Ce fut une vente réussie d’un point de vue immobilier parce que nous l’avons vendu au prix demandé », a déclaré Richard Ehrlich, le mari courtier immobilier de Kayne.

En plus des vues à 360 degrés, le Ranch dispose d’une piscine et d’un spa et est optimisé pour la vie intérieure et extérieure. La maison de 3 860 pieds carrés, quatre chambres et cinq salles de bains a été mise en vente pour 6 millions de dollars et vendue sur demande.

En 2022, Jenni Kayne a remporté le prix du détaillant le plus performant de Woman’s Wear Daily (petite capitalisation). Et sa société faîtière Pacific Group a généré 143 millions de dollars de revenus en 2022.

Alors que Kayne est connue pour ses marques de style de vie californiennes décontractées et luxueuses (des stars comme Jessica Alba et Emma Stone adoptent les vêtements de Kayne), il s’agit de sa première tentative de refonte pour le groupe Pacific, un effort pour déplacer sa marque vers des expériences axées sur l’hôtellerie et l’hospitalité. et marchés de villégiature.

« C’était un peu un cas test pour plonger dans cet espace », a-t-elle déclaré.

Ehrlich, un courtier Carolwood Estates de Beverly Hills, a co-inscrit la propriété avec Laura Drammer de Berkshire Hathaway Home Services. Et Julia Hunter, PDG de Jenni Kayne, a aidé Ehrlich à localiser la bonne propriété pour ce projet spécial.

Pourtant, Kayne connaissait la région avant qu’Ehrlich et Hunter ne trouvent le joyau de Santa Ynez.

« Je suis allé dans la vallée de Santa Ynez toute ma vie. Mes parrains et marraines possédaient une propriété à Woodstock Ranch. J’aime donc la région, le paysage, les vues, les collines et les chênes vivants. Richard et Julia ont trouvé cet incroyable propriété qui a été complètement négligée et en forclusion. Mais vous pouviez voir qu’elle avait de bons os, et cela pourrait être un grand ranch californien de plain-pied avec ces beaux plafonds voûtés. En supprimant les années 1960 et 1970 et en ouvrant toutes les portes et des fenêtres sur la nature, nous pourrions changer toute la maison et créer un plan d’étage ouvert. Mais le terrain a également rendu la propriété si spéciale », a déclaré Kayne.

Bien que Kayne ait eu une vision, la propriété, a noté Ehrlich, était en détresse et répondait aux besoins de certaines espèces sauvages locales. « Maintenant, il a été complètement transformé », a-t-il déclaré.

La vision créative de Kayne est bien développée. L’année dernière, elle a lancé Pacifique naturel à la maisonun livre de design publié par Rizzoli.

Quand est venu le temps de commercialiser le Ranch, Kayne et son équipe ont fait preuve de créativité, en accueillant des éditeurs et des influenceurs internationaux comme ceux basés à Los Angeles. Chanson de style blogueur, membre et créateur de contenu Aimee Song pour présenter la propriété et l’approche moderne du minimalisme californien pendant l’été et l’automne.

« Nous avons demandé aux influenceurs de venir séjourner et de vivre une expérience. Nous avons organisé des week-ends avec des repas de la ferme à la table, des retraites de yoga et des soins de spa avec Oak Essentials (la ligne de beauté de Kayne lancée en 2021). Le Ranch est devenu un favori d’Instagram », dit Ehrlich.

Alors que l’acheteur reste anonyme, a déclaré Ehrlich, le nouveau propriétaire a acheté la maison entièrement meublée. « L’acheteur était lié à la marque de style de vie JK et voulait une maison clé en main, prête à emménager », a-t-il ajouté.

« La maison est une résidence secondaire pour la famille qui l’a achetée. Trouver des propriétés clé en main avec de grandes surfaces, de superbes meubles et un excellent emplacement est rare et unique. Tout s’est réuni au Ranch, ce qui en fait une retraite rare, en particulier à Santa Ynez », a déclaré Ehrlich.

La maison de style ranch californien présente la collection Jenni Kayne Home et des articles vintage. « Nous avons notre canapé Miramar, nos chaises Aspen, nos chaises Brentwood, nos canapés Harbour et nos lits Pacific », a déclaré Kayne.

« Tout ce que nous faisons est censé être pratique, intemporel et sans effort », a déclaré Kayne.

Ehrlich a déclaré que son espace préféré est la chambre principale. « Vous êtes allongé dans votre lit et vous avez ces vues panoramiques. Vous pouvez donc vous détendre et regarder le soleil se coucher sur les collines, et c’est magique », a-t-il déclaré.

Kayne a fait écho à ce point mais a ajouté que la grande pièce est son espace préféré car la pièce partage la même vue que la chambre principale.

Quelle est la suite pour le couple ? « Richard est à la recherche d’une autre propriété en ce moment », a déclaré Kayne en riant.