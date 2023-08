La dernière tendance en matière de design extérieur est la durabilité

L’une des plus grandes tendances de conception de ces dernières années est la durabilité. Qu’il s’agisse de choisir des matériaux non toxiques, des produits de qualité conçus pour durer ou un approvisionnement éthique, les consommateurs sont plus attentifs à l’impact de leurs achats sur l’environnement.

Cela s’applique particulièrement aux espaces extérieurs, explique Nick Arambula co-fondateur de Neighbor. « La durabilité trouve un écho auprès des consommateurs, car les consommateurs sont de plus en plus conscients de l’impact des choix des consommateurs sur l’environnement. À mesure que les gens deviennent plus conscients de leur empreinte écologique, ils recherchent des produits et des marques qui correspondent à leurs valeurs. Les pratiques durables démontrent un engagement à réduire l’impact environnemental, ce qui séduit les consommateurs qui souhaitent faire des choix responsables.

Voici ce que vous devez savoir pour créer un espace extérieur à la fois élégant et durable.

L’accessibilité est la clé

Mindy O’Connor, architecte principale et fondatrice de Melinda Kelson O’Connor Architecture & Interiors à Philadelphie, en Pennsylvanie, a constaté que ses clients souhaitaient des espaces extérieurs conçus de manière plus durable. Mais l’approvisionnement en pièces durables peut souvent s’avérer peu pratique. « L’un des défis consiste à choisir des éléments durables, mais qui peuvent également rivaliser avec des articles plus produits en série en termes de coût et de rapidité de livraison », explique-t-elle.

Les meubles rapides ont été une partie du problème, jetant une clé dans les attentes des consommateurs. Les gens veulent les choses rapidement, ce qui n’est pas toujours possible avec des pièces de haute qualité et plus durables, explique le créateur. « L’essor du mobilier bon marché et rapide lui-même et l’acceptation culturelle de jeter des meubles à mesure que les tendances changent ou que les gens déménagent sont souvent en contradiction avec les objectifs de durabilité. »

Arambula a également vu ce point douloureux, c’est pourquoi il a lancé Neighbor en 2020. Le vétéran de l’industrie du matelas a cherché à créer des pièces durables et élégantes de haute qualité tout en offrant une expérience client exceptionnelle. La marque propose actuellement une gamme complète pour chaque type d’espace extérieur, y compris des meubles de salle à manger, des chaises longues et des canapés. Ces pièces ont un style moderne mais une sensation étonnamment intemporelle.

Les matériaux durables sont tout

La clé de la durabilité est de choisir les bons matériaux. O’Connor me dit: « (Les meubles durables devraient être fabriqués avec) des matériaux qui mettent l’accent sur la santé et ne sont pas toxiques pour les humains et les animaux, produits de manière éthique – empêchent la déforestation et n’exploitent pas les travailleurs, réduiront finalement les déchets des décharges, (et ) axé sur la fabrication propre.

Le bois de teck en particulier est devenu un choix populaire pour les consommateurs. « Il est résistant à l’eau et à la pourriture, ce qui signifie qu’il durera longtemps à l’extérieur. Les huiles naturelles du bois de teck repoussent l’eau, ce qui le rend résistant à la plupart des formes de pourriture du bois, de champignons et de parasites », explique Arambula. « Il se trouve aussi que c’est un beau bois qui ne s’améliore qu’avec l’âge. Pendant des siècles, le teck a été le bois de prédilection des constructeurs navals en raison de sa durabilité et de ses qualités uniques de résistance à l’eau.

De plus, Neighbor utilise d’autres matériaux durables, notamment de la corde. « La corde est un matériau durable car elle est très durable et peut résister aux conditions extérieures sans se décolorer au soleil. L’utilisation de corde dans nos chaises de salle à manger réduit également spécifiquement le besoin de bois et de coussins tout en vous donnant cette sensation de rembourrage, en minimisant les déchets et en en faisant une alternative écologique. Le tissage serré ajoute également à la stabilité du siège, contribuant à l’intégrité structurelle de la conception.

Recherchez la certification FSC

Une autre clé de la durabilité est de choisir des produits certifiés FSC. Le Forrest Steward Council est une organisation qui fournit une certification tierce pour la durabilité et l’approvisionnement éthique. « Le FSC promeut une gestion responsable et est même soutenu par des groupes tels que le WWF, le Sierra Club, Greenpeace, le Natural Resources Defense Council et la National Wildlife Federation », explique le cofondateur de Neighbour. « Grâce à la certification FSC, nous pouvons garantir que notre teck provient de forêts gérées de manière durable qui favorisent la biodiversité, protègent la faune et soutiennent les économies des communautés proches des forêts et des plantations. »

Si les produits certifiés FSC ne sont pas possibles, O’Connor conseille de rechercher des meubles fabriqués avec des matériaux renouvelables et non toxiques. « Évitez les matériaux qui ne peuvent pas être réparés, recyclés ou restaurés, qui pourraient être ceux qui contiennent trop de matériaux composites, des finitions toxiques ou des méthodes de production trop complexes. »

Esthétique Impacts Durabilité

Un facteur supplémentaire qui rend les meubles durables est l’esthétique. L’architecte propose des pièces dont on ne se lassera pas la saison prochaine. « Choisissez de nouveaux meubles intemporels et évitez les tendances. Regardez ce que vous avez qui peut être remis en état, repeint ou réarrangé, et demandez-vous s’il peut avoir une seconde ou une troisième vie. Rembourrez ou créez de nouveaux coussins pour des pièces existantes.

Neighbor a une conception modulaire, ce qui signifie que des pièces supplémentaires peuvent être ajoutées. Ainsi, il peut grandir avec une famille ou un sectionnel peut devenir deux pièces plus petites pour ceux qui réduisent leurs effectifs.

Ne remplacez pas les meubles, ajoutez simplement des accessoires

La meilleure façon de rendre les espaces extérieurs plus durables est de choisir des pièces polyvalentes qui ne sembleront pas démodées la saison prochaine. Ensuite, changez d’accessoires pour suivre les tendances. Une façon de le faire est d’utiliser des oreillers. Changer les oreillers de façon saisonnière peut donner un nouveau look à un espace extérieur.

Réfléchissez ensuite à la façon dont vous pouvez rafraîchir votre jardin ou votre terrasse. « Les espaces extérieurs peuvent être transformés autant par les plantations, les surfaces et l’éclairage que par le mobilier. Cherchez des moyens de changer l’espace avec des éclairages vers le haut, des guirlandes lumineuses suspendues ou des luminaires », explique O’Connor. Les jardinières ou la plantation dans le sol peuvent complètement modifier la sensation et la forme d’un espace extérieur, même sans nouveaux meubles. Il n’y a rien de plus coloré ou harmonieux que des plantes et des fleurs naturelles.