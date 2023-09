La dernière enquête sur la conception de maisons des architectes montre une tendance accrue au vieillissement sur place

Parmi les tendances en matière de bien-être identifiées dans la plus récente enquête sur la conception de maisons de l’American Institute of Architects figure l’accent accru mis sur le vieillissement chez soi. Les conceptions globales visant à permettre aux gens de rester chez eux alors que leurs besoins physiques évoluent avec l’âge sont passées de 59 % à 64 % entre 2022 et 2023, selon l’enquête. Un appel rapide aux architectes de tout le pays pour leur expérience a confirmé ces résultats. Leurs réponses, partagées par courrier électronique, soulignent à quel point cela se manifeste dans leurs projets.

Aperçu

«Nous constatons une augmentation des considérations de conception liées au vieillissement sur place dans plusieurs de nos projets résidentiels à travers le pays», commente Jaime Matheron, architecte principal et principal chez Dahlin dans la région de la baie de San Francisco. Elle ajoute : « Les facteurs démographiques indiquent qu’un nombre croissant de propriétaires souhaitent vieillir chez eux, mais reconnaissent que pour ce faire, leur maison doit être capable de s’adapter aux changements de mobilité qui pourraient survenir au fil du temps. »

L’architecte Jenn Smith de Chattanooga, dans le Tennessee, constate également un intérêt accru, dit-elle, en particulier de la part des clients de maisons personnalisées qui construisent leur résidence permanente.

La conception accessible représente environ un tiers des revenus annuels de l’architecte de la région de Seattle, Aaron D. Murphy, dit-il. La conception universelle et le vieillissement chez soi sont au centre des préoccupations depuis 15 ans, mais il constate également un intérêt accru ces derniers temps. « Les demandes les plus courantes concernent soit la perspective « maison pour toujours », soit des solutions de logement multigénérationnelles. Que vous envisagiez de vieillir dans votre propre maison ou que vous ayez besoin d’un parent, les demandes de conception sont assez similaires », note-t-il. Une observation que fait Murphy est que ses clients vieillissants sur place veulent non seulement une utilisation accessible de leur maison, mais ils veulent également un faible entretien. « Les clients ne veulent pas peindre des maisons et teindre des terrasses », déclare-t-il.

Les conditions économiques jouent un rôle dans l’intérêt croissant pour le vieillissement chez soi, observe Matheron. « Avec la hausse des taux d’intérêt et des impôts, les propriétaires souhaitent également de plus en plus rester dans leur logement plus longtemps. Cela crée une opportunité de concevoir avec des fonctionnalités d’accessibilité (et des adaptations futures) qui sont si parfaitement intégrées dans la conception qu’elles ne semblent pas esthétiquement différentes de n’importe quelle autre maison.

Entrées accessibles

« L’accessibilité est importante dans tous les types de conception de maison, et nous recherchons toujours des moyens d’éliminer les marches aux points d’entrée et de sortie lorsque cela est possible. Dans certains cas, nous recherchons également des moyens de faciliter l’adaptation future des rampes ou des barres », partage Matheron.

La création d’entrées sans obstacles répond non seulement aux besoins actuels et futurs d’un ménage, mais permet également à un invité utilisant un fauteuil roulant ou un déambulateur de passer du temps dans votre maison avec votre famille – un concept que les défenseurs de l’accessibilité appellent la visitabilité. « Passer du trottoir ou de la voiture à la porte d’entrée sans marches et avoir la possibilité d’utiliser les toilettes au rez-de-chaussée », voilà comment Murphy le décrit. La conversation sur la visitabilité peut souvent être plus facile pour les propriétaires. « Quand nous pouvons demander à nos parents : ‘Tu ne veux pas que Sharon puisse venir chez nous pour Noël ?’ Elle dispose d’un (insérer ici un appareil de mobilité – déambulateur, fauteuil roulant, etc.), « cette approche conduit à une conversation plus confortable, évitant une discussion défensive sur notre propre mortalité », partage-t-il.

Intérieurs accessibles

« La demande la plus courante en matière de conception de vieillissement sur place concerne une vie sur un seul niveau, pratiquement sans escalier dans la maison », explique Smith, mais sur certains terrains, cela n’est pas possible. Il faudra alors envisager d’autres plans.

« La majorité des demandes de conception initiales concernent une chambre principale au rez-de-chaussée, une salle de bain principale plus grande avec une douche sans seuil (seuil zéro), une buanderie plus grande et mieux aménagée et un espace plus utilisable dans la cuisine », partage Murphy. Notre parc immobilier existant n’est malheureusement pas préparé à fournir ces espaces à notre société qui vieillit rapidement.

L’écart entre la demande et la disponibilité ne suscite pas seulement l’intérêt pour la rénovation de maisons, il commence également à apparaître dans les codes du bâtiment, observe Matheron. « À partir de 2024, les mises à jour du code californien imposeront des portes plus larges dans les chambres et les salles de bains », dit-elle.

Washington, le Tennessee et d’autres États suivront-ils ? L’Americans with Disabilities Act ne s’applique pas aux résidences unifamiliales, mais répondre au besoin croissant de logements accessibles entraînera probablement des changements plus rapides au niveau des constructeurs individuels, voire au niveau des maisons d’État.

Smith constate déjà cette tendance chez sa clientèle. « Il est très facile d’intégrer des portes et des couloirs plus larges dans une maison neuve, mais très difficile de les rénover plus tard si cela s’avère nécessaire », souligne-t-elle.

L’architecte du Tennessee constate également une augmentation des demandes de salles de bains accessibles. « Les douches à entrée nulle sont courantes car elles éliminent le risque de trébuchement lorsque l’on entre dans une douche à l’italienne. » Ses clients veulent également des barres d’appui et des pommes de douche à main, ainsi qu’un banc pour s’asseoir. Elle installe les toilettes dans le coin afin que des barres d’appui puissent être montées sur les murs comme mesure de sécurité supplémentaire.

Rendre élégants ces choix adaptés aux personnes âgées est le mandat de l’architecte ; la plupart des propriétaires souhaitent que leurs salles de bains principales ressemblent à un spa de villégiature et non à une chambre d’hôpital de réadaptation. (Les fabricants ont intensifié leurs efforts en proposant des produits d’accessibilité plus attrayants pour soutenir cette tendance.)

Technologie améliorant l’accessibilité

« Les technologies de maison intelligente avec commande vocale et télécommandes jouent un rôle dans l’accessibilité de la maison et présentent une bonne opportunité pour les constructeurs d’offrir ces fonctionnalités sous forme de mises à niveau facultatives aux acheteurs, rendant les maisons plus personnalisables en général », suggère Matheron.

Les clients de Murphy sont intéressés par des fonctionnalités de maison intelligente susceptibles d’améliorer l’accessibilité de leur maison, commente l’architecte de Washington. Il s’agit notamment des stores à commande mobile, des ouvre-portes automatisés, des applications logicielles de niveau IA liées au chauffage, à la climatisation et à la télévision, ainsi que des appareils de cuisine intelligents (en particulier les réfrigérateurs, les fours et les cuisinières), explique-t-il.

Smith inclut des prises intelligentes au lieu des versions standard pour rendre les éléments branchés dessus contrôlables par application ou par la voix, dit-elle.

Derniers mots

Certaines considérations d’accessibilité augmentent le budget d’un projet, surtout lorsque vous devez les ajouter plus tard, comme l’a noté Smith. « Lorsque nous aidons les familles à comprendre le coût d’un ascenseur dans leur maison (disons 50 000 $), nous sommes sûrs de le comparer au coût d’une chute dans les escaliers, des urgences, d’une intervention chirurgicale, d’une rééducation, du fait de ne jamais rentrer à la maison et de payer 10 000 $. mois pour une résidence-services ou une maison de retraite », partage Murphy. « Le choix entre investir de manière proactive dans votre propre avenir prospère ou ne rien faire ouvre la voie à une perte de choix, d’indépendance et d’autonomie au cours de vos dernières années. » C’est le coût le plus élevé de tous.