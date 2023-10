La demande continue de monter en flèche dans le commerce de détail de luxe

Le marché de détail du luxe est en pleine transformation, avec des ventes aux États-Unis qui devraient dépasser 75 milliards de dollars d’ici fin 2023, selon un nouveau rapport. Alors que le secteur s’apprête à gagner plus d’argent et d’espace (les détaillants de luxe ont loué 650 000 pieds carrés au cours de la dernière année), l’attention se déplace du marché de masse vers un public restreint mais croissant qui valorise particulièrement la qualité et le prestige de la marque. Ce qu’ils achètent, où ils l’achètent et où trouver ces nouveaux acheteurs évoluent rapidement.

Les marques de luxe n’ont pas hésité à s’ouvrir dans les centres commerciaux. En fait, le luxe a représenté 38 % des nouvelles ouvertures de magasins et près de 40 % de l’ensemble des locations de commerces de luxe au cours de l’année écoulée. La marque de luxe Alexander McQueen, par exemple, a choisi des centres commerciaux pour ses trois ouvertures à Atlanta (Phipps Plaza), Boston (Copley Place) et Charlotte (NorthPark). Dior a pris des mesures similaires en ouvrant le Mall at Millennia à Orlando, la Somerset Collection de Détroit et le Domain à Austin.

Mais alors que les magasins de luxe coexistaient autrefois avec des détaillants grand public et ambitieux comme J.Crew et Lululemon, les détaillants de luxe d’aujourd’hui privilégient une approche segmentée, en ouvrant des ailes de luxe exclusives qui soulignent l’importance et le prestige de cette catégorie dans la performance des centres commerciaux. Cette délimitation claire contribue à attirer l’attention sur l’expérience premium du shopping de luxe et montre une compréhension plus profonde des désirs des consommateurs de luxe d’aujourd’hui. Malgré les discussions croissantes autour du « luxe tranquille », l’expérience de la marque reste importante.

Le luxe masculin entraîne également une évolution de la consommation, l’accent étant de plus en plus mis sur le retour sur investissement du luxe plutôt que sur des tendances éphémères. Alors que de plus en plus de gens retournent au bureau et que la socialisation post-pandémique fait sortir de plus en plus de gens de chez eux, les ventes d’athleisure cèdent la place aux vêtements de sport, reflétant l’évolution des préférences des consommateurs. Macérich

, l’un des principaux propriétaires, exploitants et promoteurs de commerces de détail de haute qualité du pays, a par exemple récemment révélé que son réaménagement de l’aile sud de Scottsdale Fashion Square devrait inclure davantage d’options de vente au détail de luxe pour hommes. Les ventes de vêtements pour hommes ont augmenté de 85 % d’une année sur l’autre au deuxième trimestre, selon le rapport de Macerich.

En ce qui concerne l’expansion géographique du luxe, les États-Unis sont restés l’année dernière le plus grand marché du luxe au monde, représentant environ 32 % des ventes mondiales de luxe. Les villes de la Sunbelt comme Miami, Atlanta et Las Vegas représentent une part plus importante des locations de luxe, même si les détaillants ont continué à connaître du succès à New York et en Californie, qui représentent ensemble plus de la moitié de toutes les ouvertures de luxe. Les corridors commerciaux urbains de premier ordre continuent également de démontrer leur importance, représentant 80 % des locations de commerces de rue.

Les marques de luxe européennes sont perpétuellement à la recherche de nouveaux marchés d’expansion. La Chine est depuis longtemps au centre de cette aspiration ; cependant, des statistiques récentes révèlent une réalité différente. La Chine est aux prises avec une population vieillissante et un taux de chômage important, ce qui suscite des inquiétudes quant à sa viabilité à long terme en tant que bastion des détaillants de luxe. La clé du succès durable des marques de luxe réside dans des marchés caractérisés par un emploi continu et une transition démographique continue.

L’Inde apparaît désormais comme une frontière incontournable pour la croissance. Bien qu’elle ne compte que 5 % du nombre de centres commerciaux que l’on trouve en Chine, l’Inde possède une population de taille comparable. De plus, sa classe moyenne dépasse à elle seule l’ensemble de la population des États-Unis, ce qui en fait une destination attractive pour les marques de luxe cherchant à capitaliser sur cette base de consommateurs en plein essor. Lors de mon récent voyage en Inde, j’ai pu constater par moi-même la transformation de leurs centres commerciaux, le luxe étant le principal moteur. Les détaillants en ont pris note, avec l’annonce de nouveaux baux pour des marques de luxe au Jio World Plaza à Mumbai, une nouvelle destination mondiale pour les affaires, la culture, l’art – et maintenant le shopping.

Une récente enquête du Business of Fashion a révélé que 77 % des acheteurs fréquents de produits de luxe prévoient de visiter un magasin de luxe physique aussi souvent, voire plus fréquemment au cours de l’année à venir que l’année dernière, et ce, malgré le resserrement du cycle immobilier. , le luxe est en croissance et la demande persistante continue de stimuler l’absorption dans les catégories de vente au détail, dépassant les niveaux d’avant la pandémie.

Les marques de luxe recherchent aujourd’hui de nouvelles opportunités pour transmettre prestige et qualité, en s’efforçant d’attirer à la fois des acheteurs de luxe nouveaux et chevronnés. À mesure que la démographie du luxe continue d’évoluer, les marques et leur empreinte commerciale doivent également évoluer pour conquérir des parts de marché.