La crise du plafond de la dette frapperait le marché du logement comme un ouragan

Si les États-Unis franchissaient le plafond de la dette, cela frapperait le marché du logement comme une catastrophe naturelle. Chaque fois qu’il y a un événement météorologique majeur, comme un ouragan ou une tempête de neige, les endroits directement menacés voient une forte baisse de l’activité de vente et d’achat de maisons. Par exemple, en octobre 2022, le nombre de foyers ayant accepté une offre a chuté de plus de 50 % d’une année sur l’autre dans les trois métros de Floride directement touchés par l’ouragan Ian, soit le double de la baisse nationale. Cependant, ces marchés ont pour la plupart récupéré au début de l’année. Atteindre le plafond de la dette aurait un effet similaire sur le marché du logement. Les vendeurs et les acheteurs de maisons se retireraient temporairement du marché pendant la tourmente, mais reviendraient une fois la poussière retombée.

Lieux les plus touchés par la crise du plafond de la dette

Les États-Unis peuvent dépasser le plafond de la dette entre juin et août, et si cela se produit, les États-Unis peuvent manquer des paiements aux travailleurs fédéraux, aux entrepreneurs et aux fournisseurs, ou aux bénéficiaires de la sécurité sociale pour éviter de faire défaut sur leur dette. La durée et la gravité de cette catastrophe économique dépendraient du temps qu’il faudra au Congrès pour relever la limite, qui dépend de la coopération bipartite.

Le préjudice économique serait le plus grave dans les endroits à forte concentration d’employés fédéraux, d’entrepreneurs, de fournisseurs et de personnel militaire, comme Washington DC et Virginia Beach, VA. Quiconque manque de revenus serait probablement réticent à prendre un engagement financier important, comme acheter une maison.

Les régions où la proportion de personnes âgées est la plus élevée seront les plus perturbées par les paiements de sécurité sociale manqués, comme la Floride et le Maine. Les retraités qui dépendent des revenus de la sécurité sociale hésiteront à dépenser, ce qui serait un frein à l’économie de ces endroits. Le ralentissement de l’activité économique pourrait ralentir globalement l’achat de logements.

En revanche, des endroits comme Salt Lake City et Minneapolis seraient les moins touchés car ils ont des populations relativement jeunes et peu d’employés fédéraux.

Volatilité des taux hypothécaires

Le marché du logement dans son ensemble pourrait encore être touché par les fluctuations des taux d’intérêt hypothécaires. La crainte d’un défaut de paiement des États-Unis sur sa dette ferait monter les taux. C’est parce que le potentiel de défaut rend tous les investissements américains plus risqués, y compris les hypothèques. Cependant, un risque accru de récession entraînerait une baisse des taux hypothécaires. La Maison Blanche a déclaré qu’un défaut de paiement entraînerait la perte de millions d’emplois et une baisse de la croissance économique. Dans ce scénario, les taux chuteraient parce que la Fed devrait baisser les taux d’intérêt à court terme pour stimuler la croissance économique. La dernière fois que le plafond de la dette a été franchi en août 2011, les taux hypothécaires ont baissé.

Ce que les acheteurs de maison doivent savoir

Si vous envisagez d’acheter une maison cette année, il est possible que vous puissiez obtenir une meilleure offre sur un taux hypothécaire si et quand le plafond de la dette est dépassé. Suivez donc l’actualité et demandez à votre prêteur de vous fournir des informations actualisées sur tout changement de taux qu’il peut proposer. Cependant, les taux hypothécaires pourraient augmenter au lieu de baisser. Pour avoir le meilleur des deux mondes, verrouillez votre taux d’intérêt maintenant avec une option flottante. Une option flottante vous permettra de profiter d’une baisse des taux hypothécaires.

Cependant, même si vous avez la chance d’obtenir un taux relativement bas, vous constaterez peut-être que les vendeurs ont reculé sur le marché en raison de l’incertitude économique. Le manque d’inventaire serait particulièrement grave étant donné que les nouvelles inscriptions sont déjà en baisse de près de 20 % par rapport à l’année dernière. Un manque d’offre pourrait entraîner une plus grande concurrence pour les maisons sur le marché. Pour être prêt, obtenez une préapprobation pour un prêt hypothécaire à l’avance et définissez des alertes pour les maisons qui correspondent à vos préférences sur des applications immobilières comme RedfinRDFN

. De cette façon, vous pouvez soumettre une offre rapidement avant que quelqu’un d’autre ne vous devance.

Ce que les vendeurs à domicile doivent savoir

Avec toute l’incertitude quant à l’ampleur de l’impact qu’un dépassement du plafond de la dette pourrait avoir sur l’économie et les taux hypothécaires, je m’attends à ce que de nombreux vendeurs de maisons potentiels se retirent du marché. Si les taux chutent, les vendeurs de maisons qui bravent le marché pourraient se retrouver avec plusieurs offres d’acheteurs désireux de profiter de taux d’intérêt plus bas. Cependant, si les taux augmentent à la place, les vendeurs de maisons peuvent trouver plus difficile de faire correspondre avec un acheteur.

Ventes à domicile et prix

Dans l’ensemble, je m’attends à ce que de nombreux vendeurs de maisons potentiels soient effrayés par l’incertitude. Les vendeurs n’ont qu’une seule chance de lancer leur maison, tandis que les acheteurs peuvent être plus flexibles quant au moment de leurs offres. Par conséquent, je m’attends à ce que le dépassement du plafond de la dette resserre davantage l’offre que la demande et ait un impact négatif sur le volume des ventes de maisons plus que sur le niveau des prix des maisons. Et puis une fois le plafond de la dette levé, le marché du logement reviendra à la normale, ou du moins à la normale pour 2023.