La collection Carte Blanche de Farrow & Ball élimine les incertitudes concernant les combinaisons de peinture et de papier peint

C’est un dilemme auquel de nombreux propriétaires et architectes d’intérieur sont confrontés. Que ce soit pour peindre une pièce, poser du papier peint, ou les deux. L’un des défis liés au choix des deux est d’essayer de trouver le bon papier peint à coordonner avec une couleur spécifique ou vice versa. Heureusement, Farrow & Ball a trouvé un moyen de résoudre cette énigme d’une manière à la fois fantaisiste et chic.

Lancée en septembre 2023, la collection Carte Blanche de Farrow & Ball a été créée en collaboration avec le designer Christopher John Rogers. La couleur emblématique de Rogers ne manque pas dans cette ligne lumineuse et audacieuse.

Voici ce qu’il faut savoir sur Carte Blanche.

C’est une véritable collaboration

Charlotte « Charlie » Cosby, directrice créative de Farrow & Ball, me raconte : « Tout a vraiment commencé lorsque Christopher est venu visiter notre petite usine du Dorset au Royaume-Uni. Nous l’avons fait visiter la fabrication de peinture et de papier et nos laboratoires et avons parlé d’idées et des détails techniques de fabrication de la peinture. C’était amusant d’entendre les synergies qu’il a vues dans notre attention aux détails et les techniques artisanales avec la façon dont sa collection de mode est fabriquée.

Les échantillons de tissus de couleurs emblématiques de Rogers ont finalement inspiré la ligne qui se compose de douze couleurs et trois motifs. Quatre des peintures sont neutres tandis que les huit autres sont considérées comme des nuances affirmées. Cette collection élimine véritablement les incertitudes liées à la création d’espaces uniques.

« Charlie et moi étions tous deux d’accord pour ne pas vouloir être prescriptif avec cette collection, mais plutôt encourager le consommateur à faire ce qui le met le plus à l’aise et le plus excité », explique Rogers. «J’espère qu’ils mélangeront et assortiront la palette et les papiers de manière intéressante et inspirante.»

Mode contre intérieurs

Cette collaboration n’était pas la première incursion du designer dans le domaine de l’intérieur. En 2022, il crée une magnifique ligne de chaises avec Orior. Cependant, l’expérience de la création de peinture et de papier peint est différente de celle du rembourrage. Cela n’a rien à voir non plus avec la mode.

« J’ai puisé mes influences dans les motifs de CJR, les muses de la mode et la nostalgie de l’enfance pour éclairer ma vision de Carte Blanche. Avec les vêtements, je pense que vous avez la possibilité d’être un peu plus intense avec la couleur : vous pouvez changer de tenue quotidiennement, voire toutes les heures, pour refléter ce que vous ressentez à ce moment-là. Charlie a fourni un contexte incroyable autour du monde des intérieurs, car les espaces sont un peu plus engageants. Nous avons ensuite pu développer un travail déclaratif et directionnel, mais néanmoins vivable.

Comment styliser Carte Blanche

La beauté de cette collaboration réside dans le fait qu’il existe de nombreuses façons différentes de travailler avec les couleurs et les motifs. L’une des combinaisons préférées de Rogers est le papier Pea Flower Tea et Blue Stripe. « J’aime tous les bleus présents dans la palette en combinaison les uns avec les autres : ils s’électrocutent harmonieusement. Mes autres couleurs préférées seraient la cardamome et la sardine.

D’un autre côté, pour ceux qui aiment la collection mais préfèrent quelque chose d’un peu plus neutre, Cosby suggère d’utiliser Au Lait sur les murs mais d’opter pour Raw Tomatillo sur les boiseries.

Parmi les trois modèles de papier peint, Stripe est le plus polyvalent. Bien qu’audacieux, il présente néanmoins un look contemporain qui pourrait être utilisé dans presque toutes les pièces de la maison. Toutes les peintures et combinaisons constituent des choix fantastiques pour les murs d’accent et les salles d’eau.