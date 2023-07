La chanteuse Trisha Yearwood met en vente sa maison historique de Nashville pour 4,5 millions de dollars

La chanteuse country Trisha Yearwood dit au revoir à son manoir du sud à Nashville.

Inscrite pour 4,5 millions de dollars, la maison est située dans le quartier chic de Brentwood à Nashville, à seulement 10 minutes de l’emblématique Music Row de la ville. Les fans de Yearwood pourraient reconnaître des parties de la maison, à savoir la cuisine, de son émission de cuisine sur le Food Network, « Trisha’s Southern Kitchen ». C’est dans cette cuisine qu’elle a filmé 11 des 17 saisons de la série culinaire primée aux Emmy – un total de 149 épisodes – avec des invités célèbres comme Reba McEntire, Kelsea Ballerini, Ashley McBryde, Kristin Chenoweth, Danica Patrick et bien d’autres.

Yearwood a acheté la maison en 2000 et y a vécu plusieurs années avant de déménager en Oklahoma avec son mari, le chanteur country Garth Brooks.

« La maison avait été construite dans les années 1920 et avait tout le charme d’une maison plus ancienne avec les cloches et les sifflets d’une nouvelle maison, car les propriétaires précédents avaient ajouté », raconte Yearwood en exclusivité. « Je viens juste d’emménager, de peindre quelques pièces et j’étais prêt à partir. La maison est chaleureuse et accueillante. Lorsque nous sommes revenus à Nashville en 2014, nous avons commencé à tourner l’émission de cuisine ici, et c’était merveilleux.

L’artiste primée aux Grammy Awards, qui réside actuellement avec son mari dans une autre partie de Nashville, dit que la maison semble loin du monde mais est suffisamment proche des divertissements et des magasins, à la fois à Nashville et dans la banlieue de Franklin, pour qu’elle ressemble à son propre petit monde.

« Il y a une clôture, des arbres et une petite forêt enchantée », dit-elle. « Avoir cette superficie à proximité de la ville est plutôt formidable. Si je travaille sur un album, je pourrais arriver au studio en 10 ou 15 minutes, mais j’ai toujours l’impression d’avoir mon propre répit.

Située sur 4,42 acres, la maison a 6 553 pieds carrés d’espace de vie intérieur avec cinq chambres et sept salles de bain complètes. Il y a deux entrées fermées, une piscine et un pool house avec une salle de bain et une kitchenette, ainsi qu’une salle à manger extérieure couverte. Le manoir traditionnel du sud est adapté à la vie moderne avec tous les charmes des maisons du sud, comme plusieurs porches, une véranda, trois cheminées, un salon formel, une salle de réunion, une salle à manger formelle et un coin cuisine étendu qu’elle a refait quand elle tournait sa série de cuisine.

« La cuisine était belle, mais nous voulions l’ouvrir pour le tournage et l’éclairage, nous avons enlevé un mur et créé un magnifique coin petit-déjeuner pour y installer des caméras », dit-elle. « La cuisine est le cœur de chaque maison pour moi et où nous passons la plupart de notre temps, donc j’aime vraiment comment cela s’est passé. »

La cuisine comprend des appareils Wolf, notamment une table de cuisson à six brûleurs, des fours doubles, un tiroir chauffant, un micro-ondes gastronomique de 30 pouces, un réfrigérateur Sub-Zero et un lave-vaisselle Asko. La spacieuse suite du propriétaire est située au rez-de-chaussée et dispose de deux salles de bains séparées et d’un porche. Il y a une autre chambre d’amis au rez-de-chaussée et plusieurs chambres à l’étage, qui peuvent être utilisées comme espace de rangement, studio ou espace flexible. Il y a aussi un ascenseur lambrissé qui accède au deuxième étage et un garage détaché pour deux voitures.

Yearwood a des années de souvenirs avec sa famille ici, que ce soit ses nièces et ses neveux jouant dans les pièces «secrètes» ou son père regardant des westerns dans le salon.