La baisse des taux hypothécaires devrait stimuler les ventes de maisons de plus de 200 000

Selon Lawerence Yun, économiste en chef de la National Association of Realtors, la baisse des taux hypothécaires au cours du mois dernier augmentera probablement les ventes de maisons aux États-Unis de plus de 200 000, car un financement moins cher permet à davantage de personnes de se qualifier pour des prêts.

« Chaque baisse d’un demi-point de pourcentage des taux hypothécaires entraîne 200 000 ventes de maisons supplémentaires, et probablement encore plus », a déclaré Yun. « Puisque plus de personnes auront droit à des prêts hypothécaires, cela entraînera plus de ventes. »

Le taux moyen américain pour un prêt immobilier fixe de 30 ans est tombé à 6,28% la semaine dernière, contre 6,73% la première semaine de mars, selon Freddie Mac. Cette baisse du coût de financement réduit les paiements mensuels, ce qui signifie que davantage d’acheteurs réussiront le test de ratio dette-revenu utilisé par les prêteurs pour qualifier les demandes.

« La baisse des taux hypothécaires ouvre la porte – pas à tout le monde, mais aux personnes marginalisées », a déclaré Yun.

Les taux hypothécaires resteront probablement proches du niveau actuel à court terme et continueront de baisser dans les mois à venir, a déclaré Yun. Le taux américain moyen pour un prêt hypothécaire fixe de 30 ans sera probablement de 6,3 % au deuxième trimestre et de 5,9 % au troisième trimestre, a-t-il déclaré.

Environ 40% des ventes de maisons aux États-Unis sont sous contrat entre avril et juin, selon les données de NAR. Ces ventes se clôturent généralement environ deux mois plus tard, les acheteurs se déplaçant pendant les mois d’été.

« Nous sommes en plein dans le pic de la saison printanière d’achat de maisons en ce moment », a déclaré Bill Banfield, vice-président exécutif des marchés financiers pour Rocket Mortgage. « Les gens veulent entrer dans une maison et installer leur famille avant le début de la nouvelle année scolaire. »

Les taux hypothécaires ont atteint des sommets en 20 ans fin octobre et à nouveau début novembre, selon les données de Freddie Mac, après que l’inflation a effrayé les investisseurs et que la Réserve fédérale a mis fin à un programme d’achat d’obligations visant à soutenir l’économie au pire de la pandémie.

Les taux sont restés proches de ces sommets jusqu’à la faillite le mois dernier de la Silicon Valley Bank, la 16e banque commerciale américaine en termes d’actifs, et de Signature Bank, une petite banque basée à New York qui s’adressait aux investisseurs en crypto-monnaie.

Cette instabilité financière a poussé les investisseurs de Wall Street à se précipiter pour la sécurité perçue des marchés obligataires. L’augmentation de la concurrence pour les immobilisations a fait chuter le rendement moyen des bons du Trésor à 10 ans, une référence pour les taux hypothécaires, à un creux de sept mois la semaine dernière, selon les données d’Intercontinental Exchange.

« Chaque fois qu’il y a des troubles sur les marchés, les taux hypothécaires ont tendance à baisser – en particulier avec la Réserve fédérale qui s’est engagée à lutter contre l’inflation », a déclaré John Hardesty, directeur général de la division hypothécaire chez Argyle, une plateforme de vérification des données de paie utilisée par les prêteurs. « Nous assistons à une certaine stabilisation des taux hypothécaires, et c’est le moment idéal pour cela. »