Keller Williams étend son offre NIL unique à tous les athlètes universitaires via Opendorse

Bien qu’une grande partie des nouvelles concernant le nom, l’image et la ressemblance se concentrent sur des accords ponctuels avec des marques nationales et de nombreux zéros, l’impact durable de NIL sera de savoir comment il changera la carrière d’un étudiant athlète au-delà du sport. Après avoir géré avec succès un programme avec des étudiants-athlètes de BYU l’année dernière, Keller Williams étend maintenant son programme NIL unique à tous les étudiants-athlètes via la plateforme Opendorse.

Keller Williams, Opendorse et NIL Real Estate s’associent pour offrir aux athlètes un accès à la demande à des leçons vidéo et des articles pour aider les étudiants athlètes à acheter une maison, à investir dans l’immobilier ou à poursuivre une carrière dans l’immobilier.

« Ce partenariat est un excellent exemple de l’impact que NIL peut avoir sur les athlètes universitaires », a déclaré le PDG d’Opendorse, Blake. « Les carrières et l’investissement dans l’immobilier sont une voie populaire pour les athlètes depuis des années. Désormais, avec l’aide de Keller Williams et de NIL Real Estate, les athlètes peuvent faire un saut dans leur avenir avec le soutien des pros.

BYU a discrètement offert un programme similaire à ses étudiants-athlètes l’année dernière, avec plus de 120 athlètes inscrits pour cette opportunité. Les athlètes ont eu accès aux 120 heures de formation vidéo à la demande nécessaires pour obtenir une licence immobilière dans l’Utah. Par la suite, ils ont été préparés à passer les examens d’État et nationaux requis pour obtenir leur licence.

Sans accès à ce programme, Gary Veron, directeur sportif associé pour l’expérience des étudiants-athlètes / NIL à BYU, a déclaré qu’il aurait coûté à ses étudiants-athlètes entre 650 et 1 000 $ pour suivre un cours de formation en immobilier typique, plus 250 à 500 $ supplémentaires pour un service de préparation aux tests. Après avoir réussi l’examen, les agents paient une redevance mensuelle à Keller Williams. Cependant, pour les étudiants athlètes BYU du programme, la programmation éducative est gratuite dans le cadre de l’accord NIL et les frais d’agent mensuels sont absorbés par NIL Real Estate.

Le programme a été conçu pour aider les athlètes à obtenir leur licence immobilière pour servir d’agent de référence, un agent qui ne travaille pas à temps plein dans l’immobilier mais qui peut référer des acheteurs ou des vendeurs potentiels à leur équipe immobilière et toucher une commission en retour.

La commission standard d’un agent de référence est généralement de 25 % de la commission de la partie qu’il représente. Par exemple, sur une maison de 500 000 $, la commission moyenne sera de 15 000 $ (3 %) pour l’acheteur et l’agent vendeur. L’agent de référence, s’il réfère soit l’acheteur soit le vendeur, gagnerait 3 750 $ (25 % de la commission). Les pièces transactionnelles sont entièrement prises en charge par l’équipe immobilière et non par l’agent de référence.

« En tant que fervents défenseurs de NIL, nous, ici à l’Université Brigham Young, étions ravis lorsque Keller Williams nous a approchés au cours de l’été 2022 avec une opportunité NIL permettant aux étudiants-athlètes d’obtenir une licence immobilière sans frais », a déclaré Veron. « Nous avons fait preuve de diligence raisonnable et avons conclu que cette opportunité convenait parfaitement à notre programme Built4Life, qui facilite les opportunités d’apprentissage et de développement pour aider les étudiants-athlètes à maximiser leur potentiel dans un avenir immédiat et à long terme. »

«Avec le coût de l’immobilier dans l’Utah, même une commission de référence représente une somme d’argent importante. Grâce à Keller Williams et NIL Real Estate, les étudiants-athlètes de BYU reçoivent une éducation de classe mondiale dans l’immobilier, apprennent à investir judicieusement et sont capables de gagner plusieurs milliers de dollars pour faire ce qu’ils font déjà si bien – utilisez leur nom, image et ressemblance ».

Sur les 120 étudiants-athlètes qui se sont inscrits au programme, Veron dit que 36 ont terminé leurs cours jusqu’à présent, dont 10 ont déjà passé et réussi leurs examens. Cinq étudiants athlètes ont référé des acheteurs ou des vendeurs à Keller Williams et ont gagné une commission de recommandation.

Un athlète de tennis masculin a obtenu sa licence et a ensuite acheté une maison de démarrage pour lui et sa femme. Veron dit que l’équipe de Keller Williams a tellement aimé l’histoire qu’il a reçu 65 % de la commission au lieu des 35 % habituels, ce qui lui a valu d’empocher 6 300 $ de commission sur l’achat de sa maison.

Désormais, les athlètes de tout le pays pourront accéder au programme avec Keller Williams et NIL Real Estate via Opendorse.

« Nous sommes plus que reconnaissants envers Opendorse et, avec notre équipe de Keller Williams, pour cette opportunité de soutenir les athlètes universitaires dans le développement de leur vie au-delà du sport », a déclaré Carl Spencer, co-fondateur et PDG de NIL Real Estate. « C’est tellement gratifiant pour nous d’offrir aux athlètes de tout le pays un accès à une formation en immobilier et la possibilité d’obtenir leur licence. C’est une vraie joie de voir l’impact sur la vie des athlètes et de leurs familles qui en apprennent davantage sur l’un des plus grands moteurs économiques de ce pays, l’immobilier.

La plate-forme Opendorse est ouverte à tous les étudiants-athlètes universitaires, quelle que soit leur division ou leur école, ce qui signifie que chaque étudiant-athlète du pays peut accéder à cette opportunité.