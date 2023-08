John’s Island, en Floride, un domaine offre un style de vie aux super-riches

Depuis son lancement en 1969 en tant que développement résidentiel, l’île privée de St. John’s, au nord de Vero Beach, en Floride, s’adresse à ceux qui ont des «goûts exigeants».

Avance rapide jusqu’en 2023, et la communauté d’îles-barrières privées de 1 650 acres à Indian River Shores dispose d’équipements tels que trois terrains de golf de championnat, un tennis, un club de plage et des kilomètres d’accès à la plage privée.

Avec des prix demandés pouvant atteindre plus de 20 millions de dollars, les domaines fermés de l’île offrent un style de vie qui plaît à une clientèle très élitiste et exclusive, déclare Troy Westover de l’équipe Westover de Dale Sorensen Real Estate. “Le meilleur que Vero Beach a à offrir dans la vie de country club.”

Westover est l’agent immobilier inscripteur d’un de ces domaines au 80 Stingaree Point, conçu pour la vie intérieure et extérieure et au prix de 12,9 millions de dollars. La propriété boisée de plus de 1,5 acre est entourée d’une réserve naturelle le long de la rivière Indian.

« Les maisons de ce calibre à John’s Island arrivent rarement sur le marché. Entre autres choses », dit-il, la qualité de la retraite sereine souligne « la différence entre les riches et les super-riches ».

Une allée en pavé légèrement ondulée mène à l’entrée abritée par portique de la maison et au garage pour trois voitures. Les fenêtres à l’intérieur et au-dessus de la porte d’entrée offrent un aperçu de la végétation tropicale luxuriante de l’arrière-cour.

Le hall d’entrée bordé de lambris s’ouvre sur un élégant salon avec une cheminée, des portes-fenêtres et un plafond à plateau éclairé. Un plafond cathédrale surmonte la salle à manger formelle.

De hauts plafonds, des moulures couronnées et des planchers en planches de chêne blanc se retrouvent dans tous les intérieurs. Avec plus de 5 000 pieds carrés d’espace de vie, la retraite comprend une salle familiale, un bureau, cinq chambres, six salles de bain complètes et une salle d’eau. La suite principale dispose d’un dressing, d’un dressing en acajou séparé, d’une douche à effet pluie et de deux coffres-forts.

La cuisine comprend des armoires blanches, vitrées et en bois, des appareils Wolf en acier inoxydable et des dosserets blancs. L’îlot central en marbre en cascade peut accueillir trois personnes.

Une élégante terrasse en travertin entoure la piscine et le spa aux teintes aigue-marine à l’arrière de la maison. Un pool house se trouve à une extrémité près d’une étendue de pelouse et d’un chemin de pierre sinueux. Un foyer se trouve près d’un patio couvert à côté de la maison avec un centre de barbecue et des coins salon et repas.

Il y a aussi un nouveau quai le long de John’s Island Sound Intracoastal.

Westover envisage que l’acheteur du domaine Stingaree soit une personne fortunée à la recherche d’une résidence secondaire / de vacances ou un retraité qui souhaite une résidence à temps plein où sa famille et ses amis peuvent venir lui rendre visite.