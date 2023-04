Jetez votre dévolu sur ces propriétés de luxe aux États-Unis offrant une vue imprenable

Alors qu’une maison à l’architecture exceptionnelle met en valeur les grandes avancées créatives et innovantes que l’humanité peut accomplir, une maison avec des vues exceptionnelles met en valeur nos limites – après tout, il n’y a peut-être pas de plus grand architecte que mère nature.

Bien sûr, les maisons vraiment superlatives sont celles qui combinent le meilleur des conceptions humaines et naturelles ou, comme l’a dit un jour le célèbre linguiste Mario Pei, « une bonne architecture laisse entrer la nature ».

De la ligne d’horizon de New York à l’océan Pacifique, ces quatre propriétés de luxe sont un spectacle bienvenu.

2,85 millions de dollars

En tant que ville perchée le long des contreforts de la chaîne de montagnes Sangre de Cristo, Santa Fe est bien fournie avec des vues lointaines. De nombreuses maisons de luxe dans la région, comme cet adobe Pueblo Revival de 5 100 pieds carrés, peuvent abriter des vues imprenables depuis à peu près n’importe où sur la propriété. À la manière de Santa Fe, le domaine du sud-ouest met en valeur les éléments traditionnels en adobe. Les plafonds coved viga, les niches et les cheminées kiva ajoutent une touche artistique à l’intérieur tandis que les colonnes en bois, les parapets arrondis et l’extérieur aux tons d’argile atteignent un raffinement naturel similaire.

Construit en 2005, le domaine à deux structures se compose d’une maison principale de quatre chambres et d’une maison d’hôtes de deux chambres sur un terrain de 8,58 acres au sommet d’une colline. Avec des vues qui s’étendent d’est en ouest, la lumière des célèbres levers et couchers de soleil du Nouveau-Mexique couvre la propriété et le paysage environnant.

2,15 millions de dollars

À Manhattan, plus vous montez, meilleures sont les vues, et avec une adresse au 44e étage, cet appartement de luxe de deux chambres et deux salles de bains est certainement un spectacle à voir. Située sur West 42nd Street dans l’Orion Condominium, cette résidence de Midtown se trouve à quelques pâtés de maisons de monuments emblématiques tels que l’Empire State Building et le Rockefeller Center. Des baies vitrées encadrent le paysage urbain et la rivière Hudson.

Un plan d’étage ouvert crée une sensation d’espace aéré. En tant que copropriété à service complet, l’Orion dispose d’un concierge et d’un surintendant à temps plein. Les installations exclusives comprennent une salle de sport entièrement équipée, trois terrasses sur le toit et une piscine.

12,75 millions de dollars

Grâce à l’emplacement à flanc de montagne de Telluride, vous n’avez pas besoin de quitter le centre-ville pour profiter de vues spectaculaires. Située à seulement un pâté de maisons et demi de la rue principale, cette maison de ville historique réaménagée, connue sous le nom de « Le Sénat », a été construite pour la première fois à la fin des années 1800, bien que d’après son apparence actuelle, on pourrait penser que les 5 600 places La résidence de plain-pied a été terminée hier.

Conçue en pensant à l’environnement, la maison dispose de portes vitrées amovibles pour une vue directe sur Box Canyon et les montagnes de San Juan. Les intérieurs ont également reçu le même soin, avec des touches de luxe telles que des plafonds en mélèze blanchis à la chaux, des parquets en chêne blanc français et une cheminée en marbre Venatino à deux faces. Une terrasse spacieuse au dernier étage avec un foyer et un bain à remous offre une vue sur les montagnes enneigées et les rues du centre-ville.

4,4 millions de dollars

En haut de la colline, les vues de cette maison de Palos Verdes rivalisent avec certaines des meilleures de la région du Grand Los Angeles. Englobant les eaux bleues brillantes de l’océan Pacifique, les lumières scintillantes de la ville et les montagnes de San Gabriel, la vue est une triple menace que l’on ne trouve pas souvent dans la baie sud. Un pont enveloppant permet un accès facile au panorama de la côte ouest.

Couvrant 3 200 pieds carrés, la maison de Malaga Cove a récemment fait l’objet de nombreuses rénovations, notamment des rénovations complètes de la cuisine et des salles de bains. En plus des cinq chambres, la résidence californienne abrite également un bureau, un studio et une cave à vin. Les poutres en bois épaisses le long des plafonds cathédrale donnent l’impression d’être un bungalow sur la plage, tandis que les carreaux de métro, les cheminées minimalistes et les planchers de bois franc ajoutent une touche d’élégance.