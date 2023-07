James Cameron met en vente son ranch côtier californien pour 33 millions de dollars

Le réalisateur oscarisé James Cameron a mis en vente son vaste ranch situé le long de la côte californienne de Gaviota pour 33 millions de dollars, se séparant de vues d’un autre monde sur l’océan Pacifique qui ont inspiré sa franchise de films Avatar en cinq parties.

La maison de 8 000 pieds carrés que lui et sa femme, Suzy Amis Cameron, ont achetée il y a 24 ans est située sur une parcelle de 102 acres en bord de mer dans un havre de biodiversité parmi les plus riches du monde.

Les retraites d’écriture préférées de Cameron alors qu’il évoquait Pandora, le monde aux teintes bleues d’Avatar, étaient une bibliothèque supérieure dans la maison de cinq chambres et une maison d’hôtes de 2 000 pieds carrés aménagée pour maximiser l’ineffable étendue côtière.

« Je rebondirais juste là-haut et me séquestrerais pendant des mois », déclare Cameron à propos de l’écriture de la majeure partie du premier scénario d’Avatar et d’environ la moitié des deux prochains épisodes. « En fait, jusqu’à quatre et cinq parce que tous ces scripts sont terminés. »

Deux ans après avoir acheté le ranch pour 4,375 millions de dollars, Cameron a inscrit son complexe de Malibu pour 25 millions de dollars, préférant la superficie du comté de Santa Barbara qui a produit 90 % de ce que la famille Cameron consomme.

La famille est passée à un régime alimentaire à base de plantes en 2012 et, en tant que défenseurs de l’environnement, le couple utilise des techniques expérimentales lorsqu’il exploite des milliers de superficies néo-zélandaises qu’il possède, ainsi qu’environ 10 000 acres en Saskatchewan. Ils ont fondé une école holistique et ont été à l’avant-garde de nombreuses entreprises écologiques.

Les terres adjacentes à l’océan du couple pionnier font partie des 136 parcelles du Hollister Ranch de 14 400 acres, créé en 1971 en tant que réserve naturelle entourée de 8,5 miles de rivage immaculé. Le développement résidentiel est limité à 2 acres sur chacune des parcelles d’environ 100 acres du terrain. Une tradition de 250 ans d’élevage de bétail se poursuit sur pratiquement toute la côte de la réserve avec jusqu’à un demi-million de livres de bœuf Angus expédiées chaque année.

La maison en bois et en verre des Cameron s’ouvre sur de hauts plafonds à poutres apparentes et comprend deux bureaux exécutifs, une salle de sport, une salle multimédia et une salle de jeux. Située le long de la côte sud de Gaviota, la résidence baignée de coucher de soleil abrite une piscine de style lagon et un coin salon entouré de palmiers incurvés qui rappellent les tropiques. Hors réseau, la maison à énergie solaire est à la fois autonome en eau et en nourriture, compte tenu de son jardin de trois quarts d’acre.

« Les os nus de la maison sont californiens », déclare Cameron, citant le maître d’œuvre du Hollister Ranch, Bob Curtis, qui a érigé les structures dans les années 1980. « C’est rural, mais c’est aussi assez audacieux, d’un point de vue architectural. C’est très confortable. Ce n’est pas précieux.

Lors de l’achat, le couple a déchiré la moquette et installé des dalles irrégulières de quartzite des Rocheuses, modelant les sols avec des teintes crème, or et rouille. Les poutres en bois dur brésilien de la grande salle ont été débarrassées de la teinture et de la peinture, puis restaurées avec une finition brunie naturelle. La vaste étendue de bois monte jusqu’aux fenêtres à claire-voie, puis s’incline au-dessus de la salle à manger et de la cuisine, qui est incrustée d’un sommet voûté.

Les angles audacieux de la maison à deux étages encadrent des vues sur les falaises côtières et des scènes de baleines en migration, de gousses de dauphins et de radeaux de loutres de mer. La vue directe est celle de l’île de San Miguel, la plus occidentale des îles anglo-normandes.

La table de boucher en érable à sucre de la cuisine a accueilli la majeure partie des repas de la famille Cameron. « La salle à manger peut accueillir 14 personnes et, lorsque nous avons vraiment besoin d’espace, nous sortons sur un grand palier où nous pouvons accueillir 30 personnes », explique Cameron.

Les poutres inclinées se poursuivent dans la suite principale et sont assorties à un plancher en planches de chêne. Les chambres, qui comprennent une cheminée, sont embouties avec du tissu balinais, favorisant la vue tropicale au-delà des fenêtres.

«Nous avons beaucoup de sculptures et de boiseries balinaises, une superposition de motifs indonésiens», explique Cameron. Il y a un clin d’œil gréco-romain dans la grande salle : une tête de pierre colossale de 800 livres représentant Dionysius, son look elfique correspond à un film de Cameron.

« Ça vient de la façade d’un hôtel à New York », dit Cameron. « Un cadeau de Bill Paxton. »

Le terrain sauvage du ranch comprend également une installation équestre de 4 795 pieds carrés avec des paddocks et des bureaux de ranch équipés d’un logement de gardien et de quatre appartements.

Il y a deux granges. « J’ai gardé des hélicoptères là-bas », dit Cameron à propos de la plus grande grange de 24 000 pieds carrés. La grange était également un terrain d’essai, ajoute-t-il, « utilisé lorsque je travaillais sur mes sous-marins et mon équipement robotique pour les expéditions », qui comprennent 33 voyages que l’intrépide réalisateur de « Titanic » a effectués vers le RMS Titanic et une descente en solo qu’il a maîtrisée. la partie la plus basse de la fosse des Mariannes.

La propriété dispose également d’un court de tennis et d’un héliport autorisé.

Les Cameron ont été rejoints à la fin d’une réunion de famille de cinq jours de 30 membres qui s’est tenue au ranch. « Nous n’avons plus que deux neveux », explique Suzy Amis Cameron, parlant du ranch. Après la réunion, son mari travaillait depuis son studio de 100 000 pieds carrés à Manhattan Beach où il a été branché avant de s’envoler pour la Nouvelle-Zélande ce soir-là.

La famille a été au cœur des Cameron pendant leur séjour de plus de deux décennies au ranch et c’est en partie pourquoi ils vendent. Les trois enfants du couple sont « tous à peu près seuls maintenant », dit le réalisateur né au Canada. « Et sur Avatar, je travaille à Wellington et à Los Angeles. Et sur les nouveaux films Alita: Battle Angel, je travaillerai à Austin, donc ça n’avait plus de sens pour nous.

Suzy Amis Cameron ajoute : « Notre espoir est que quelqu’un vienne avec de jeunes enfants ou décide d’avoir des enfants et d’en profiter.

Le couple se souvient chaleureusement des aventures de leurs enfants : Vérification des tables des marées ; apprendre les noms de créatures innombrables dans l’écosystème côtier ; chercher de la nourriture ; faire des randonnées en montagne; monter des chevaux nommés Tex, Monkey et Okie; et s’occuper d’ânes, de chèvres et d’un cochon.

« Ils rentraient toujours à la maison avec une sorte de bestiole, y compris un bébé lynx roux que nous avons nommé Rex », explique James Cameron. « Ils l’ont élevé puis l’ont relâché dans la nature – il est revenu quand il était adulte et a mangé Simon, notre dinde. »

Le jardin du couple, qui abrite 150 cultures, est une entreprise familiale.

« Vous pourriez nourrir 40 à 50 personnes avec les jardins », dit Cameron, ajoutant que le grand garde-manger de la maison est bien approvisionné. « Le ranch fonctionne à l’énergie solaire et éolienne, il peut donc être complètement hors réseau aussi longtemps que nécessaire. Il dispose d’un stockage de batterie intégré suffisamment étendu pour prendre en charge l’ensemble du système de cent kilowatts. Il y a un sentiment de sécurité et de refuge ici.

Drakes Beach, avec son spot de surf de renommée mondiale, est à moins d’un quart de mile de la maison. « Il n’y a rien entre nous et la plage », dit Cameron. « Vous descendez, regardez à gauche et à droite et il n’y a personne. C’est très, très rare. »

Hollister Ranch exploite trois cabanes le long de l’étendue sablonneuse que les résidents peuvent réserver. Les installations comprennent des douches, des toilettes et un barbecue.

La côte de Gaviota, longue de 123 km, dans le comté de Santa Barbara, est la plus grande étendue de côte non développée du sud de la Californie. Bordé par le parc national des îles Anglo-Normandes, appelé les «Galápagos d’Amérique du Nord», le fragile corridor faunique offre un refuge sûr à de nombreuses espèces rares et menacées.

L’étonnant éventail d’écosystèmes interconnectés – habitats intertidaux, estuaires, prairies, broussailles côtières et falaises impressionnantes – a été favorisé par les Amérindiens Chumash qui ont colonisé la terre il y a près de 10 000 ans.

« C’était une terre sacrée », dit Cameron. « Les Chumash ont appelé toute la région la porte occidentale parce que c’était là que leurs âmes ont traversé l’océan à la fin de leur vie. Et vous le ressentez un peu. Cela vous affecte à un niveau subconscient.

La propriété Hollister Ranch des Camerons est co-cotée par Emily Kellenberger de Village Properties et Jeff Kruthers de Hollister Ranch Realty.