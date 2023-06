Idées de table d’été pour le 4 juillet et au-delà

L’été est officiellement arrivé. C’est l’heure des journées à la plage, des après-midi à la piscine et de nombreuses activités en plein air. Après la nourriture, l’élément le plus important est le paysage de table. Cela ajoute à l’expérience culinaire et crée une ambiance. Heureusement, créer un beau paysage de table digne de Pinterest n’est pas aussi difficile qu’il n’y paraît. Voici comment concevoir un paysage de table d’été parfait pour le Jour de l’Indépendance et au-delà cet été.

Construisez votre paysage de table autour de la nourriture

Dianne O’Connor, fondatrice et PDG de Weston Table a une approche simple mais brillante. Elle considère les paysages de table comme des accessoires de la nourriture et des boissons. Après avoir planifié le menu en fonction de la disponibilité saisonnière des fruits et légumes, elle conçoit le paysage de table autour des couleurs des aliments. « Je veux que l’ambiance reflète l’émotion entourant l’occasion, et je choisis une palette de couleurs qui aide mes invités à comprendre l’ambiance de la soirée. »

Par exemple, même si quelque chose d’aussi simple que des hot-dogs est servi, la table peut être magnifiquement accessoirisée avec des serviettes rouges. Faire des salades d’été ou des courgettes ? Optez pour des sets de table verts.

Tableaux du 4 juillet

Le 4 juillet est la fête la plus kitsch de l’été et la plupart des gens vont trop loin avec le rouge, le blanc et le bleu. Cependant, O’Connor a une approche plus élégante pour concevoir des tables pour cette fête. Évitez les hamburgers et optez plutôt pour des plats plus gastronomiques. «Étant donné que je laisse la nourriture et la saison me guider, je rêve de manger des prises luxueuses que la plupart des gens ne considèrent que pour les célébrations ou les divertissements exagérés, pas votre repas moyen en semaine. Cette année, ce seront des crabes bleus du Maryland livrés vivants du jour au lendemain pour une élégante ébullition de crabe.

Ce qui rend une table festive et unique, ce sont les petites attentions. « A l’arrivée, je fournis un bavoir 100% pur lin. Chaque couvert comprend un kit complet pour manger avec style : un maillet, des craquelins et un pic.

Laissez les drapeaux entreposés cette année et abordez subtilement les couleurs rouge, blanc et bleu à la place. O’Connor utilise des paniers vintage pour contenir des serviettes en lin rouge Nantucket supplémentaires et propose des plats en verre français individuels remplis de myrtilles d’été mûres.

Elle utilise également des journaux pour décorer la table. « J’utilise une nappe blanche recouverte de papier journal. Les journaux sont tous les jours ordinaires, mais nous les rendons extraordinaires avec ce qui se trouve dessus. » Assurez-vous simplement d’éviter la section politique.

Créez votre propre collection de paysages de table

Quoi qu’il en soit, évitez les assiettes en papier. Ils ne sont pas accueillants, élégants ou bons pour l’environnement. Mais il est également important d’être pratique. S’il y a des enfants autour, du béton ou des pavés sous une table à manger en plein air (ou des adultes buvant beaucoup d’alcool), pensez aux assiettes et tasses en mélamine car ce matériau ne se cassera pas. La sécurité d’abord – le verre peut être un désastre à nettoyer à l’extérieur.

Il est préférable d’avoir de la vaisselle juste pour l’été, comme beaucoup le font pour les vacances d’hiver, car cela rend ces moments très spéciaux. Les plaques Emma Bridgewater Blue Star en sont un parfait exemple.

Ajoutez ensuite des plateaux amusants et des pièces de service. Achetez quelques nouveautés chaque année pour les ajouter à la collection.

« Mon style signature comprend un mélange de vintage et de nouveau : une collection d’ouragans qui restent allumés dans le vent, des paniers vintage remplis de fleurs coupées du jardin et des draps doux et luxueux », explique O’Connor.

Laissez-vous inspirer par le plein air

Chaque paysage de table d’été doit inclure au moins un élément extérieur. Ajoutez des fleurs fraîches, des plantes miniatures à chaque endroit ou une vigne qui s’étend sur toute la longueur de la table.

O’Connor recommande de choisir des paramètres de place autour de ces éléments naturels pour un look cohérent. « Si les hortensias sont en fleurs, je choisis des assiettes blanches pour nettoyer le palais, de la verrerie colorée et des draps roses, violets ou bleus pour ajouter un intérêt visuel, et des couverts de couleur neutre qui ne rivalisent pas avec le dynamisme de la générosité des légumes de l’été. ”

N’oubliez pas les extras

Le temps peut changer en un instant pendant les mois d’été. Gardez cela à l’esprit lorsque vous invitez des invités. Par exemple, gardez quelques parapluies supplémentaires à l’intérieur de la maison.

Si la température baisse, il existe d’autres moyens de mettre les clients à l’aise. O’Connor me dit: « En prévision d’une douce brise d’été, je drape des jetés légers sur la chaise de chaque invité. »