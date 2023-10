Huit tendances de conception de cuisine liées au bien-être pour 2024

La rénovation d’une cuisine est l’un des projets les plus importants, les plus coûteux, les plus complexes et potentiellement les plus impactants que vous puissiez entreprendre dans votre maison. Bien fait, cela peut avoir un impact positif sur la valeur de revente lorsque vous allez vendre votre propriété, mais aussi sur votre santé, votre sécurité, votre confort et votre fonctionnalité en même temps. C’est pourquoi il vaut la peine de prêter attention à ce que les pros disent être une tendance. Et pourquoi je fais toujours attention lorsque la National Kitchen & Bath Association, une organisation professionnelle comprenant 50 000 membres, dont des designers, des revendeurs, des rénovateurs, des installateurs et des fabricants, publie ses études annuelles. (Dans un souci de divulgation, je suis membre de la NKBA depuis près de deux décennies, mais ce n’est que l’une des nombreuses associations de premier plan que je consulte pour mes recherches.)

Le rapport de recherche sur les tendances en matière de cuisine 2024 vient tout juste de sortir des presses cette semaine, et vous ne serez probablement pas surpris d’apprendre que le design bien-être joue un rôle important dans les résultats, recueillis à partir d’entretiens en ligne avec des prescripteurs et des fabricants. Voici huit des tendances émergentes liées au bien-être citées dans les réponses et liées à la durabilité. J’inclus les idées de trois concepteurs membres de la NKBA qui ont eu l’occasion d’examiner le rapport et d’exposer dans des réponses écrites les tendances décrites dans ses points liés au bien-être et à la durabilité.

1. Connexions extérieures

Relier les espaces intérieurs et extérieurs est une priorité absolue de la designer de la région de Raleigh-Durham, en Caroline du Nord, Vicky Serany, en mettant l’accent sur la création de flux entre les espaces de travail et les zones de rassemblement pour une efficacité maximale, dit-elle. « Nous utilisons de vastes portes coulissantes qui s’ouvrent sur des espaces de vie extérieurs et incorporons souvent des écrans fantômes pour une flexibilité maximale. »

Comme de nombreux professionnels l’ont découvert au cours de la dernière décennie – et en particulier depuis que Covid a fait des réunions en plein air une expérience plus sûre que les réunions à l’intérieur – avoir des pièces extérieures augmente l’espace utilisable et l’attrait d’une maison.

2. Biophilie

La biophilie, littéralement l’amour du vivant, apparaît fortement dans le reportage, les pros en conviennent. « Les bois naturels font leur retour dans la conception des cuisines et nous ajoutons des touches de bois de caractère, notamment le chêne, le noyer et le cerisier, dans presque toutes les cuisines que nous concevons », déclare la designer Sarah Robertson du comté de Westchester, juste au nord de New York. . Elle choisit des finitions qui permettent à la beauté naturelle des bois de devenir le point central, note-t-elle.

Jeanne Chung de Pasadena, en Californie, constate la même tendance. « Notre clientèle ne veut plus d’une cuisine stérile, elle veut une cuisine où la vie est vécue. Le chêne blanc et le noyer sont en tête de liste des essences de bois les plus tendance, et nous commençons à utiliser l’aulne, » Elle ajoute. Chung apporte également du bois aux poutres du plafond et aux revêtements de sol résistants à l’eau. «Le bois naturel peut rapidement transformer un espace dépourvu de personnalité en un espace chaleureux et hospitalier», partage-t-elle.

« Se connecter avec la nature est devenu une priorité pour les propriétaires », ajoute Serany. « Qu’il s’agisse de grandes portes et fenêtres ouvrant sur des espaces de vie extérieurs ou de murs végétaux faits de mousse et de plantes, introduire la nature dans nos créations est une tendance actuelle. »

3. Améliorations de l’éclairage

La lumière naturelle joue un rôle à la fois dans l’amélioration de la vie intérieure-extérieure et dans la biophilie. « Nous utilisons de nombreuses grandes fenêtres, surtout s’il y a une belle vue », commente le designer de Caroline du Nord, observant que la préférence du client pour la lumière naturelle signifie souvent moins d’armoires supérieures. Plutôt que de sacrifier le rangement pour l’adapter, elle et ses collègues ajoutent des garde-manger et des tiroirs profonds ailleurs dans la cuisine.

« La cuisine est la meilleure pièce de la maison pour exposer plusieurs couches d’éclairage », déclare Chung. En plus de l’éclairage de travail pour les surfaces de travail et de l’éclairage d’accentuation pour créer une ambiance, elle se tourne vers un éclairage blanc réglable qui permet de régler la température de couleur. C’est l’une des tendances rendues possibles par les LED économes en énergie.

4. Ascendant en matière de durabilité

L’un des axes majeurs du design durable est depuis longtemps l’approvisionnement local, une tendance que Serany optimise, dit-elle, avec les avantages qui en découlent pour le bien-être. « L’utilisation de matériaux et d’artisans locaux a toujours été une priorité dans nos créations. » Cette approche donne plus d’assurance que ses sources utilisent des matériaux naturels qui éliminent le risque de toxines et de produits chimiques qu’elle ne souhaite pas rejeter dans la cuisine et les espaces de vie de ses clients, note-t-elle.

5. Cuisson par induction

« Ce n’est qu’une question de temps avant que l’induction dépasse 50 % des surfaces de cuisson », prédit Chung, considérant cette transition dans les 10 à 15 prochaines années comme un effet normal des nouvelles constructions et du remplacement des appareils électroménagers. « À mesure que l’éducation des consommateurs s’accélère, elle perdra la stigmatisation associée aux vieilles tables de cuisson électriques à serpentins des années 70. La technologie et les performances sont là », s’exclame-t-elle.

Dans sa région de Los Angeles, les nouvelles constructions doivent être entièrement électriques, dit-elle. Il en va de même pour un projet qu’elle gère à Hawaï et constate que cette tendance a des effets mondiaux. « L’année dernière, au salon allemand Haus, le gaz était visiblement absent, avec seulement un ou deux appareils exposés partout », se souvient-elle. (Lors du salon annuel de l’industrie de la cuisine et de la salle de bain, propriété de NKBA, des offres d’induction plus nombreuses, plus récentes et plus sophistiquées sont proposées chaque année.)

6. Le compostage fait son apparition

Un nombre croissant d’États – neuf en juin 2023 – obligent les habitants à composter plutôt que de mettre les restes de nourriture dans les décharges, réduisant ainsi les gaz à effet de serre. C’est une tendance que Robertson a adoptée, dit-elle, mais elle ne se concentre pas sur un petit nombre de nouveaux appareils de compostage qui arrivent lentement sur le marché. « Nous compostons directement dans une poubelle et les restes de nourriture sont ramassés chaque semaine. Je pense que nous devons être prudents lorsque nous achetons et faisons fonctionner un énième appareil électrique pour le plaisir du compostage », commente-t-elle. Les offres récentes, y compris le grand gagnant du KBIS Kickstarter 2023, l’influenceront-elles ? Peut-être pas, mais pour de nombreux résidents obligés de composter sans ramassage pratique, ces méthodes pourraient être attrayantes.

7. Minimalisme à faible entretien

« Les conceptions minimalistes nécessitent moins de nettoyage, ce qui permet une approche plus saine des produits de nettoyage et une exposition réduite aux nettoyants chimiques agressifs », observe Robertson. « Tout ce qui suit une approche « moins, c’est plus » est plus durable de par sa conception, car sa construction nécessite moins de ressources », nuance-t-elle.

Chung ajoute : « La lumière naturelle, un environnement sans encombrement, un aménagement fonctionnel et la création d’une atmosphère équilibrée et apaisante sont liés au bien-être, tandis que l’accent mis sur l’utilisation de matériaux durables, l’efficacité énergétique et l’approche consciente de la consommation minimise l’impact écologique. impact. »

8. Conception universelle

Nous avons tendance à associer le vieillissement chez soi aux baby-boomers atteignant la soixantaine, la soixantaine et l’octogénaire, mais l’enquête a désigné la génération X comme le principal groupe de clients dans le rapport de la NKBA. Eux aussi envisagent de créer des cuisines dans lesquelles ils pourront fonctionner à mesure qu’ils vieilliront, améliorant simultanément la durabilité de leurs projets.

Cette cohorte occupée et active recherche également des espaces qui peuvent rester utilisables si eux-mêmes ou un membre de leur ménage sont blessés lors d’un accident sportif ou automobile. « Nous nous efforçons de faire des éléments de conception universels une pratique standard dans la mesure du possible », commente Serany, citant des dégagements plus larges, une quincaillerie d’armoires et de portes conviviale, des marches minimales dans une maison et un blocage supplémentaire pour les ascenseurs qui peuvent améliorer une cuisine/une grande pièce.

« Le segment supérieur de la génération X est étonnamment très axé sur le vieillissement chez soi », note Chung. « De plus en plus de consommateurs au début de la cinquantaine demandent que leur maison soit rénovée dans un souci de conception universelle », partage-t-elle.

Derniers mots

La technologie et l’innovation jouent également un rôle important dans la conception du bien-être et dans les tendances en matière de cuisine. Le rapport de la NKBA de la semaine prochaine examinera cet aspect de ces thèmes.