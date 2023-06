Honolulu Penthouse Inside One Ala Moana arrive sur le marché pour 7,9 millions de dollars

Vivre dans un grand penthouse au sommet d’un gratte-ciel emblématique d’Honolulu signifie ne plus jamais manquer un lever ou un coucher de soleil. Regardez dans une direction et le soleil se lève sur les montagnes de la chaîne Ko’olau. Regardez de l’autre côté et vous verrez le soleil se coucher sur la côte sinueuse de la capitale d’Hawaï.

La copropriété de plus de 5 700 pieds carrés se trouve au sommet de One Ala Moana, le bâtiment de 23 étages en face du célèbre Ala Moana Center, le plus grand centre commercial en plein air au monde.

La propriété est sur le marché pour 7,88 millions de dollars.

« Le principal argument de vente est la taille de cette propriété », déclare l’agent inscripteur Julianna Garris de Hawaii Life. « C’est une maison dans le ciel, une maison unifamiliale. » Peu de condos au dernier étage, surtout dans les nouveaux immeubles, ont autant d’espace. À environ 1 247 $ le pied carré, c’est le penthouse de luxe le moins cher disponible actuellement sur le marché d’Honolulu, dit Garris.

Le marché immobilier de luxe d’Oahu se réchauffe en juin, juillet et août et, jusqu’à présent, cette année ne fait pas exception. Les ventes de luxe sur l’île ont augmenté en 2022, selon un rapport de fin d’année de Hawaii Life. L’île a enregistré 178 ventes entre 3 et 5,99 millions de dollars ou plus et 32 ​​ventes entre 6 et 9,99 millions de dollars. Le marché des copropriétés de luxe a représenté 57 ventes, selon le rapport.

Le penthouse, l’un des quatre de la propriété, présente des plafonds de 12 pieds et des murs de verre du sol au plafond qui accentuent les vues du dernier étage. Le salon et la salle à manger décloisonnés sont baignés de lumière naturelle et offrent une vue sur l’océan.

Trois chambres et salles de bains sont de plain-pied sur près de 3 700 pieds carrés. Un escalier mène à la spacieuse terrasse sur le toit qui dispose d’un jacuzzi pouvant accueillir huit personnes, de chaises longues, d’un coin repas couvert, d’un barbecue et d’un foyer. Des vues grand angle sur la côte et le paysage intérieur de l’île abondent depuis le perchoir en forme de nid.

Les commodités qui accompagnent les plus de 20 condos dans le bâtiment comprennent un centre de remise en forme, une salle de massage, un simulateur de golf, une bibliothèque de sauna, une piscine à débordement, un green d’entraînement, des jardins, des salons et des services de conciergerie. Restaurants, boutiques et plages sont également accessibles à pied.

One Ala Moana a été construit en 2014 par HHMK Development, une collaboration entre MacNaughton, le groupe Kobayashi et The Howard Hughes Corporation. Il a été conçu par Benjamin Woo Architects et SCB.

Le penthouse est situé au 1555 Kapiolani Boulevard, n° 2301, à Honolulu. Les frais mensuels coûtent 5 408 $ et l’ameublement est un coût supplémentaire facultatif.