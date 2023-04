Histoire et ajouts modernes élémentaires flux et reflux dans une maison du Maryland au bord de l’eau

Une propriété sur la côte est du Maryland offre une vue imprenable sur le front de mer et comprend une maison historique modernisée et une collection de bâtiments accessoires séparés.

Situé sur le Widgeon Point surélevé, le domaine de 20 acres, accessible par une porte flanquée de colonnes surmontées d’une lampe à gaz Bevolo, mène à un point surplombant Trippe Creek, qui se trouve au large de la rivière Tred Avon. Des allées pavées et des allées couvertes serpentent dans le parc paysager, parsemé d’arbres d’ornement et de jardins privés.

La maison principale originale de quatre chambres et 4,5 salles de bains a été construite en 1938 par Sylvia et John Robinson, personnalités éminentes de la société à Easton, dans le Maryland. Le propriétaire actuel a acheté la propriété en 2010 et a consacré plus de trois ans à des rénovations et des ajouts, à l’installation de nouveaux câbles, de la plomberie, de l’isolation et d’un toit en composite d’ardoise, de sable et de joints.

Parmi les autres ajouts modernes, citons les sols en pierre du Tennessee et en noyer noir, la quincaillerie cuivrée personnalisée, les menuiseries personnalisées et les éléments intégrés dans toute la maison. Il y a de hauts plafonds et des vues sur le ruisseau depuis les portes et les fenêtres Loewen.

Les spots orientés sud-ouest capturent de superbes couchers de soleil. « Partout où vous regardez, vous avez une vue sur l’eau », a déclaré l’agent inscripteur Cornelia Heckenbach de Long and Foster Real Estate.

La grande cuisine comprend deux éviers en cuivre martelé et un ventilateur d’extraction en cuivre sur mesure, des comptoirs en granit et des appareils Sub-Zero et Wolf. Une salle de bain d’invités était équipée d’un granit rare, avec seulement quatre dalles disponibles et utilisées dans la maison, a déclaré Heckenbach. Les cheminées ont des inserts à gaz sur mesure.

La maison est desservie par un système de chauffage et de climatisation géothermique avec chauffage d’appoint électrique, ainsi qu’un osmose inverse et un adoucisseur d’eau et un système audio pour toute la maison.

La propriété dispose également de plusieurs bâtiments accessoires, dont un studio séparé de deux chambres et deux salles de bains avec un patio. Un garage pour trois voitures détaché nouvellement construit a un appartement au sommet, qui comprend une chambre avec un balcon donnant sur un étang. À côté de la piscine d’eau salée se trouve un nouveau pool house avec une cuisine complète et une salle de bain, ainsi qu’un porche grillagé. Tous les bâtiments sont accessibles depuis la maison principale par des passages couverts nouvellement construits avec des toits isolés qui pourraient être fermés si désiré.

Il y a aussi une maison de gardien séparée de deux chambres et deux salles de bains qui se trouve sur une partie séparée de la propriété et a été rénovée en 2018, avec un porche grillagé et un garage et un abri pour voiture. Il y a deux granges, une avec isolation et chauffage, ainsi qu’une salle de bain complète et une aire de lavage pour chiens et une salle pour le stockage des bateaux et des camping-cars. Un quai sur le ruisseau est équipé d’un ascenseur à bateaux télécommandé.

La propriété située au 5808 Widgeon Point Lane à Oxford, dans le Maryland, est cotée à 12,15 millions de dollars.

« Ce pourrait être un merveilleux complexe familial pour quelqu’un qui veut de l’intimité », a déclaré Heckenbach.