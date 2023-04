Hilltop Phoenix Home, conçue par un architecte réputé de Beverly Hills, arrive sur le marché à 4,25 millions de dollars

L’architecte de Beverly Hills, Arthur Froelich, a conçu des hippodromes. L’homme d’affaires de Phoenix, Herbert Owens, a géré quelques hippodromes au cours de sa vaste carrière. Les deux se sont réunis pour un nouveau projet à la fin des années 1970 qui n’avait rien à voir avec les hippodromes et tout à voir avec la quête d’Owens pour une maison remarquable à flanc de colline.

Il n’a pas été déçu.

La maison de style moderne du milieu du siècle au 7550 North 21st Place à Phoenix semble aussi contemporaine qu’au moment de sa construction. Il a fallu cinq ans pour achever la résidence de plus de 7 300 pieds carrés. Les ressources locales ont contribué aux éléments de conception clés. Par exemple, le bois de noix de pécan et d’érable qui domine les murs et les plafonds intérieurs provient d’arbres d’origine locale. La maçonnerie présentée à l’intérieur et à l’extérieur provient d’une carrière à Bagdad, en Arizona.

L’utilisation de matériaux naturels se marie avec le cadre naturel. A l’intérieur, des baies vitrées encastrées dans des murs de bois et de pierre donnent la part belle à la nature. Le salon et les patios font face aux arbres exotiques et aux jardins cultivés de la propriété.

La chambre principale s’ouvre sur des patios et une terrasse qui offrent une large vue sur les collines voisines. De riches plafonds en bois et un escalier flottant en bois au-dessus d’une piscine intérieure réfléchissante maintiennent l’atmosphère légère et aérée. La maison a six chambres et six salles de bains.

Le style intemporel et le savoir-faire détaillé en font une trouvaille unique en son genre. « J’adore l’architecture de la maison », déclare l’agent inscripteur Christi Brink de RETSY. « Quiconque achète cette maison ne changera pas l’empreinte. Ils n’auront pas besoin de déplacer des murs ou de faire quoi que ce soit.

À l’extérieur, une vaste pelouse plate mène à l’entrée principale du bâtiment qui entoure le sommet de la colline. Les motifs étaient une passion d’Owens. Il a planté des aloès, des palmiers bleus mexicains, des arbres boojum, un palmier royal royal et du plumeria qui bordent l’allée menant à la maison.

Des arbres poinciana royaux aux riches fleurs écarlates de Madagascar et des palmiers doum de la région du Nil ornent le jardin supérieur. En utilisant des spécimens sur sa propriété, Owens a commencé une ferme de palmiers bleus mexicains de 30 acres. Certains des palmiers bleus cultivés se trouvent dans les jardins du SoFi Stadium de Los Angeles.

Owens et Froelich ont tous deux réussi dans le monde du bâtiment et de la construction.

Owens, décédé en février à l’âge de 91 ans, a lancé une entreprise dans les années 1960 qui produisait des fermes de toit préfabriquées pour rationaliser la construction de maisons et de bâtiments. Il est ensuite devenu président de l’hippodrome Turf Paradise à Phoenix. Il avait de nombreux intérêts, notamment être « pilote, cow-boy, éleveur, vendeur de bois, pêcheur à la mouche passionné, golfeur, jardinier, cuisinier, amoureux des animaux, propriétaire d’entreprise, arboriculteur et forestier », selon une nécrologie en ligne.

Froelich et ses associés étaient connus pour de grandes entreprises commerciales, telles que le Hollywood Park Racetrack récemment démoli à Los Angeles, Keeneland à Lexington, Kentucky, et Belmont Park and Aqueduct Racetrack, tous deux à New York. Il a également conçu d’autres bâtiments, comme le studio Hanna-Barbera de style moderne à Los Angeles.

Froelich et son partenaire architectural Morio Kow, en collaboration avec Owens, qui a été son propre entrepreneur, ont conçu ce que l’on pense être la seule résidence Froelich et Kow en Arizona.

Les équipements supplémentaires de la maison comprennent deux cuisines complètes, une piscine et un pool house sous la maison principale, quatre cheminées (une à l’extérieur), un spa intérieur carrelé à la main, un hammam et un sauna intérieurs et de vastes patios. L’établissement surplombe certaines parties de la réserve des montagnes de Phoenix à proximité, qui comprend des sentiers de randonnée et de VTT.

Christi Brink et Cheryl McDonald, toutes deux de RETSY, sont les agents inscripteurs. Le prix est de 4,25 millions de dollars.