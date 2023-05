Hedgerow Home incarne le charme d’un quartier californien

Dans le quartier convoité de Montecito Hedgerow, les portes, les hautes haies et les murs couverts de lierre ne permettent qu’un aperçu des maisons qui se trouvent au-delà. C’est une communauté tranquille du sud de la Californie où la vie privée est intégrée et où les gens ont tendance à s’enraciner.

En tant que tel, les maisons viennent rarement sur le marché. Une résidence de style espagnol de 1938, désormais cotée à 4,295 millions de dollars américains, a été achetée directement au constructeur en 1957 par les propriétaires actuels, explique l’agent inscripteur Elise Kahn de Village Properties.

« The Hedgerow a tendance à avoir un inventaire plus petit », dit-elle. « De nombreux occupants sont les propriétaires d’origine et sont là depuis des décennies, tout comme cette famille. »

Les maisons de la zone architecturale diversifiée se vendent généralement entre 3 et 8 millions de dollars. Les terrains sont ombragés et plats.

« Nous constatons qu’environ 50 % des ventes ont plusieurs offres », déclare Kahn. « De nombreuses offres sont toutes en espèces. »

Aucune famille ne pouvait être propriétaire d’une maison pendant plus de 65 ans sans laisser quelque chose d’elle-même derrière elle.

Le père était astronome et a installé le télescope hors du salon. De plus, il avait un observatoire derrière le garage, dit Kahn. « Les enfants du voisinage venaient voir les étoiles.

La mère, artiste et peintre, a laissé sa touche dans toute la maison, notamment sur les armoires de cuisine, le carrelage de la salle de bain et sur les vitres des portes françaises qui mènent à la cour arrière.

La maison de plain-pied avec un atelier indépendant et des quartiers d’invités d’une chambre et d’une salle de bains (un ajout ultérieur) se trouve sur environ un tiers d’acre avec des rosiers, des magnolias et deux chênes centenaires.

Les détails d’origine tels que les portes en fer noir et les planchers de bois confèrent aux plus de 2 400 pieds carrés d’espace de vie un charme d’antan. Les portes françaises s’ouvrent sur une véranda au sol en briques sur la pelouse. La salle à manger s’ouvre sur un patio.

La cuisine mise à jour mélange des armoires blanches et noires avec des appareils en acier inoxydable et des comptoirs en granit. La maison principale a trois chambres et trois salles de bains.

La cour avant est une étendue de dalles qui a été utilisée comme salle à manger et espace de détente en plein air. Des orangers, des citronniers et des tilleuls remplissent l’arrière-cour.

Kahn et Ruth Ann Bowe, toutes deux avec Village Properties, sont les agents inscripteurs du 1530 Miramar Lane à Santa Barbara. Shopping, restaurants, plages et écoles très bien cotées sont tous à proximité.