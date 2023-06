Guide des cadeaux de la fête des pères 2023 : cadeaux pour la maison

La fête des pères 2023 approche à grands pas. Cette année, papa ne veut pas d’autre cadeau de cravate ou de bâillon. Au lieu de cela, choisissez quelque chose de spécial pour la maison. Après tout, les cadeaux pour la maison et la décoration sont des choses que papa peut utiliser tous les jours. De la cuisine au salon, en passant par la salle de bain et même le jardin, voici les dix meilleurs cadeaux déco à offrir en cette fête des pères.

Fauteuil 7th Avenue avec pouf

Quoi de mieux qu’un « Dad Chair? » Celui qui ajoute réellement quelque chose de décoratif à la pièce. Au lieu d’un fauteuil inclinable laid ou de quelque chose recouvert de similicuir collant, pourquoi ne pas acheter le fauteuil avec repose-pieds Papa de la 7e avenue? Non toxique (certifié OEKO-TEX), résistant aux taches et lavable en machine, il résiste à la bière, au vin, aux chiots et même aux plus petits qui ont fait de lui un papa. Choisissez parmi des housses dans une gamme de couleurs neutres, notamment le blanc, le naturel, le noir et le gris. Avons-nous mentionné qu’il est incroyablement confortable ?

Esterno Outdoor 4 pièces. Ensemble de table de billard

Papa s’imagine-t-il être un requin de piscine ou peut-être un champion de ping-pong ? Au lieu de le limiter à la salle de jeux ou au sous-sol, pourquoi ne pas le laisser profiter du plein air cet été avec cette superbe table convertible par HB Home de Macy’s ? Il se transforme facilement d’une table de billard en une table de ping-pong et même une table à manger avec des bancs inclus. C’est un cadeau de fête des pères que toute la famille peut utiliser et apprécier.

Peignoir Quatre Saisons

Même si vous ne pouvez pas offrir à papa un séjour au Four Seasons cette année, vous pouvez lui offrir le peignoir. Fabriqué à partir de coton 100 % velours jacquard, il a une coupe ajustée et dispose d’un double passant de ceinture. Il est parfait pour les connaisseurs d’hôtels ou tout papa qui a besoin d’améliorer son jeu de relaxation.

Lots de serviettes de bain Weezie

Cependant, si vous cherchez un cadeau de luxe que tous les papas adoreront, il n’y a rien de mieux que les ensembles de bain de Weezie. Ces serviettes belles mais élégantes ne perdent pas leur peluche et complètent n’importe quel style de salle de bain. De nombreuses options de couleurs de passepoil différentes sont disponibles, notamment des teintes de gris, de noir, de bleu marine et de bleu clair. Personnalisez ensuite avec un choix de monogrammes dans différents styles et couleurs.

Bougies Les Ruches

Si papa aime les belles choses, il appréciera sûrement les Bougies LesRuches. Avec un grand nombre de célébrités, dont Ryan Seacrest, ces bougies présentent des récipients en marbre élégants qui ont fière allure à peu près n’importe où, d’un manteau de cheminée à une étagère ou une table basse. Choisissez parmi des récipients en verre, en marbre blanc ou noir. Chacune est élégante et sophistiquée, et surtout, les bougies ont une odeur incroyable.

PunkMeTender Minis

Ou est-ce que papa est plutôt un homme d’art ? Actuellement présenté à Art Angels à Los Angeles, PunkMeTender a des minis originaux peints à la main avec des papillons dans l’esthétique signature de l’artiste. Ces pièces sont amusantes, gaies et idéales pour tout amateur d’art. Que papa soit un collectionneur de longue date ou qu’il débute, ces œuvres peuvent être de petite taille, mais elles ont un impact important sur le mur ou l’étagère.

Mezcal Verde Amaras

Mais si papa est un amateur d’art qui apprécie un bon mezcal, il ne pourrait pas y avoir de meilleur cadeau que Mezcal Verde Amarás avec la série d’étiquettes d’artistes conçues par Luvia Lazo, Curiot Tlapazotl, Melissa Avila (MA Studio), Sergio Sánchez Santamaría, José Olivarez, ou Ananas Ananas. L’esthétique de ces bouteilles en édition limitée apparaît simplement sur un chariot de bar ou une étagère, ajoutant de la couleur et du plaisir à qui il dira certainement « bravo ».

Batterie de cuisine en acier inoxydable 5 plis sans marque

Papa est-il chef à domicile ? Pourquoi ne pas lui offrir un nouvel ensemble d’ustensiles de cuisine de Brandless ? À un prix accessible, il comprend une poêle à frire en acier inoxydable de huit pouces, une poêle à frire de 12 pouces, une sauteuse de quatre pintes avec couvercle ainsi qu’une marmite de 8 pintes avec couvercle.

Cet ensemble est compatible avec tous les types de fours, y compris les cuisinières électriques, à gaz, à induction, en céramique et halogènes. La construction à cinq couches est durable et conçue pour chauffer uniformément.

Le bol de service en bois Citizenry Tikal

Ou si papa préfère servir des frites et des trempettes, il adorera ce magnifique bol de service en bois de The Citizenry. Disponible en petites, moyennes et grandes tailles ainsi qu’en lot de trois, cette pièce moderne est fabriquée à la main par des artisans de la jungle du Petén au Guatemala. Il est fabriqué à partir de bois issu du commerce équitable et certifié par le Forest Stewardship Council (FSC). Choisissez parmi les bois de cèdre blanc, d’acajou et de granadillo.

Téléviseur Hisense 55 pouces U7H

Si papa est un joueur, il appréciera vraiment le téléviseur Hisesne 55″ U7H. Doté de la technologie ULED, il améliore la clarté, la précision des couleurs, la profondeur de l’image et le mouvement. Le contenu de Google TV est accessible via les microphones intégrés. Il dispose également d’un taux de mouvement de 480, d’un taux de rafraîchissement variable de 4k 120 Hz, de Dolby Vision Gaming, de FreeSync Premium et d’un mode de jeu à faible latence automatique, qui améliorent tous l’expérience de jeu.