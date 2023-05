Explorer Terre Sainte et Nyon sur la côte du lac Léman

À la périphérie de chaque grande ville du monde se trouvent les villes, les villages et les communautés qui complètent le caractère d’une région et, sans lesquels, de telles villes ne seraient peut-être pas aussi grandes.

Los Angeles a les côtes ensoleillées de Santa Monica et Malibu, Paris a Levallois-Perret densément peuplé et Genève a la beauté placide de Terre Sainte et Nyon.

Situés sur La Côte, ou «la Côte», les petits territoires connus sous le nom de Terre Sainte et Nyon se déroulent sur un fond de collines en pente douce au large des rives ouest du lac Léman dans le canton de Vaud. Les deux régions se composent d’un certain nombre de petits villages et municipalités, dont une poignée compte moins de 3 500 habitants.

Bien qu’à quelques minutes en train du centre de Genève, les deux régions restent pour la plupart non perturbées par la circulation et les embouteillages commerciaux, préservant leur beauté naturelle et leur charme historique.

Avec des paysages époustouflants omniprésents le long de la côte alpine du lac Léman et de nombreuses options de logements de luxe, choisir la zone le long du lac où vivre se résume à certains avantages clés, déclarent Sébastien Gentilini et Laurent Martinez de FGP Swiss & Alps à Genève.

« En gros, il s’agit de savoir si vous voulez plus d’espace, moins de trafic et un accès plus facile à l’aéroport, le tout pour le même budget. Si c’est le cas, alors Terre Sainte est le choix parfait », déclare Gentilini.

Alors que plus d’espace et de praticité peuvent impliquer moins de pedigree, les collines pittoresques et les maisons impressionnantes de Terre Sainte et de Nyon prouvent le contraire.

Les amateurs d’architecture traditionnelle se sentiront comme chez eux à Terre Sainte. Certaines propriétés de la région remontent même au XIIIe siècle. Alors que les extérieurs classiques sont restés en grande partie, les intérieurs ont été mis à jour, expliquent Gentilini et Martinez.

« Ces anciennes propriétés sont à certains égards meilleures car vous pouvez conserver la beauté traditionnelle de l’architecture mais avec un intérieur rénové. Vous voyez rarement quelqu’un construire une propriété moderne ici alors qu’il pourrait conserver le style d’origine », explique Martinez.

Cela étant dit, alors que le marché du luxe à Terre Sainte et Nyon continue de croître, il en va de même pour la présence d’une architecture moderne, offrant aux acheteurs d’aujourd’hui des choix plus contemporains.

A Nyon, les acheteurs trouveront un marché avec des résidences plus haut de gamme, dont certaines des propriétés pieds dans l’eau recherchées sur la côte ouest du lac. En raison, en partie, de la présence d’entreprises comme Hublot et l’UEFA, cependant, il y a comparativement moins d’espace résidentiel que Terre Sainte.

Avec plus d’espace pour abriter des maisons plus grandes, les commodités que l’on ne trouve pas souvent dans les centres les plus peuplés de Genève peuvent inclure des piscines, de grands jardins et des dépendances.

Comme sur de nombreux marchés du luxe à travers le monde, la forte demande à Terre Sainte et à Nyon se heurte à une offre tendue, entraînant une hausse des prix des maisons.

Alors que les deux marchés sont comparables, les prix au mètre carré sont relativement moins chers à Nyon, explique Gentilini.

Bien que la hausse des taux d’intérêt ait encouragé les vendeurs à se déplacer plus rapidement, la concurrence pour les propriétés ultraluxe dans le haut de gamme du marché n’a pratiquement pas été affectée.

Faisant partie du canton de Vaud, Terre Sainte et Nyon comptent parmi les meilleures campagnes viticoles de toute la Suisse. Grâce en grande partie au lac, qui assure la modération de la température ainsi que les reflets de la lumière, la région est adaptée à la culture d’une variété de vins, notamment le chasselas, le pinot noir et le gamay. A ce titre, Vaud compte de multiples sites Premier Grand Cru.

Avec une histoire qui remonte à l’Antiquité, une abondance de sites historiques se trouvent à travers Terre Sainte, y compris des églises et des cathédrales anciennes, des châteaux et même des vestiges romains.

Les amateurs de golf trouveront à proximité un certain nombre de parcours de classe mondiale, tels que le Golf & Country Club de Bonmont et le Golf Club du Domaine Impérial, l’un des seuls parcours d’Europe continentale conçu par le célèbre architecte de golf Peter Dye.

Selon Gentilini, Nyon a attiré une clientèle un peu plus jeune par rapport à Terre Sainte.

Comme dans d’autres régions lacustres du monde, le lac Léman offre de nombreuses possibilités de loisirs nautiques, comme la voile, la natation et l’aviron, accueillant même un certain nombre de compétitions tout au long de l’année.

Avec des citoyens étrangers représentant près d’un quart de la population, la Suisse abrite une multitude d’écoles privées internationales, dont beaucoup sont situées à proximité de Terre Sainte et de Nyon.

Dans cette liste figure l’Institut Le Rosey, l’un des internats les plus prestigieux et les plus chers au monde. Tout au long des 141 ans d’histoire de l’école, une longue liste de membres de la royauté a été éduquée au Rosey, comme le prince Rainier III de Monaco ; Prince Edward, duc de Kent; et Marie-Chantal, princesse héritière de Grèce.

D’autres écoles notables incluent l’Ecole Internationale de Genève, La Chataigneraie et Le Collège Champittet à Nyon.

À une heure et demie de train de la pointe est de la forme en croissant du lac se trouve Montreux. De là, les stations de ski populaires telles que Gstaad et Crans-Montana sont accessibles en train.

L’aéroport de Genève, le deuxième plus grand aéroport de Suisse avec des services vers près de 50 pays, est à environ 30 minutes en train.