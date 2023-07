Explorer la vie de cabine de luxe dans le haut pays de l’Arizona

Vous n’avez probablement jamais entendu parler de Happy Jack, Arizona, et c’est une bonne chose. La communauté de haute altitude à 40 miles au sud de Flagstaff est entourée de terres publiques et de rien d’autre, ce qui en fait un endroit idéal pour tous ceux qui cherchent à acheter un refuge très privé.

Un exemple : La grande cabane au 39112 Lake Mary Road qui se trouve sur 8,14 acres de terrain préservé à 7 500 pieds au-dessus du niveau de la mer. Le Pioneer Log Home a été construit à la main en 2000 et compte cinq chambres sur près de 5 000 pieds carrés. Les rondins solides définissent la maison à l’intérieur et à l’extérieur, avec des accents tels qu’une tête d’aigle en bois qui ressort de l’avant du toit en A.

L’emplacement éloigné en fait un lieu remarquable pour tous ceux qui recherchent un maximum d’intimité à l’extérieur. Il comprend un étang d’un demi-acre, des corrals et un pâturage entièrement clôturé ainsi que beaucoup d’espace pour décoller dans vos VTT à quatre roues. La propriété est située à côté de la forêt nationale de Coconino avec 1,8 million d’acres de terres naturelles, et à proximité du lac Mormon et du lac Mary au nord.

Au siècle dernier, Happy Jack était un camp de bûcherons avec une population maximale de 500 personnes. Le camp n’a pas duré longtemps, mais l’attrait de vivre en pleine campagne l’a fait. Aujourd’hui, il reste une zone non constituée en société avec de grands espaces ouverts et un parc de camping-cars qui attire les visiteurs vers le climat frais et les expériences de plein air.

À l’intérieur de la cabane, de grandes baies vitrées dans le salon offrent une vue sur la prairie et l’épaisse pinède au-delà. Le sol en pierre, les armoires encastrées et la cheminée alimentent l’ambiance confortable de la cabine. La conception à aire ouverte mène à la cuisine, avec des appareils modernes et un comptoir posé sur d’épaisses bûches de bois, et à la salle à manger.

Un large escalier en bois monte à l’étage vers une grande tanière et des chambres avec des plafonds inclinés et des fenêtres avec des vues qui gardent l’extérieur à proximité. La cabine a également des quartiers d’invités avec une entrée privée au-dessus du garage détaché pour deux voitures. Le large porche de la maison entouré d’une clôture en bois offre un espace pour se divertir ou un endroit pour profiter des couchers et levers de soleil tranquilles.

Bien que la propriété puisse être utilisée toute l’année, l’agent de vente Todd Morris envisage un acheteur potentiel en tant que PDG à la recherche d’un refuge de vacances impressionnant. « Personne ne saurait même que vous étiez là », dit Morris à propos de l’emplacement.

Les équipements de la propriété comprennent un puits privé de 1 800 pieds, un générateur de secours et un système de sécurité et de caméra.

La cabine est entièrement meublée et coûte 2,2 millions de dollars. Todd Morris de RETSY est l’agent de vente.