Embellissez votre maison avec la collection de couleurs HGTV Home By Sherwin-Williams 2024

La peinture est l’un des moyens les plus simples et les moins coûteux de revitaliser votre maison. Cependant, il peut être difficile de déterminer quelles couleurs sont à la mode – ou non – et lesquelles conviennent le mieux à certaines pièces et zones.

HGTV Home By Sherwin-Williams vient de publier la collection de couleurs de l’année 2024, qui comprend 10 nuances. Nous avons choisi certains de nos favoris et demandé à Ashley Banbury, responsable du marketing des couleurs chez HGTV Home by Sherwin-Williams, des conseils sur la façon de faire fonctionner ces couleurs dans votre maison.

Quoi de neuf en 2024 ?

« La collection de couleurs de l’année de cette année, Renewed Comfort, vise à apporter du confort dans la maison grâce à l’utilisation de la couleur », nous dit Banbury. « Les teintes semblent fiables et familières – mais polyvalentes, avec la possibilité d’être remaniées pour créer le look personnalisé que nous désirons. »

« Les tendances de l’intérieur de la maison tendent à être plus minimalistes, mais pas de manière austère et stérile. » En fait, elle dit que la couleur ajoute de l’intérêt et devient l’accessoire principal. « Pendant ce temps, les meubles et la décoration se superposent au confort visuel avec des formes intéressantes comme des éléments incurvés et des bords adoucis. »

L’année dernière, la collection de couleurs de l’année était Vintage Homestead, qui s’inspirait du patrimoine et de la nature, et réunissait des nuances traditionnelles de manière romantique. « Nous entrons dans une époque où la maison est devenue un moyen d’expression personnelle, apportant des nuances inattendues et réconfortantes. » Et Banbury dit que la collection Renewed Comfort Colour crée un équilibre parfait de couleurs neutres et d’éclats énergiques. « La combinaison de teintes et la possibilité de mélanger et assortir les nuances est le moyen idéal pour rafraîchir et mettre à jour un espace pour se sentir à l’aise et édifiant. »

Utiliser les couleurs dans un salon

« Notre couleur de l’année 2024, Persimmon, est une couleur parfaite pour rafraîchir votre maison », déclare Banbury. Lorsqu’elle est utilisée dans un espace comme un salon où vous passez du temps avec vos amis et votre famille et que vous vous divertissez, elle dit que cette teinte énergique favorise la conversation et le plaisir. « Couchez avec des tissus d’ameublement et des neutres pour apporter du confort et créer un équilibre. »

Utiliser les couleurs dans une chambre d’enfant

«Amusez-vous avec les motifs et les formes pour rendre la chambre d’un enfant à la fois ludique et confortable», déclare Banbury. « Les bleus comme Waterloo sont confortables et apaisants, parfaits pour créer et adopter une nuit de sommeil réparatrice. » Elle note que la peinture est un moyen idéal d’ajouter une touche personnelle. « Et quel meilleur emplacement que le 5ème mur, le plafond – non seulement il se sent unique en son genre, mais il attire vos yeux, embrassant la hauteur de la pièce.

Utiliser les couleurs dans une buanderie

« Quelle meilleure façon d’égayer un espace oublié comme la buanderie qu’une teinte édifiante comme Friendly Yellow », déclare Banbury. « Cette nuance est douce, embrassant la lumière du soleil pour rendre la pièce invitante. » Elle recommande également d’adoucir l’espace avec des tapis et des traitements de fenêtre texturés pour créer une pièce confortable et belle.

Utiliser les couleurs sur l’extérieur d’une maison

Peindre l’extérieur de votre maison est l’un des meilleurs moyens d’améliorer l’attrait extérieur de votre maison. « Le traditionnel rencontre le plaisir à l’extérieur de votre maison avec une couleur de maison intégrale comme Pearly White », déclare Banbury. « Ensuite, mettez en valeur des détails charmants comme des colonnes et des meneaux de fenêtre avec Cyberspace pour un look intemporel. » Et puisque le porche est devenu l’extension de la maison, elle dit que la porte d’entrée est l’endroit idéal pour un style personnel – et une occasion de jouer avec les couleurs. « Sélectionnez une teinte amusante comme Persimmon pour une nouvelle approche de la tradition. »

Utiliser les couleurs dans une salle de bain

Dans la salle de bain, le design Renewed Comfort troque les angles vifs pour les courbes. « Les tons dorés traditionnels complètent les neutres bronzés et blancs dans des contours discrètement colorés », explique Banbury. Softer Tan fournit une toile de fond pour une salle de bain apaisante inspirée du spa.

Utilisation des couleurs dans un bureau à domicile/une bibliothèque

Oakmoss est une autre couleur de l’année 2024 dans la collection de couleurs Comfort renouvelée. Il a une nuance fraîche et Banbury dit que cela fonctionne bien comme couleur de fond dans votre bureau à domicile ou votre bibliothèque. Ensuite, apportez des éléments neutres pour ajouter du contraste.

Utiliser les couleurs dans une chambre

« Cette année, nous revenons sur le thème de la chambre comme cocon », explique Banbury. « Utaupeia est un brun chaud qui invite à la détente et à la relaxation. » Une façon de combiner cette couleur est avec des éléments rembourrés en peluche et des accessoires légèrement incurvés.

Utiliser les couleurs pour créer un espace de divertissement

Si vous aimez les couleurs sombres et moroses, Dark Auburn est une autre des couleurs de l’année 2024 de Renewed Comfort. Il fait partie de la famille des violets et a une nuance chaude, créant un riche aspect bordeaux. « Ajoutez un gris froid et quelques touches de couleur pour créer un lieu accueillant où les amis et les membres de la famille peuvent se réunir », explique Banbury.