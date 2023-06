Élevez-vous au-dessus de Manhattan dans cet appartement boutique Penthouse

Un penthouse de trois chambres élégamment rénové dans le quartier de Chelsea à Manhattan offre deux vues emblématiques de la ville depuis une paire de terrasses.

L’unité de plus de 2 200 pieds carrés dispose de deux espaces extérieurs, l’un qui offre une vue sur l’Empire State Building et un autre espace d’angle qui prend le bas de Manhattan à One World Trade.

Avec des fenêtres dans toutes les directions, l’appartement est baigné de lumière naturelle.

Les propriétaires actuels ont entrepris une rénovation graduelle de près de 1 million de dollars. Il comprend une cuisine avec des armoires modernes en bois, un réfrigérateur Sub-Zero et une cuisinière Wolf. Un coin repas en cuir à côté de la cuisine peut accueillir jusqu’à six personnes. Un mur de lattes de bois foncé est rétractable pour que la cuisine puisse être ouverte ou fermée sur la salle à manger.

« Cela comporte beaucoup de touches personnalisées et de réflexion », déclare l’agent inscripteur Mick DiStasio d’Elegran. « Il a été conçu de manière très réfléchie. »

Le bord du salon en forme de L est actuellement utilisé comme bureau.

La chambre principale avec salle de bains privative est dotée d’éléments en bois chaleureux et modernes et peut accueillir un lit king-size.

Il y a deux autres grandes chambres, ainsi qu’une deuxième salle de bain complète et une demi-salle de bain.

L’unité se trouve au sommet de la Chelsea House de 13 étages, une copropriété de style boutique construite en 2005. Elle dispose d’un portier et d’un concierge à temps plein, d’un centre de remise en forme, d’un salon pour les résidents, d’un local à vélos et d’un spa pour animaux de compagnie. Le bâtiment est au centre du quartier de Chelsea à Manhattan, à quelques pâtés de maisons d’Union Square et du Greenmarket à l’est et de la High Line, du Chelsea Market et du Whitney Museum à l’ouest.

En plus des terrasses, les résidents du penthouse peuvent également profiter d’un toit-terrasse paysager.

Le penthouse est sur le marché pour 4,3 millions de dollars. DiStasio a révélé qu’il y avait déjà plusieurs offres.

Il y a près de 1 350 inscriptions actives dans le quartier de Chelsea, en hausse de 2,9 % par rapport au mois précédent et en baisse de 0,3 % par rapport à la même période il y a un an, selon UrbanDigs.

Bien que l’offre reste proche des moyennes récentes, les ventes en attente (226) sont actuellement en hausse de 17,1 % par rapport au mois précédent et de 8,1 % par rapport à l’année précédente. Le prix médian au pied carré en mai était de 1 797 $, tandis que le prix de vente médian pour le mois était de 1,75 million de dollars, en hausse de 34,3 % par rapport à l’année précédente.