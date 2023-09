Dites adieu aux McMansions et bonjour aux maisons minimalistes et de taille simple

Le rêve américain incluait autrefois une maison avec une clôture blanche. Et puis, à un moment donné, les attentes sont devenues plus grandes et plus grandioses (coïncidant peut-être avec , et , deux feuilletons télévisés très populaires aux heures de grande écoute avec des décors riches et tentaculaires). Certaines maisons unifamiliales rivalisaient avec les hôtels ou les B&B et disposaient de garages pour quatre ou cinq voitures, de plusieurs ailes séparées et même de pièces que les propriétaires eux-mêmes savaient exactement comment utiliser.

Cependant, il semble que la popularité de ces maisons surdimensionnées et produites en série soit en déclin. Un rapport d’Opendoor révèle que les consommateurs s’éloignent des maisons aussi luxueuses au profit de quelque chose de plus simple.

Selon l’enquête, 60 % des personnes interrogées déclarent avoir changé leur définition de la maison de rêve :

52 % souhaitent une maison plus petite

81 % souhaitent un style/design plus simple

57 % déclarent que la priorité absolue est un endroit calme et isolé

Aussi,

67% déménageraient dans un endroit plus calme

61 % déménageraient dans un espace plus petit

Maureen McDermut, agent immobilier chez Sotheby’s International-Santa Barbara, n’est pas surprise par ces résultats. «Dans l’ensemble, j’ai entendu davantage d’acheteurs exprimer qu’ils souhaitaient trouver des maisons plus éloignées des zones urbaines ou suburbaines, nombre d’entre eux souhaitant des maisons plus petites en général», dit-elle.

Opendoor parle de « simple dimensionnement » ou d’une approche « moins c’est plus » de l’endroit et de la manière dont vivent les Américains. En fait, 87 % des personnes interrogées ont jugé important de vivre simplement et 66 % ont pris des mesures intentionnelles au cours de l’année écoulée pour mener une vie simple. En outre, 75 % se sont déclarés prêts à réduire leurs effectifs et 79 % prévoyaient de le faire au cours des 12 prochains mois.

Alors, qu’est-ce qui alimente cette tendance vers des maisons plus petites ? Brett Ringelheim, vendeur immobilier agréé chez Compass à New York, NY, affirme qu’il travaille actuellement avec des acheteurs potentiels qui recherchent des maisons plus petites. « Ils ne veulent pas d’un grand jardin dont ils doivent s’occuper, et beaucoup d’entre eux préfèrent être dans une communauté avec des frais HOA qui couvriront de nombreux éléments d’entretien afin qu’ils n’aient pas à se soucier d’embaucher leur propre personnel. pour le travail », dit-il. « Avoir une grande et belle maison est toujours quelque chose de spécial, mais après avoir emménagé, le montant de l’entretien de la propriété et le coût peuvent être drastiques. »

En fait, l’enquête OpenDoor a également révélé que les Américains souhaitent désencombrer, réduire leurs dépenses personnelles, se concentrer sur ce dont ils ont besoin maintenant et donner la priorité aux soins personnels.

Et selon DeLisa Dawkins, agent immobilier chez Realty ONE Group Freedom à Greenville, SC, c’est une tendance multigénérationnelle. Elle dit que la génération actuelle d’acheteurs veut une maison de petite ou moyenne taille, quel que soit le prix. « C’est une génération en mouvement constant ; par conséquent, ils souhaitent un minimum d’entretien et de maintenance, et l’idée d’un McMansion ne fait pas partie de leurs plans. Mais si la génération des baby-boomers tente de réduire sa taille par rapport aux McMansions et que les jeunes générations ne veulent pas acheter de grandes maisons, cela peut mettre davantage à rude épreuve le marché immobilier.

En plus de moins d’entretien et de coûts d’entretien inférieurs, il existe d’autres raisons pour lesquelles les acheteurs peuvent préférer les maisons plus petites. «Ils ont également moins d’impact environnemental, des coûts énergétiques inférieurs et d’autres facteurs que les acheteurs de maison prennent en compte, en particulier les Millennials et la génération Z», explique McDermut. En fait, elle estime que le coût de la maison elle-même n’est pas autant un facteur que ces autres considérations.

De plus, une maison plus petite peut offrir d’autres commodités plus importantes. « L’espace extérieur est devenu tout aussi important que l’espace intérieur, ce qui a permis de se détendre davantage à la maison tout en se divertissant ou même en travaillant », explique Greg Forest, conseiller immobilier mondial principal chez Sotheby’s International Realty à Palm Beach, en Floride. Et il affirme que des maisons plus petites avec des cours plus grandes peuvent offrir le type d’expérience de vie complète dont de nombreuses personnes rêvent.

En plus d’une maison plus petite, les acheteurs et les propriétaires souhaitent la simplicité lors de l’achat d’une maison.

Nous vieillissons dans nos maisons, donc le confort et la commodité d’un espace sont essentiels lorsque nous savons que nous y resterons souvent pendant de longues périodes », explique Jennifer Patchen, courtier Opendoor. « En conséquence, les acheteurs cherchent non seulement à trouver une maison qui les aide à prioriser leur santé dans une perspective de planification future, mais qui encourage également des habitudes saines à court terme. »

En termes de quartiers, Patchen affirme que les acheteurs recherchent un accès facile aux loisirs de plein air comme les parcs, les plans d’eau et les pistes cyclables.

En outre, les confinements liés à la COVID-19 ont peut-être contribué à l’état d’esprit actuel. « Nos maisons sont devenues tout pour nous : nos salles de sport, nos bureaux, nos restaurants, nos cinémas », explique Patchen.

Et rien de tel que d’être chez soi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour déterminer ce qui est vraiment nécessaire – ou non. «L’accent a été mis sur la réduction de la taille de la maison et la création d’un espace à usages multiples qui augmentent la fonctionnalité tout en éliminant l’espace moins utilisé», explique Kristina ODonnell, courtier associé et agent immobilier chez Realty ONE à Collegeville, en Pennsylvanie. « Un plan d’étage ouvert encourage la convivialité avec un flux facile pour se divertir et pouvoir garder un œil sur les enfants lorsqu’ils sont dans la cuisine ou en travaillant à domicile. » De plus, une maison plus petite nécessite moins de temps et d’efforts pour nettoyer, ce qui se traduit par plus de temps pour des activités agréables.

Il y a aussi une autre raison pour laquelle la simplicité est de retour à la mode. Selon Forest, la simplicité est le nouveau luxe. « Les conceptions simples sont de plus en plus considérées comme luxueuses car elles mettent souvent l’accent sur la qualité plutôt que sur la quantité, elles donnent la priorité à la fonction et permettent aux propriétaires de créer des espaces à la fois esthétiques et significatifs sur le plan personnel. »

L’essor du travail à distance a peut-être également stimulé l’essor de la vie à distance. Puisque le travail peut être effectué n’importe où, les gens ne sont plus obligés de vivre dans les limites de la ville – ou dans des zones où les temps de trajet sont « raisonnables ». La question devient alors : « Si vous pouvez vivre n’importe où, où voulez-vous vivre ? »

Et pour les acheteurs d’une première maison qui vivaient auparavant dans des appartements exigus pendant la COVID-19, le désir d’intimité et de solitude pourrait être particulièrement fort.

« Même si les villes et même certaines banlieues offrent des commodités, de nombreux acheteurs se concentrent davantage sur la solitude et l’espace », explique McDermut. « Une maison doit offrir un refuge contre le monde, et de nombreux acheteurs recherchent cela en raison de l’emplacement de leur maison. »

Ce point de vue est partagé par Forest, qui note également que les gens ont soif d’intimité. « Et vivre plus loin signifie généralement moins de trafic et de congestion, ce qui se traduit par un environnement plus calme et plus paisible. » C’est l’antithèse même de l’agitation de la vie urbaine. « Tout en vivant à l’écart de la densité des grandes villes, les habitants peuvent profiter de leur logement sans perturbations et sans se sentir négligés », explique-t-il.

En outre, Forest souligne l’augmentation de l’enseignement à domicile comme un facteur possible. « Avec moins de bruit et de distractions, les enfants peuvent mieux se concentrer et il y a souvent plus d’espace pour les activités d’apprentissage en plein air, offrant ainsi une expérience éducative bien équilibrée. »

Lorsqu’on leur a demandé quelles autres manières ils souhaitaient adopter pour simplifier la taille, 49 % des personnes interrogées souhaitaient être soucieuses de l’environnement, 41 % voulaient conduire moins et 23 % voulaient cultiver leur propre nourriture. Vivre dans des régions éloignées offre davantage de possibilités de cocher ces cases.

Tous ces facteurs peuvent jouer un rôle dans le désir d’une vie plus simple. « Il y a du réconfort dans la simplicité, et adopter une vie plus calme et plus isolée peut avoir des avantages durables », explique Patchen. « En conséquence, nous constatons une évolution vers cette idée de dimensionnement simple – qui n’est ni une augmentation ni une réduction des effectifs, mais plutôt quelque part entre les deux. »