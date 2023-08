Des structures antiques modernisées parsèment 52 acres protégés dans le New Jersey

À seulement quelques kilomètres du quartier des affaires de Chester, dans le New Jersey, se trouve une propriété bucolique dotée de 52 acres de terres agricoles préservées. Ses nombreux bâtiments anciens, dont une maison principale de cinq chambres dont la partie originale remonte aux années 1700, ont été agrandis et mis à jour selon les goûts modernes.

Appelée Black River Farm, la propriété est interdite au développement et est bordée par un parc, d’autres propriétés préservées et la rivière Lamington.

« C’est l’une des plus belles régions du canton de Chester », a déclaré Karen Tourville de Turpin Realtors, qui co-liste la propriété avec sa fille, Alison Tourville. « C’est juste ce petit coin de paradis et pourtant vous êtes très proche du centre-ville de Chester. »

La maison principale de style néo-colonial a été construite dans les années 1770 et a été agrandie au cours des deux dernières décennies, certaines des poutres en tronc d’arbre d’origine étant encore visibles au sous-sol, a déclaré Tourville.

La cuisine agrandie a des murs d’armoires blanches, un grand îlot avec cuisinière intégrée et deuxième évier et dispose d’un coin repas. A côté de la cuisine se trouve un petit salon avec l’une des sept cheminées de la maison.

La salle à manger formelle comprend un stockage de vin vertical construit avec du bois de grange provenant de la propriété. Le même bois patiné entoure les colonnes d’un escalier séparant la salle à manger du salon. Le premier niveau dispose également d’une grande bibliothèque lambrissée et d’une salle familiale supplémentaire qui accueille actuellement une table de billard.

La chambre principale dispose d’une cheminée et d’une salle de bains privative avec deux vasques et une douche vitrée. A l’étage se trouve également un coin salon avec de grandes fenêtres qui donnent sur la propriété.

Un cottage de deux étages sur la propriété a été rénové l’année dernière et comprend deux chambres et deux salles de bain complètes. Il peut être utilisé comme maison d’hôtes ou de personnel ou comme bureau à domicile. Les propriétaires actuels utilisent une grange bancaire à deux étages pour des événements sociaux.

À côté de la piscine chauffée Gunite et du patio en pierre bleue se trouve un pavillon de piscine construit en bois rustique avec un coin salon ouvert doté d’une télévision à écran plat et d’un toit lambrissé. Il est attenant à une cuisine extérieure et un spa.

Une grange à équipements dispose de stalles pour les chevaux et peut être utilisée en plus du garage détaché pour trois voitures pour stocker deux voitures supplémentaires. Les dépendances supplémentaires comprennent une crèche de maïs rénovée, un poulailler et une maison de printemps en pierre des champs.

Il y a beaucoup d’espace pour la randonnée, le ski de fond et l’élevage d’animaux, et des structures supplémentaires liées à l’agriculture peuvent être construites, sous réserve de l’approbation du zonage, a déclaré Tourville.

La superficie de 52 acres est sur le marché pour 3,495 millions de dollars.