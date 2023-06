Des résidences de luxe à New York qui correspondent parfaitement à leur environnement

Pour beaucoup, le moteur numéro un dans le choix d’une résidence est le désir de résider dans l’un des quartiers les plus charmants, haut de gamme et historiques de New York. Une prime supplémentaire d’exclusivité est conférée aux New-Yorkais qui choisissent des bâtiments résidentiels directement influencés par les rues de la ville et les structures qui les entourent.

Les architectes et designers passionnés de ces dernières années ont ajouté aux rues de New York un éventail de propriétés qui reflètent les paysages de rue juste devant leurs portes. Que les bâtiments mettent en valeur le calcaire caractéristique de l’Upper West Side, la brique et le béton caractéristiques du DUMBO de Brooklyn ou les charmes d’influence européenne de Grammercy, ce sont des propriétés qui correspondent si bien à leurs environs de Gotham qu’elles sont devenues des extensions des enclaves encerclant eux.

Portant une adresse au 250 West 96e Street, 96+ Broadway est une copropriété de luxe de l’Upper West Side développée par JVP Management et conçue par le designer danois Thomas Juul-Hansen.

Dans le bâtiment de 23 étages se trouve un éventail éclectique de 131 résidences, avec des plans d’étage allant d’une à cinq chambres à coucher.

« En mélangeant des éléments architecturaux classiques, de l’élégant recul à la façade bavaroise en pierre calcaire avec des garnitures en bronze, chaque aspect du bâtiment a été conçu pour transmettre le sentiment de grandeur et de sophistication synonyme du patrimoine architectural du quartier », explique Van Nguyen, associé directeur du JVP.

L’architecte Morris Adjmi a conçu cette paire de tours résidentielles de 21 étages dans l’enclave DUMBO de Brooklyn. La façade artisanale complexe de la structure est composée de 1,2 million de briques Glen-Gery d’une couleur unique faisant écho aux teintes des rues environnantes.

« Notre objectif pour Front & York était d’adapter à grande échelle l’esthétique de l’entrepôt historique de DUMBO avec des références contemporaines aux éléments les plus emblématiques du quartier », explique Adjmi.

«Pour rappeler le pont de Manhattan à proximité, les devantures de magasins sont encadrées d’un système hautement personnalisé d’arches en acier bleu. Au-dessus, la brique d’engobe grise personnalisée fait référence aux rues belges par excellence du quartier.

Le tableau entourant le coin de East Broadway et de Clinton Street dans le Lower East Side a influencé la conception de cette nouvelle tour de luxe de 28 étages et d’un loft historique rénové de 11 étages.

SLICE Architects et S4 Architecture ont imaginé le développement comme un «village vertical» offrant un éventail de fenestrations et de volumes qui différencient la propriété des nouveaux développements environnants. Dans le même temps, 222 E. Broadway complète le paysage urbain voisin, parsemé de certains des établissements les plus prisés de Manhattan et des institutions culturelles légendaires.

Bien que de taille boutique, cette toute nouvelle structure de 13 étages et 54 résidences est dotée de style. Situé au 21St Street et 2nd Avenue à Grammercy, le bâtiment Isaac & Stern Architects présente un design galvanisé par l’influence européenne du parc Grammercy voisin et la richesse historique de l’enclave Grammercy dans son ensemble.

« Les développeurs de 250 East 21St Street ont réussi à capturer le charme européen de Gramercy Park dans ce bâtiment accrocheur », déclare John Gomes de Eklund | L’équipe Gomes de Douglas Elliman. « (Son) architecture a été directement inspirée d’un voyage que Fredrik Eklund et moi avons fait à Paris. Suite à notre voyage, nous avons rencontré Isaac & Stern Architects pour refléter ces beaux bâtiments parisiens qui sont partout dans la ville, que vous trouvez rarement à Manhattan. Le résultat est un bâtiment au caractère unique avec des balcons Juliette, une architecture d’avant-guerre impressionnante et des intérieurs modernes et élégants.

Le cœur et l’âme de l’Upper East Side sont capturés dans cette propriété en copropriété conçue par Steven Harris Architects et Rees Roberts + Partners. Des volumes saisissants et des détails impeccables sont les caractéristiques du bâtiment, qui se trouve à quelques pas de Park Avenue et est encerclé par les adresses d’avant-guerre les plus légendaires et les plus légendaires de la ville. Le mélange d’esthétique et de superposition s’inspire des mouvements de design allant de l’Art Déco au Bauhaus, en passant par le style moderne et international du milieu du siècle.

Le West Side de Manhattan est le cadre de cette copropriété de luxe de 219 unités, prête à emménager et située au 11e Avenue entre 47e et 48e Des rues.

Les plans d’étage s’étendent du studio au deux chambres dans un projet qui représente la première incursion de conception à New York pour le cabinet d’architectes néerlandais de renommée internationale Concrete. « Avec son design contrasté, la façade rend hommage à l’énergie dynamique de Hell’s Kitchen aujourd’hui, tout en rendant hommage au riche patrimoine industriel du quartier », a déclaré Scott Shnay, directeur de la coentreprise de développement immobilier CBSK Ironstate. « La base en briques fait référence aux lofts d’usine classiques qui définissaient autrefois la zone, et les niveaux supérieurs de boîtes de verre élégantes en porte-à-faux s’inspirent des gratte-ciel Machine Age de Manhattan. »