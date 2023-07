Des maisons pionnières imprimées en 3D prennent forme dans la vallée de Coachella en Californie

En véritable pionnier de la technologie, 20 maisons modernistes imprimées en 3D s’élèvent à Desert Hot Springs, en Californie, à environ 10 miles au nord de Palm Springs. Trois des résidences de quatre chambres, qui comprennent des logements accessoires, ont récemment été inscrites à 995 000 $ chacune. Les maisons, situées dans une communauté fermée de 22 acres d’habitations au sommet d’une colline, devraient être achevées d’ici la fin de l’année.

« Les maisons sont les premières maisons à consommation d’énergie nette nulle imprimées en 3D au monde », déclare Basil Starr, fondateur et directeur général de Palari Group, basé à Beverly Hills, le développeur technologique de communautés durables qui dirige la construction.

Bien que certains développeurs extrudent des maisons entières sur des fondations (imaginez un pistolet à colle chaude automatisé de la taille d’un garage), les maisons de la vallée de Coachella privilégient les murs modulaires imprimés en 3D extrudés hors site combinés à des armoires de cuisine préfabriquées, des modules de salle de bain et des cassettes de toit. Mighty Buildings fabrique les kits de maison personnalisables dans son usine d’Oakland, en Californie. Quatre-vingt pour cent des extérieurs des maisons sont imprimés en 3D.

Les résidences principales ont deux chambres et deux salles de bain. Chaque maison comprend une pergola attachée à un ADU de 680 pieds carrés à deux chambres et une salle de bain, pour une superficie totale d’environ 1 866 pieds carrés. Les caractéristiques comprennent une piscine, un spa et une terrasse; un jardin du désert; panneaux solaires; et un carport avec un chargeur de voiture électrique. Les ajouts comprennent des cabanes, des foyers et des douches extérieures.

Contrairement aux maisons imprimées en 3D moins sophistiquées créées entièrement sur place, les résidences Desert Hot Springs sont élégantes, minimalistes et intelligentes, avec l’automatisation du système par Brilliant. Les conceptions rappellent les maisons construites pour le programme de maison d’étude de cas du milieu du siècle. Lancée en 1945, l’expérience radicale de logement d’après-guerre visait à créer des maisons efficaces et esthétiques que les masses pouvaient se permettre. Le projet a échoué, mais les maisons de l’étude de cas qui ont été construites sont maintenant vénérées par les connaisseurs en architecture.

L’élégance urbaine de ces habitations baignées de lumière est exactement ce que les architectes Ehrlich Yanai Rhee Chaney avaient à l’esprit lorsqu’ils ont imaginé les résidences Desert Hot Springs, une conception qu’ils appellent « Quatro ». Et EYRC, lauréat du prix de l’American Institute of Architects, a le mérite de le faire. En 1998, l’entreprise a conçu un ajout complémentaire à la résidence Lewin de 1938, un chef-d’œuvre de Richard Neutra au pied des falaises de Santa Monica.

La palette de couleurs noir, blanc et beige des maisons est réalisée avec des fenêtres en acier noir du sol au plafond d’Andersen, des carreaux blancs vitrés, des comptoirs en quartz, des luminaires en acier inoxydable et des armoires en chêne blanc. Les planchers sont en planche de vinyle de luxe. Les plafonds atteignent neuf pieds.

Les maisons sont situées sur des terrains de 9 500 pieds carrés. Un noyau utilitaire desservant la cuisine et les salles de bains sépare les espaces de vie des chambres. Les cuisines comprennent des appareils haut de gamme et les salles de bains sont ornées de carreaux Porcelanosa. La filtration de l’eau et de l’air est de Delos.

Le processus 3D est visible sur les 18 panneaux extérieurs des maisons, où de fines nervures verticales ont été posées par l’imprimeur de l’usine. Le look ajoute de la texture et de l’intérêt à la conception en forme de boîte et, en fait, est utilisé comme argument de vente. « Personnellement, nous aimons vraiment cette esthétique et nous avons reçu beaucoup de bons commentaires à ce sujet », déclare Starr.

Les panneaux de 4 pieds sur 11 pieds sont construits à l’aide du matériau exclusif de Mighty Buildings appelé Light Stone, un composite polymère à durcissement rapide composé à 60% d’éléments recyclés. Les panneaux, qui ont l’aspect et le toucher de la pierre, sont recouverts d’un apprêt à base d’époxy et d’une peinture acrylique. Light Stone résiste à l’eau, à la moisissure, au mildiou et aux insectes. Les maisons sont également résistantes aux tremblements de terre et aux ouragans.

La coque de chaque maison est presque étanche à l’air, ce qui lui confère une résistance thermique deux fois supérieure à celle exigée par les codes du bâtiment, explique Starr. Les revêtements de fenêtre réfléchissant la chaleur et les stores automatisés aident à apprivoiser la chaleur étouffante du désert.

« Les maisons sont également extrêmement insonorisées », ajoute Starr. « Surtout dans le désert où il peut y avoir beaucoup de vent. Vous entrez dans la maison et vous n’entendez absolument rien.

Une maison traditionnelle peut prendre de 9 à 12 mois à construire, mais Palari construit des habitations clés en main en deux fois moins de temps et avec beaucoup moins de travail, dit Starr. Palari est l’entrepreneur général de ses projets et conçoit et s’approvisionne également en composants auprès d’autres fabricants. Mighty Buildings, fondée en 2017, revendique une réduction de 99 % des déchets par maison par rapport à la construction traditionnelle, ce qui ajoute des déchets considérables aux décharges.

« Je considère l’impression 3D comme une technologie de rupture transformationnelle », déclare Starr. « Il mène une révolution manufacturière dans toutes les industries, et le logement en fait partie. »

Quatre-vingt pour cent de la production de la maison est automatisée. Les panneaux d’une tonne arrivent sur le site prêts à être installés, fixés à des cadres en acier et remplis d’isolant en mousse de polyuréthane. Le matériau d’extrusion lui-même a quatre fois plus de résistance à la traction et à la flexion que le béton et est 30 % plus léger.

Le logement neutre en carbone est un argument de vente clé sur le marché actuel, en particulier pour les jeunes acheteurs. « Les acheteurs recherchent spécifiquement ce type de technologie », déclare Karen Weinberg, présidente et cofondatrice d’EQTY Real Estate, basée à Palm Desert et Newport Beach. Son entreprise co-répertorie le projet avec Hilton & Hyland, basé à Beverly Hills.

Les acheteurs recherchent également des ADU, une amélioration polyvalente aux multiples avantages. En 2017, les modifications apportées aux lois californiennes ont réduit les obstacles à la construction d’ADU et simplifié le processus d’approbation.

« La vie multigénérationnelle devient de plus en plus répandue, les gens veulent un endroit où leurs parents vieillissants peuvent rester », dit Weinberg. « De plus, les professionnels travaillent de plus en plus à domicile, et donc avoir un ADU est optimal – un espace de bureau séparé à quelques pas de chez vous. » Les ADU offrent également un espace pour les invités.

Les ADU (et les maisons) de Coachella Valley peuvent générer des revenus locatifs substantiels. La région est un foyer de rassemblements internationaux de haut niveau : la semaine du modernisme de Palm Springs, le festival de musique et d’arts de Coachella Valley et des événements sportifs, parmi de nombreux autres. Desert Hot Springs a également des réglementations de location à court terme moins restrictives que de nombreuses autres villes de la vallée de Coachella.

« Un jeune entrepreneur pourrait vivre dans l’ADU et louer la résidence principale », explique Chris Evangelatos, co-lister de Hilton & Hyland. « Cela peut payer l’hypothèque, et essentiellement vous pouvez presque y vivre sans loyer. »

Desert Hot Springs, à 40 minutes de route du parc national de Joshua Tree, a longtemps été l’exception somnolente parmi les villes de la vallée de Coachella. Mais cela change.

En décembre 2022, le conseil municipal a approuvé les plans d’un projet à usage mixte avec des magasins de détail, deux hôtels et un entrepôt et centre de distribution d’un million de pieds carrés. La ville a récemment plus que doublé sa hauteur maximale de construction dans sa zone industrielle.

Le recensement américain de 2020 a révélé que Desert Hot Springs était la ville à la croissance la plus rapide de la vallée de Coachella. Divers projets sont actuellement en cours pour ajouter 600 logements.

Dans la ville voisine de Rancho Mirage, un autre développement imprimé en 3D est en train de se développer ; il est également représenté par EQTY et Hilton & Hyland. Développées par Palari et fabriquées par Mighty Buildings, les 30 maisons de cinq chambres (trois chambres dans une résidence principale et deux dans une ADU attenante) devraient être achevées d’ici la fin de 2024. Appelées « Super Quatro », les maisons sont conçu par les architectes EYRC.

Le projet Desert Hot Springs est co-répertorié par Melissa Crispi et Maximilian Crispi d’EQTY Real Estate qui se joignent à Chris Evangelatos, Luke Cohen et David Kramer de Hilton & Hyland.