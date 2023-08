Des experts partagent les meilleurs conseils et tendances pour la configuration d’espaces de devoirs

Des millions d’enfants et d’adolescents américains retournent à l’école cette saison. Bien qu’une grande partie de leur réussite scolaire puisse être attribuée à leurs parents, enseignants, conseillers d’orientation et matériel pédagogique, l’importance de leur environnement familial ne doit pas être sous-estimée. Qu’il s’agisse d’un tout nouveau jardin d’enfants ou d’une classe de finissants de 2024 senior, avoir la bonne configuration pour étudier et faire ses devoirs peut avoir un impact puissant sur la réussite scolaire. Trois experts ont pesé par e-mail des solutions pour créer des espaces domestiques, y compris la technologie, l’aménagement de l’espace et des idées de conception que vous pouvez facilement mettre en œuvre.

Technologie de la maison intelligente

L’intégrateur de technologie de maison intelligente basé à Kansas City, Joseph Acree, reçoit de plus en plus de demandes d’espaces d’étude pour enfants, a-t-il rapporté, les comparant à des « bureaux à domicile pour enfants ». Et, comme pour leurs homologues adultes, ces domaines doivent inclure les bases (connexions de données et éventuellement écrans, caméras et barres de son pour l’apprentissage à distance), mais peuvent également inclure des améliorations du bien-être.

« Par exemple », a-t-il suggéré, « avoir un éclairage réglable peut faire une grande différence en termes de productivité. » (Cela peut également aider au sommeil, un bien-être absolu essentiel pour les enfants de tous âges.) « Pouvoir lier toute cette technologie ensemble dans un seul système de maison intelligente, il est facile d’appuyer sur un seul bouton et d’avoir la scène définie pour » l’heure des devoirs ‘ ou ‘apprentissage à distance’, qui peut allumer l’écran, l’appareil photo et la barre de son. L’automatisation de ces fonctionnalités les rend d’autant plus faciles à utiliser », a-t-il partagé.

Le contrôle parental est un autre domaine où la technologie peut aider, en particulier avec les plus jeunes enfants, et où Acree a déclaré qu’il recevait plus de demandes. Ceux-ci peuvent être personnalisés en fonction de l’enfant et des types de restrictions dont il a besoin. «Nous avons un enfant de 12 ans qui est extrêmement responsable et utilise ses appareils principalement pour apprendre. D’un autre côté, notre jeune de 17 ans doit parfois être limité car il sera sur ses appareils toute la journée, tous les jours si nous le permettons. La flexibilité est essentielle pour les parents, a-t-il observé.

Acree a également souligné qu ‘«il existe une zone grise entre la dépendance à l’égard de la technologie et ce qui (laisse) à l’individu de prendre des décisions responsables. Les parents doivent être conscients de ce qui peut influencer ou perturber le processus éducatif, afin que nous puissions guider nos enfants sur une utilisation responsable de la technologie. La sécurité du réseau, la sensibilisation et la formation continue sont essentielles à ces processus. » Travailler avec un professionnel peut faire la lumière sur ce qui est disponible et comment le mettre en œuvre, a-t-il ajouté.

Élèves du primaire

Même vos plus jeunes enfants devraient faire partie du processus de planification de la conception, a conseillé Karen Aronian, Ed.D. ancien professeur d’école publique), qui conçoit des espaces pédagogiques pour une clientèle académique, hôtelière et privée.

Commencer peut être difficile, a partagé la psychologue de Toronto, la Dre Bev Walpole, C. Psych., citant la motivation, la concentration, l’autodiscipline, la gestion du temps et l’utilisation de la technologie comme des problèmes à naviguer. « Les enfants du primaire peuvent avoir du mal à rester motivés et concentrés sur leurs études à la maison », a-t-elle souligné. « Apprendre à gérer le temps et à prioriser les tâches est une compétence que les jeunes enfants sont encore en train de développer. » Pour y parvenir, il faut comprendre les besoins uniques de chaque enfant et maintenir la communication ouverte, a noté le psychologue, mais les récompenses incluent les aider à développer des compétences essentielles et à soutenir les progrès scolaires.

« Une fois que vous avez détaillé vos considérations sur le cadre de conception (budget, thème, mobilier, matériaux essentiels, ajouts de décoration personnalisés), vous pouvez créer ensemble leur espace d’apprentissage », a poursuivi Aronian. « Recréez les éléments à la maison qui profiteront à votre enfant et associez-vous à son enseignant pour dynamiser l’éducation de votre enfant. »

Vous voudrez réfléchir à la disposition de la zone d’étude en ce qui concerne la direction et la vue assise de l’enfant, idéalement depuis une porte ou une fenêtre. Vous devez également tenir compte de l’éclairage, du rangement et des étagères, de la climatisation, de la qualité de l’air et des détails qui personnalisent l’espace pour votre enfant. « Présentez leurs affiches de travail et d’éducation », a noté l’ancien enseignant. Au fur et à mesure qu’ils avancent dans les classes, vous réinventerez l’espace ensemble, a-t-elle ajouté.

L’espace idéal pour les devoirs/études peut se trouver à l’extérieur de la chambre d’un enfant, surtout si l’espace est limité. « Il y a des décennies, je réinventais les placards de couloir dans des espaces d’étude, qui sont maintenant courants », se souvient Aronian. Tout espace peut être un espace d’apprentissage. Elle voit les cuisines comme des espaces de travail idéaux pour les élèves du primaire qui ont besoin d’indices parentaux pour rester concentrés sur leurs tâches. Elle aime aussi les espaces extérieurs en tant que lieux saisonniers : « J’ai récemment aidé un client à concevoir une cabane dans les arbres dans un nid de corbeau de pirate qui sert d’espace d’étude de prédilection pour leurs jumeaux », a-t-elle expliqué.

Collégiens

Ces adolescents ont des besoins différents de ceux de leurs frères et sœurs plus jeunes, et les parents ont toujours un rôle clé à jouer, a conseillé Walpole. «Aménagez un endroit calme et bien éclairé dans la maison spécialement pour les études et les devoirs. Cet espace doit être exempt de distractions et équipé du matériel d’apprentissage nécessaire. »

La technologie jouera un rôle. «Établissez des lignes directrices pour le temps d’écran et encouragez votre enfant à utiliser la technologie pour des activités d’apprentissage productives. Limitez l’accès aux médias sociaux et aux jeux vidéo pendant les heures d’étude, a recommandé le psychologue. Dans le même temps, l’interaction avec les pairs est également cruciale à cet âge, a-t-elle ajouté. « Facilitez les opportunités pour votre enfant d’interagir avec des amis et des camarades de classe par le biais de lieux de rencontre virtuels ou de sessions d’étude. Les liens sociaux sont vitaux pour le bien-être émotionnel et peuvent également favoriser l’apprentissage collaboratif.

En ce qui concerne l’apparence de la pièce, « les préadolescents savent généralement ce qu’ils veulent et ce qu’ils ne veulent pas », a observé Aronian à propos des élèves âgés de 10 à 12 ans. « À cet égard, un parent/tuteur est plus un facilitateur qu’un un collaborateur », a-t-elle ajouté. Ils seront plus familiers avec la technologie, le mobilier et les combinaisons de couleurs qu’ils préfèrent à cet âge et à cette classe. « J’adore les magasins de rénovation domiciliaire pour des idées sans fin pour relancer l’apport de conception des interpolations », a-t-elle ajouté.

« S’ils sont tous axés sur la technologie, la configuration peut être un espace intelligent métaverse ; avec un coup, ils ordonneront à Alexa de commencer la pratique de ChatGPT. Ou peut-être que votre enfant travaille mieux dans un environnement axé sur la nature, où une approche intérieur/extérieur offre le confort ultime.

Les espaces des collégiens doivent souvent effectuer plusieurs tâches, a commenté Aronian. « Lors de la mise en place d’une étude d’interpolation, tenez compte de leurs passions qui déterminent le fonctionnement de l’espace. Les étudiants qui diffusent du contenu ou Zoom pour des sessions d’étude voudront une webcam et une chaise de jeu de qualité. Ils auront besoin d’un mur d’écran vert s’ils sont dans les arts de la scène. Ce sont des considérations pour que les concepteurs manifestent au mieux les objectifs de leurs clients », a suggéré le concepteur pédagogique. Changer de lieu pendant ses études est également prouvé pour mieux imprimer les informations, a-t-elle ajouté.

Acree a observé que les enfants sont plus férus de technologie que leurs parents ne le pensent, donc s’il y a un problème d’accès à la technologie, faire appel à un professionnel est un moyen de s’assurer que les systèmes qu’ils ont mis en place ne peuvent pas être contournés.

Les élèves du secondaire

« Les lycéens savent qu’ils sont sur la voie rapide vers une chambre universitaire et des bibliothèques. Ils recherchent des espaces d’étude organisés qui offrent efficacité et utilité », a commenté Aronian. Lors de la planification de leurs espaces, il est important de déterminer s’ils seront une pièce tout-en-un pour le sommeil, l’étude, la détente, les jeux et la pleine conscience. Certains parents optent pour des espaces d’étude « dans une boîte » qui ne demandent qu’à être mesurés et installés.

Cela peut également être une période difficile pour ce groupe d’âge plus âgé, a observé Walpole. « Les adolescents sont à un stade où ils aspirent à plus d’autonomie. Ils peuvent résister à l’idée d’un espace d’étude structuré à la maison, le considérant comme une restriction à leur liberté. Ils peuvent également lutter contre des sentiments d’isolement, un manque de motivation et des distractions numériques, a ajouté le psychologue. « Le processus d’établissement d’un espace d’étude approprié et d’une routine à la maison peut entraîner des conflits entre les adolescents et leurs parents. »

Les parents peuvent surmonter des défis comme celui-ci en incluant leurs adolescents dans le processus de création d’espace et d’horaire, en établissant des attentes réalistes et en fixant des limites autour de l’utilisation de la technologie, a recommandé Walpole. « Cette implication peut les aider à se sentir plus responsables de leur environnement d’étude. »

Derniers mots

« Les options de mouvement et de sièges sont essentielles pour tous les âges, même dans un petit espace d’étude », a recommandé Aronian. « Un bureau debout, un endroit confortable avec des oreillers moelleux sur le sol et un bureau conventionnel sont les meilleurs pour les élèves de la maternelle à la 12e année », a-t-elle conseillé. Soyez prêt à reconfigurer et à réviser à mesure que votre enfant vieillit. « Le défi consiste à ne pas laisser l’environnement d’apprentissage de votre enfant devenir obsolète. »

