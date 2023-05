Des experts partagent les meilleures tendances et idées de vie en plein air de 2023

« De nouveaux produits améliorent » l’histoire de rassemblement « en plein air – fours à pizza, foyers, films en plein air, jeux, scènes », selon une nouvelle étude publiée en mai par la National Kitchen & Bath Association. Les derniers espaces de vie extérieurs vont bien au-delà des grands centres de grillades pour créer de véritables salles extérieures. « Les gens ont changé leur façon de se divertir à la maison. Ils veulent être à l’extérieur. L’accent est mis sur l’expérience maintenant », selon l’étude. Les propriétaires ont beaucoup plus de ressources pour le faire aujourd’hui que les époques passées où les parents et les grands-parents traînaient des canapés sur le porche !

Nouvelles normes

Le mobilier d’extérieur rivalise aujourd’hui avec le style et le confort de ses homologues d’intérieur, mais il doit également répondre aux exigences de l’environnement naturel. « Le luxe réside dans la facilité, les finitions et les installations, qui permettent à une expérience intérieure intime de se répandre à l’extérieur », note l’étude NKBA, l’extérieur étant le mot clé. Il « a l’air élégant, mais conçu pour être facile à nettoyer, prêt à être arrosé », précise-t-il.

Le même niveau de qualité s’applique à l’électronique d’extérieur, qui doit résister aux éléments les plus agressifs. « Tout le confort, à l’extérieur : la grande télé, le bar, la machine à glaçons, le réfrigérateur, les belles assises, le chauffage infrarouge », déclare l’étude.

Le chauffage rend la zone confortable les nuits fraîches. Les ventilateurs, les revêtements aériens et les brumisateurs font de même pour les journées ensoleillées. Il en va de même pour les concepteurs, les professionnels de l’électroménager, les intégrateurs de technologie, les constructeurs et les entrepreneurs qui s’associent pour créer ce qui est devenu l’équipement indispensable pour les maisons de luxe et une caractéristique prisée pour tous les autres.

Le salon extérieur doit également être fortement lié aux pièces intérieures qui s’y ouvrent – souvent la cuisine, la salle à manger et le salon ou la grande salle. Finitions, couleurs, matériaux et, probablement le plus important de tous, des panneaux de verre — — qui s’ouvrent largement pour rendre la vie intérieure et extérieure harmonieuse.

Kimberly Kerl de Kustom Home Design à Greenville, en Caroline du Sud, crée ces espaces pour les maisons personnalisées de ses clients, en tandem avec des cuisines extérieures. Ils comprennent des espaces pour divertir les invités avec toutes les cloches et tous les sifflets, des écrans anti-insectes rétractables aux téléviseurs grand écran en passant par le chauffage, ainsi que des espaces privés pour que les propriétaires et leurs ménages puissent en profiter seuls ou se détendre. Elle a partagé ses idées sur ces espaces de vie extérieurs dans un e-mail.

Cultiver le bien-être

« Je vois des serres et des vérandas gagner en popularité et se transformer en espace de détente ou en espace de divertissement », a écrit le designer. « Il semble y avoir un regain d’intérêt pour la culture de plantes, de fleurs, de légumes, etc. à la maison dans un environnement contrôlé. Probablement parce que les gens veulent plus de contrôle sur ce qu’ils mangent et sur la façon dont ils sont cultivés », a-t-elle théorisé. « Les jardins extérieurs sont également très populaires pour les mêmes raisons. Les postes de travail de jardinage sont courants », a ajouté le concepteur.

La suite du propriétaire peut également être à l’extérieur de manière plus privée. Kerl a conçu des terrasses et des balcons reliés à la chambre principale, a-t-elle dit, souvent couplés à une station de café, ainsi que des douches qui s’étendent à l’extérieur pour une expérience inspirée de la forêt tropicale. Il peut également y avoir un porche de couchage avec moustiquaire pour les invités et les enfants – un retour aux nuits d’été à l’ère de la climatisation.

Technologie extérieure

En plus des canapés traînés sur les porches, les dernières décennies ont vu des téléviseurs d’intérieur réalisés ou, pire, installés sur des murs extérieurs. Les premières générations de téléviseurs d’extérieur n’étaient pas beaucoup mieux, a déclaré Ian Bryant, directeur des opérations de la société d’intégration de technologie Premiere SAV basée à Jackson, dans le Wyoming, dans un e-mail. Les nouveaux modèles ont considérablement amélioré leur capacité à gérer l’éblouissement pour une vision diurne de qualité, a-t-il observé.

« Ce qui était autrefois des téléviseurs d’extérieur très épais, lourds et peu attrayants qui coûtaient des milliers d’euros et ne fonctionnaient pas bien sont maintenant presque aussi minces que vos téléviseurs d’intérieur et tout aussi lumineux », a commenté Bryant. Le grand jeu d’aujourd’hui peut être regardé sur un grand écran sur le pont aussi facilement que sur un mur de salon. En fait, de nombreuses soirées le diffusent sur les deux téléviseurs, donc aller à l’intérieur pour rattraper des amis là-bas ne vous fera pas manquer un touché ou un coup de circuit.

Certains clients passent au niveau supérieur et installent un écran extérieur, un projecteur caché et des haut-parleurs paysagers pour ce que le professionnel de la technologie a qualifié d' »expérience immersive de visionnage de films sous les étoiles ». (Pensez-y comme un film drive-in sans le lecteur – ou la statique et le bourdonnement de ces petits haut-parleurs accrochés à la fenêtre de votre voiture.)

Votre expérience musicale sera également bien meilleure, avec des haut-parleurs cachés qui sérénadent les invités avec un son de qualité intérieure. Et vous pouvez ajuster vos teintes d’éclairage pour refléter l’ambiance de la musique avec des accents colorés, ou vous lier à un système intelligent pour s’ajuster tout seul de la perfection pour le changement de jour au crépuscule, puis à l’obscurité.

La technologie est également disponible pour gérer le climat de votre espace de vie extérieur pour le chauffage, le refroidissement, l’ombrage et la protection contre les insectes. Toutes ces fonctionnalités peuvent également être liées à des systèmes de maison intelligente et automatisées afin que l’hôte puisse se concentrer sur la détente ou s’amuser avec les invités.

Divertissement en plein air

Jessica Petrino Ball, directrice éditoriale du détaillant en ligne d’appareils et de luminaires AjMadison, voit les propriétaires et leurs équipes de conception spécifier les mêmes types d’appareils pour les espaces de divertissement intérieurs pour leurs espaces extérieurs également. Les fours à pizza, à la fois encastrés et autonomes, ne sont pas seulement destinés à la cuisine, mais également à l’expérience de la fête de la pizza, les invités personnalisant leurs garnitures et manipulant leurs propres tartes.

Le bar peut avoir un réfrigérateur à vin (ou deux, pour les rouges et les blancs), une machine à glaçons transparente de qualité supérieure pour les cubes de style gastronomique, un kegerator à bière et, bien sûr, des sièges et un rangement extérieur pour les verres à vin.

