Des experts partagent des conseils sur la gestion des allergies et des sensibilités à domicile

Bon nombre des 50 millions d’Américains qui souffrent d’allergies ne réalisent pas que les changements apportés à leur environnement familial peuvent atténuer leur inconfort. La plupart des messages qu’ils voient – ​​en particulier les innombrables publicités – se concentrent sur les médicaments. Il existe d’autres options, et elles ne comportent généralement pas d’effets secondaires potentiels liés à la santé. J’ai interviewé trois experts par e-mail pour obtenir les dernières solutions de conception de bien-être pour les personnes souffrant d’allergies et de sensibilités.

Tendances récentes

« La prévalence des allergies et de l’asthme a augmenté au cours des dernières décennies », observe Paula Henao, MD, professeure adjointe d’allergie, d’asthme et d’immunologie au Hershey Medical Center de Penn State. « L’industrialisation et la pollution dans le monde ont considérablement augmenté au cours des dernières décennies, et il existe un lien possible entre la pollution de l’air et les maladies respiratoires », note-t-elle. Les produits chimiques dans notre air peuvent également interagir avec les allergènes atmosphériques traditionnels, ajoute-t-elle, et d’autres problèmes de pollution de l’air comme la fumée et les cendres des incendies de forêt peuvent également y contribuer.

Tracey Stephens, une conceptrice de cuisines et de salles de bains de la région du nord du New Jersey axée sur la durabilité et le bien-être, est d’accord, citant des recherches qu’elle a vues : « Une étude de la Harvard School of Public Health d’avril dernier a révélé que des conditions météorologiques extrêmes comme la chaleur, la sécheresse et les inondations la saison des allergies commence plus tôt et dure plus longtemps. La chaleur et la pollution ont un certain nombre d’effets, commente-t-elle, ce qui l’amène à mettre l’accent sur la qualité de l’air intérieur pour la santé et le confort des propriétaires.

« Pour chaque projet et chaque client, autant que possible, je réduis la quantité de toxines qui dégagent des gaz, essentiellement tout ce qui pourrait irriter le système respiratoire de quelqu’un. » Cela inclut la spécification de matériaux à faible ou sans COV (composés organiques volatils) et la recommandation d’appareils de cuisson à induction par rapport aux modèles à gaz. Il a été démontré que ces derniers exacerbent les problèmes de santé des personnes souffrant de problèmes respiratoires comme l’asthme, et contribuent à d’autres problèmes de santé graves.

Technologie de bien-être

L’une des tendances que nous avons observées ces dernières années est la technologie soutenant la conception du bien-être, en particulier la qualité de l’air intérieur, un objectif de Joey Feldman, éducateur en technologie et ingénieur en conception basé à New York. « Les solutions avancées de purification de l’air sont recommandées dans la maison », conseille-t-il, notant qu’il existe différents types, certains nécessitant une conception et une installation professionnelles.

Ce sont ceux qui seront les plus continus et qui fonctionneront le mieux avec le système de chauffage, de ventilation et de climatisation de votre maison. Les meilleures versions traiteront les plus petites particules virales, ainsi que les allergènes et les polluants, ajoute-t-il. Citant une étude de l’Université de Buffalo sur un système intelligent populaire, il déclare : « La vitesse de l’air, la qualité de la production, les fuites et le contournement jouent tous un rôle essentiel dans l’efficacité de l’appareil par rapport aux tests de filtre seuls. Avoir la filtration HEPA est génial. L’associer à un système de maison intelligente est potentiellement plus important, en particulier un système conçu pour s’intégrer à une plate-forme automatisée qui surveillera toutes les facettes des performances de santé, de sécurité et de confort de votre maison.

Allergies et problèmes respiratoires

Les réactions respiratoires aux allergènes peuvent être causées par les acariens, les squames animales, les moisissures et, plus désagréable encore à contempler, observe Henao, les cafards. Alors que le rhume des foins est généralement associé aux activités de plein air pendant les mois les plus chauds, « parce que les gens passent plus de temps à l’intérieur en hiver, ils ont tendance à être plus touchés par les allergènes intérieurs pendant la saison hivernale », souligne-t-elle. Ceux-ci sont présents tout au long de l’année, prévient-elle.

Pour ceux qui ont des systèmes de chauffage et d’air centraux, Stephens donne les instructions suivantes : « Nettoyez votre système CVC toutes les quelques années et installez-y une lumière UV, ce qui aide à contrôler la moisissure dans le serpentin de traitement de l’air. » Ceux qui n’ont pas un tel système peuvent bénéficier d’un purificateur d’air ambiant. « J’en ai eu un pour notre chambre récemment et je suis étonné de la différence que cela a fait », partage le designer. « Je ne me réveille plus congestionnée et mon mari ne ronfle plus ! »

La gestion des moisissures et des parasites comme les cafards est également essentielle, conseille Henao. Une bonne ventilation est la clé du premier, commente Stephens. « Utilisez un ventilateur d’extraction puissant, soit sur un capteur d’humidité, soit sur une minuterie, et assurez-vous de faire fonctionner le ventilateur pendant au moins 30 minutes après avoir éteint la douche. »

Notes parentales

Henao commente également qu’il est impossible d’éliminer complètement les allergènes d’intérieur, à la grande frustration de nombreuses personnes. « Cela aide à faire comprendre aux parents que, même s’ils sont parfaits dans toutes les mesures d’évitement, les allergènes seront toujours présents dans notre environnement quotidien. » Les acariens sont omniprésents dans notre literie, nos tissus d’ameublement, nos tapis, nos tentures et autres textiles et ils préfèrent les environnements humides, partage-t-elle. Cela peut être une bonne nouvelle pour les Arizonans et une mauvaise pour les Alabamiens. Mais même les ménages équipés de déshumidificateurs doivent savoir qu’il est impossible de s’en débarrasser complètement, nous rappelle Henao.

« Cela dit, je discute avec les parents des stratégies pour réduire la concentration d’acariens, notamment laver régulièrement la literie et garder la maison propre (mais avec l’enfant non présent lors du balayage, car cela peut aggraver les symptômes). » Pour les allergènes des squames d’animaux, elle conseille de garder le chien ou le chat à l’extérieur de la chambre de l’enfant. Elle recommande également d’avoir un filtre HEPA (en particulier dans la chambre ou les zones où la personne allergique sera plus fréquemment présente). « Ceux-ci peuvent être coûteux, mais peuvent être utiles pour plus d’allergènes intérieurs en suspension dans l’air, comme les squames animales. »

Allergies et sensibilités cutanées

Les allergies cutanées se manifestent généralement par des éruptions cutanées quelques jours après l’exposition, explique Henao. Les causes les plus fréquentes de cette dermatite de contact sont les lotions, les parfums, les bijoux en nickel et certains onguents antibiotiques topiques, dont la néomycine. Ceux-ci sont distincts des types de problèmes de peau qui découlent d’autres irritants. Ceux-ci peuvent être inconfortables et éventuellement disgracieux, mais en dehors de la spécialisation allergique.

Stephens suggère à toute personne souffrant de ces problèmes : « En cas d’irritation de la peau, je trouve que ce ne sont pas les matériaux de construction de la cuisine et de la salle de bain en soi, mais les produits de nettoyage utilisés après. Je me fie aux recherches de l’Environmental Working Group, qui évalue des milliers de produits en fonction de leur sécurité pour les personnes et l’environnement. Elle conseille de rechercher les produits de nettoyage les plus simples possibles et d’éviter ceux aux parfums inutiles. Cela peut nécessiter de lire pas mal d’étiquettes avant de mettre des articles dans votre panier.

Problèmes d’origine hydrique

La bonne nouvelle d’un point de vue médical est qu’il n’y a pas d’allergènes d’origine hydrique dans l’eau potable publique, observe Henao. (Il y a certainement d’autres problèmes, comme indiqué ici.) « Cependant, les dégâts d’eau dans la maison peuvent entraîner le développement de moisissures (et) cela peut causer des problèmes chez les patients allergiques aux moisissures », conseille-t-elle. Heureusement, il existe des détecteurs de fuites disponibles pour déclencher l’alarme lorsque quelque chose libère de l’eau où et quand cela ne devrait pas. (En plus des avantages pour la santé, votre compagnie d’assurance peut vous inciter à ajouter des détecteurs de fuites connectés.)

Stephens dit qu’elle a récemment recommandé des systèmes de filtration d’eau pour toute la maison. « C’est formidable d’avoir de l’eau fraîche, salubre et savoureuse à chaque robinet », note-t-elle. C’est aussi génial d’avoir moins d’irritations sur la peau et les cheveux.

Dernières pensées

Stephens propose également un avertissement supplémentaire en ce qui concerne la santé des occupants des maisons plus anciennes : « Dans plusieurs projets, nous avons découvert de l’amiante – dans les carreaux de sol, dans l’isolation autour de la fournaise ou des tuyaux de chauffage à la vapeur, et même en tant que additif dans les murs de plâtre à partir de travaux effectués dans les années 1940. C’est probablement une bonne idée d’engager une entreprise pour tester une parcelle de la zone de rénovation proposée avant toute démolition dans toute maison construite avant 1989, lorsque l’EPA a interdit l’amiante.

***

iciiciici