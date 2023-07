Des experts partagent des conseils et des tendances pour les meilleurs espaces She Shed de 2023

« Une pièce ou une partie d’une maison dans laquelle une femme peut s’adonner à des passe-temps et à des intérêts sans être distraite par d’autres membres de la famille », explique Collins Dictionary en définissant le she shed, qui aurait facilement pu ajouter « et une réponse à l’homme le plus connu ». équivalent masculin des cavernes.’

Bien sûr, les femmes ont toujours eu leurs – ou devrais-je dire « nos » – espaces à la maison, mais ceux-ci ont traditionnellement été les zones utilitaires de la maison pour cuisiner, coudre, nettoyer, etc. Ses hangars ne concernent généralement pas le travail, mais le plaisir, les passe-temps, la socialisation ou la réflexion tranquille. Bien que le terme soit intelligent, allitératif et peut-être un peu frivole, son objectif de fournir un espace de soins personnels aux femmes est tout sauf cela. J’ai contacté trois experts par e-mail pour obtenir leurs idées sur ce sujet. Leurs réponses sont ci-dessous.

Avantages pour le bien-être de She Sheds

Holly Sweet, Ph.D., une psychologue de la région de Boston spécialisée dans les relations entre les sexes et les problèmes des femmes, a pensé que cette pièce importante méritait un meilleur surnom. « Peut-être devrions-nous l’appeler un » espace pour elle « puisque le terme » elle a jeté « implique un endroit où les outils et autres sont stockés. » Étant donné que les femmes, y compris celles qui occupent un emploi à temps plein, assument toujours la part du lion des tâches ménagères et de la garde des enfants, a-t-elle observé, elles méritent certainement un espace dédié pour se détendre, se faire dorloter et donner la priorité à leur propre bien-être.

C’est quelque chose que les hommes apprécient depuis des siècles, comme Sweet l’a rappelé de sa propre enfance. «Ma mère avait son bureau dans la cuisine et était toujours de garde, alors que mon père avait un bureau où il travaillait à une étude à la maison. C’était la norme à l’époque. » Beaucoup de femmes sont heureuses que ce ne soit plus le cas, et les demandes pour qu’elle se débarrasse – – sont en plein essor.

Il y a certainement des avantages pour le bien-être dans ces chambres – et le temps que les femmes y passent pour s’occuper de leurs propres besoins en santé mentale. « Sans cet espace, elle peut se sentir confinée, envahie, peut-être irritée si son compagnon a son propre espace (en supposant qu’il est hétérosexuel), et fatiguée parce qu’elle n’a pas le temps nécessaire pour s’absenter des tâches ménagères et des soins », psychologue partagé.

C’est important aussi pour les femmes qui vivent seules, a-t-elle noté. « Elle aura besoin d’espace pour se séparer de son travail et de ses tâches ménagères. » Cela est particulièrement vrai pour ceux qui travaillent à domicile. Pour ces femmes, il est encore plus important qu’il y ait une séparation entre les deux, a mis en garde Sweet, citant son exemple personnel : « J’ai mon propre bureau où je fais mon travail de téléthérapie professionnelle. J’ai besoin de faire une pause, alors je déménage dans une autre partie de ma maison comme une forme de séparation physique (et psychologique). Sinon, mon travail occupe toute la maison, je peux donc me sentir dépassé et devoir partir. Avoir une zone séparée pour les soins personnels, quelle que soit la façon dont une femme définit ce besoin, peut être une meilleure solution.

Le psychologue n’est pas trop préoccupé par les problèmes d’isolement pour la majorité des femmes, soulignant que s’aménager une chambre pour soi dans une maison n’isole pas vraiment. « J’imagine qu’elle pourrait se sentir rafraîchie et prête à assumer ce dont elle a besoin en termes de famille. » Sweet voit cela comme la mise en place d’attentes saines envers elle-même, son partenaire et sa famille, lui recommandant de le considérer comme un recadrage positif pour tout le monde.

La conversation qu’elle a jetée

L’espace, les dollars et le temps requis pour créer un cabanon nécessiteront souvent une conversation de pré-planification pour les femmes avec des partenaires, et ce n’est pas toujours facile. Sweet a suggéré de prendre le temps avant la conversation d’écrire ce dont elle a besoin et comment son espace l’aidera non seulement mais aidera le ménage. Cette conversation doit avoir lieu à un moment non chargé de l’emploi du temps du couple où ils peuvent communiquer sans interruption, et dans un espace privé. Si son partenaire a déjà son propre bureau (ou man cave), elle peut souligner l’importance d’avoir quelque chose de comparable pour elle-même.

À titre d’exemple, Sweet a proposé une conférence comme celle-ci : « Bill, j’ai quelques idées sur la façon dont l’espace est utilisé dans cette maison. Avez-vous le temps maintenant d’en discuter ou y a-t-il un meilleur moment pour vous ? » S’il a le temps, elle pourrait dire quelque chose comme ceci : « J’ai réfléchi à l’importance d’avoir un espace séparé dans cette maison où je peux poursuivre mon travail/ mes centres d’intérêt/ mes appels téléphoniques/ ma lecture, etc. sans être interrompue. Pouvons-nous réfléchir à la manière dont cela pourrait être accompli compte tenu de notre espace ? »

La femme célibataire n’aura pas besoin d’avoir cette conversation avec un partenaire, mais devra peut-être négocier une conversation intérieure avec des priorités contradictoires comme épargner pour la retraite, faire un voyage sur la liste des choses à faire ou rejoindre une salle de sport.

Qui ajoute She Sheds ?

La perspective qu’elle a perdue couvre toute la gamme. « Des femmes mariées, des femmes célibataires et des mères célibataires ont demandé une retraite où elles peuvent se détendre, lire, faire la sieste, créer de l’art et/ou passer du temps seules », a déclaré Rachel Viloria Moriarty, décoratrice d’intérieur basée à San Diego. Elle a sa propre remise polyvalente, a-t-elle révélé. « Parfois, il fonctionne comme un espace de travail, un stockage supplémentaire et/ou une retraite personnelle. »

Comme les mues sont un phénomène relativement nouveau, il n’y a pas énormément de données autour d’elles. Le détaillant de meubles Joybird a étudié le sujet en 2018 et a déterminé que 59 % des femmes en avaient une contre 65 % des hommes qui avaient des grottes pour hommes. L’enquête a également noté de manière amusante que 61% des femmes ne permettraient pas à leur partenaire d’entrer dans leur cabanon, contre 52% des hommes qui disent cela à propos de leurs espaces – peut-être parce que les caves pour hommes ont tendance à être sociales, ainsi qu’à se retirer, des espaces avec un investissement considérable. .

Amanda Wildman, intégratrice de technologie de maison intelligente basée à Grand Rapids, dans le Michigan, reçoit également plus de demandes de renseignements, a-t-elle envoyé par e-mail. « Nous voyons plus de demandes de femmes car elles deviennent la personne qui dirige la maison en tant que femme célibataire ou qui prend en charge la maison avec la famille en matière de technologie. »

Cela est particulièrement vrai pour les professionnels à distance, a-t-elle ajouté. « Alors que de plus en plus de personnes travaillent à domicile, elles recherchent un espace différent de leur résidence principale. Ces espaces sont parfaits pour ça ! Ils peuvent être un espace pour travailler, créer ou se détendre, mais ce n’est pas parce qu’ils sont hors des bâtiments qu’ils doivent être dépourvus des technologies ou des commodités auxquelles nous nous attendons et que nous apprécions dans nos maisons.

Elle a versé des variations

« J’ai eu des demandes pour des hangars de rempotage, des salles d’art/d’artisanat, des espaces de bureau/studio et des espaces salon/invités », a commenté Moriarty. « Je conçois principalement des espaces de remise pour une personne et leurs animaux de compagnie », a-t-elle ajouté, bien qu’ils puissent également servir de chambres d’amis. (Ceux-ci peuvent certainement être des hébergements amusants et inspirants pour des escapades entre petites amies, des séjours entre amis ou des réunions de sororité.)

Une tendance intéressante que le concepteur a observée est que les remorques de voyage vintage et les Airstreams deviennent populaires pour leur utilisation. Elle avait un client qui avait acheté un Airstream pendant la pandémie pour faire un road trip avec ses chiens ; maintenant qu’elle peut voyager librement, elle reste à la maison avec un nouveau but, a-t-elle révélé. Moriarty a un autre client qui a fait soulever un Airstream par une grue dans sa cour arrière pour lui servir de hangar, et voit cela comme une tendance émergente, a-t-elle noté.

Elle a perdu l’essentiel

Qu’il s’agisse d’une roulotte vintage, d’une dépendance ou d’une chambre d’amis dans une maison, il existe des incontournables standard. « Ce sont la plupart des éléments communs des espaces de remise et ils sont restés assez cohérents au fil des ans », a observé Moriarty. Voici sa liste :

À moins qu’il ne s’agisse d’un cabanon, les cabanons ont généralement des sièges confortables comme des chaises, des canapés ou des lits de repos pour se détendre et se détendre.

Tous ces espaces intègrent des œuvres d’art et des accessoires pour ajouter de la personnalisation et du charme. J’aime ajouter des photos, des objets de famille, des souvenirs de voyage et des textiles pour rendre l’espace unique à mon client.

Une bonne lumière naturelle, lorsqu’elle est disponible, est excellente, à moins bien sûr qu’il ne s’agisse d’un espace sombre et de mauvaise humeur.

Nous ajoutons des bureaux intégrés, des étagères et des meubles polyvalents pour garder les choses organisées.

J’aime incorporer des plantes et des bougies pour une touche de nature et créer une ambiance sereine.

Un bureau dédié ou un chevalet d’art pour le travail ou l’artisanat et l’art.

Accès Wi-Fi pour iPad, ordinateurs portables ou haut-parleurs Bluetooth pour écouter de la musique afin de créer une ambiance et à des fins de divertissement.

Certains clients aiment avoir un plateau avec leurs spiritueux et verres préférés à proximité pour prendre un petit verre à la fin d’une longue journée.

Le cabanon câblé

Comme l’a souligné Moriarty, elle a aujourd’hui besoin de connectivité pour les appareils et la musique. Certains clients ont des besoins supplémentaires, comme l’a écrit Wildman, y compris le contrôle du climat et de l’éclairage et des améliorations du réseau pour gérer l’équipement de loisirs. « Par exemple, si vous utilisez l’espace pour l’artisanat, vous souhaiterez peut-être une connexion réseau pour mettre à jour votre machine Cricut ou pour télécharger le dernier logiciel. »

La forme physique est une autre raison d’améliorer la capacité du réseau. « Peut-être que vous l’utilisez dans un but plus zen et que vous aimeriez assister à un cours de yoga virtuel dans votre espace », a ajouté le technologue. « Toutes ces choses nécessitent des performances réseau solides. »

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles une femme souhaite qu’elle soit connectée. « Par exemple, comment puis-je contrôler à distance le CVC de sorte que lorsque j’entre dans cet espace, il soit déjà à une température confortable, mais je n’ai pas à me soucier de réguler cet espace tout le temps lorsqu’il n’est pas utilisé », a suggéré Wildman.

« L’éclairage est l’une des offres les plus en vogue actuellement pour ces espaces », a-t-elle déclaré. « Avec une variété d’options qui offrent un spectre complet de couleurs, vous pouvez choisir quelque chose qui commence vraiment l’ambiance de fête de votre espace avec des luminaires à changement de couleur et réactifs au son qui changeront avec le rythme de votre musique, ou vous pouvez créer un Ambiance plus réservée avec des luminaires à intensité variable qui peuvent vous calmer et ressembler à la chandelle. Quelle que soit votre préférence, peindre avec des couleurs n’a jamais été aussi amusant ou plus accessible aux propriétaires que maintenant.

De plus, il existe des considérations d’éclairage liées à la sécurité. « Si l’espace se trouve de l’autre côté de la cour, puis-je contrôler l’éclairage afin d’entrer ou de sortir de l’espace avec un éclairage approprié pour être en sécurité et me sentir à l’aise ; vous ne voulez pas trébucher si vous revenez à la maison le soir, et cela peut aussi être un problème de sécurité pour éloigner les animaux ou les étrangers », a-t-elle ajouté.

La sécurité compte également à d’autres égards, a commenté Wildman. « Dans un espace comme celui-ci, les gens recherchent également un moyen d’être connectés à leur domicile, donc si quelque chose comme une livraison arrive, comment devraient-ils être avertis dans le hangar, donc quelque chose d’aussi simple que l’accès pour voir la sonnette ou les caméras peuvent être une caractéristique importante.

Pour toutes ces raisons, en plus du divertissement, « La technologie numéro un que nous voyons demandée est de savoir comment s’assurer qu’il y a un accès réseau fiable dans ces espaces… surtout si vous espérez faire du travail là-bas ou utiliser des services de streaming pour soit de la musique, soit même de la télévision », a déclaré Wildman. « La différence entre avoir ou non une connexion réseau fiable peut vraiment affecter votre expérience dans l’espace. »

Derniers mots

Les idées de Wildman sur la technologie pour une maison intelligente peuvent être largement appliquées à d’autres aspects de la configuration de votre cabanon. «Permettez à cet espace d’être amusant et créatif. Envie de faire la fête ? Mettez de la musique avec des lumières amusantes. Vous voulez un endroit pour vous rassembler le jour du match ? Assurez-vous d’avoir un téléviseur et un son de qualité qui garantissent que tout le monde a le siège parfait. Vous cherchez à booster votre créativité ? Assurez-vous que tous vos systèmes ont accès à Internet et que votre espace est frais et confortable pour que vous puissiez entrer dans la zone de création. Vous cherchez à vous mettre au Zen ? Créez des sons de fond comme un ruisseau qui murmure et tamisez les lumières. »

Les systèmes, le mobilier, les éléments personnalisés et une approche de la vie personnelle peuvent faire de votre cabanon un espace qui améliore votre maison et votre santé.

