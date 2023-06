Des experts partagent des conseils et des tendances pour les meilleurs espaces Man Cave de 2023

« Homme cave (nom)une pièce ou un espace (comme dans un sous-sol) conçu selon le goût de l’homme de la maison pour être utilisé comme son espace personnel pour les loisirs et les loisirs », explique MerriamWebster.com. Teddy Roosevelt en avait un rempli de trophées de chasse. Winston Churchill était un studio d’art où il aimait peindre, et Mark Twain utilisait le sien pour le billard.

Selon un article de blog sur le site bien nommé, Twain a déclaré ceci à propos de sa «retraite pour hommes: il devrait y avoir une pièce dans cette maison pour jurer. Il est dangereux de devoir réprimer une émotion comme celle-là… Dans certaines circonstances, le blasphème fournit un soulagement refusé même à la prière.

Bien que les jurons soient plus courants aujourd’hui qu’à l’époque des humoristes du XIXe siècle, les cavernes d’hommes jouent toujours un rôle précieux dans la vie des hommes et ne sont plus réservées aux riches, puissants et célèbres. À peu près n’importe quel homme disposant d’une chambre d’amis peut avoir son propre lieu d’escapade. Comme ce fut le cas avec la salle de billard des Twain, cela peut être un endroit pour profiter d’un passe-temps favori avec des invités, ou exprimer sa créativité dans la solitude, comme l’a fait le célèbre premier ministre.

Avantages pour le bien-être des grottes de l’homme

Trouver ce temps et cet espace peut être un défi pour les hommes ayant des horaires chargés et des ménages actifs. « Surtout pour les pères de jeunes enfants, le temps de recharge peut être important. Ainsi, une caverne d’hommes – même juste une «zone d’exclusion aérienne» limitée dans le temps pour le reste de la famille – peut être très importante », a déclaré le Dr Daniel Singley, psychologue certifié par le conseil d’administration de San Diego et spécialisé dans les problèmes de santé mentale des hommes. expliqué dans un mail.

Le fondateur du Center for Men’s Excellence a souligné que l’espace de recharge est particulièrement précieux pour les introvertis qui ont besoin de temps en solo. « Un aspect clé des soins personnels consiste à passer du temps avec des amis, avec votre partenaire, mais aussi du temps seul lorsque vous n’avez pas à vous soucier de répondre aux besoins de quelqu’un d’autre », a-t-il ajouté. « Jeux vidéo, jouer de la guitare ou autre – l’activité n’est pas aussi importante que d’avoir le choix », a-t-il noté.

Qui est The Man Cave Denizen ?

Pour les hommes de la région de Columbus, dans l’Ohio, Aaron Enfinger, entrepreneur général et membre du conseil d’administration de la National Association of the Remodeling Industry, crée ces options, ainsi que des espaces dignes des présidents et autres acteurs influents. Il a plus d’hommes dans des relations engagées que de célibataires, a-t-il dit, et cela n’a pas changé ces dernières années. « Je pense que les forces motrices résident davantage dans la nature des hommes que dans toute autre raison. La plupart des clients ont un autre significatif, mais nous avons également construit des projets pour les célibataires », a-t-il expliqué.

Ce que son équipe de Cleary Company apprécie vraiment, c’est quand il y a l’adhésion de l’autre moitié d’un couple, a noté le GC : « C’est toujours plus intéressant quand le partenaire partage l’excitation et la passion pour l’espace ! » Cela signifie probablement que les deux sont en parfait accord sur le budget, la portée et le but, ainsi que sur la valeur de la maison et la relation d’avoir cet espace.

Lorsque des milliers de dollars et de précieux mètres carrés dans une maison seront consacrés à l’usage exclusif d’une partie pendant de longues heures, en particulier lorsqu’il y a des enfants dans le ménage, il peut y avoir des frictions à surmonter. « Il peut être assez difficile pour les papas d’affirmer leurs besoins liés aux loisirs car ils semblent égoïstes ou superficiels », a observé Singley. , soutient-il. « La mise en place d’un espace dédié aux montres, à la collecte de bouchons de bouteilles, etc. lui prépare le terrain pour avoir un repère environnemental et un endroit pour le faire. Les avantages de s’engager dans ces parties de sa vie incluent un plus grand sens du sens et une plus grande satisfaction de la vie.

Joe Whitaker, consultant en technologie de la maison intelligente basé à Saint-Louis et directeur d’Origin Acoustics, voit un juste mélange de célibataires et de couples avec des projets d’espace pour hommes, a-t-il écrit dans un e-mail à ce sujet. Pour les hommes en couple, surtout ceux qui ont des enfants, il s’agit souvent de répondre à des besoins différés. « Un bon nombre d’entre eux se produisent lorsque les enfants atteignent la fin de l’école primaire ou lorsqu’un mariage atteint 10 à 15 ans. Ces cavernes d’hommes ont tendance à être une évasion où ils peuvent prospérer parmi des choses qu’ils ont généralement abandonnées pendant une décennie, mais qui leur manquent cruellement », a-t-il partagé.

Dans des cas comme ceux-ci, Singley suggère une stratégie de communication d’abord pour le cave-seeker : « Dirigez en parlant des besoins de son partenaire. Ensuite, définissez le fait d’avoir un espace personnel et privé comme un besoin, pas seulement un désir frivole – et soyez capable de parler des sentiments et des significations qui accompagnent ce type d’espace. La recherche a montré qu’en favorisant d’abord l’empathie et la compréhension, les gens sont plus susceptibles de trouver un terrain d’entente, a écrit le psychologue. « L’astuce consiste à rester engagé d’une manière équitable pour tous les côtés. »

« Pour l’homme célibataire », a ajouté Whitaker, « la grotte de l’homme est généralement un espace de divertissement où vivent des choses qui peuvent être partagées avec d’autres. Et avec tout ce revenu supplémentaire disponible sans conjoint ni enfants, la caverne des célibataires a tendance à être un peu plus flashy.

Son travail permet la technologie qui fournit les images vidéo les plus nettes sous la bonne lumière et avec les notes de musique les plus riches. Il maintient la pièce à la température et à l’humidité optimales pour la conservation du vin, des cigares et des œuvres d’art, ainsi que pour le confort des occupants. Il protège la sécurité et la confidentialité.

La grotte sociale

« Les gars ont des listes de souhaits cohérentes », a déclaré Enfinger, mais il a vu certaines tendances émerger. «Ces dernières années, le virage s’est fait vers les bars. Qu’il s’agisse de vins ou de spiritueux (dans notre région, c’est du bourbon), de wet bar ou de dry, l’accent reste mis sur les espaces qui favorisent la connexion. Je pense que c’est le fil le plus commun dans les thèmes et le but des espaces. C’est toujours autour du divertissement.

« L’ensemble du projet n’est peut-être pas centré exclusivement sur le bar, mais celui-ci est toujours présent. Les téléviseurs et l’accent mis sur le sport sont également omniprésents », a-t-il commenté. « Le sport est un moyen fantastique de se connecter avec des amis et des membres de la famille qui partagent une passion pour une équipe ou un sport en particulier. »

La création d’un bar à la maison, en particulier un bar avec visionnage de sports, a permis de socialiser pendant les fermetures de Covid à travers le pays et est devenue une tendance majeure en matière de conception de maisons. « Ils sont toujours conçus pour servir plusieurs personnes », plutôt que de profiter exclusivement de soi-même, a commenté l’entrepreneur. « C’est une bonne expérience de fumer un cigare seul, mais siroter un délicieux whisky tout en fumant un bon cigare avec des amis peut être une excellente expérience de liaison ! C’est ce dont notre clientèle rêve, une occasion de gâter un ami ou cinq avec un bon whisky et un cigare », a ajouté Enfinger.

« Le plus grand changement au fil des ans est que l’accent mis sur une salle de cinéma qui rivalise avec une grande salle de cinéma a diminué dans la plupart des situations », a-t-il révélé. « Seuls les plus gros budgets peuvent s’offrir à la fois un théâtre somptueux et un bar truqué. Les habitants des cavernes ont dû faire des choix difficiles au fil des ans », a-t-il réfléchi,« et le pragmatisme l’emporte avec un bar magnifique et trompé avec une expérience médiatique suffisante incluse.

Bien qu’elles tirent leur nom du stéréotype de l’homme des cavernes, les cavernes d’hommes transforment souvent les sous-sols ressemblant à des grottes en espaces domestiques attrayants et utiles. « Cette superficie sous-utilisée appelle continuellement à l’amélioration », a commenté Enfinger. Pour ceux qui vivent dans des zones plus froides et forcés à l’intérieur pendant une partie de l’année, la grotte de l’homme du sous-sol maintient la socialisation tout au long de l’année lorsqu’il fait trop froid pour que la plupart des gens se rassemblent à l’extérieur.

La grotte filaire

« De magnifiques bars entièrement éclairés par LED sont un point culminant dans n’importe quelle caverne d’hommes. Les téléviseurs géants et le son de qualité sont une tendance immédiate et évidente, car l’impression de « bar des sports » est beaucoup plus facile à atteindre maintenant », a souligné Whitaker. En effet, les écrans et haut-parleurs de grande qualité ont tous baissé de prix. Dans un retour en arrière intéressant sur les décennies précédentes, certains de ces derniers sont redevenus des éléments de conception, a rapporté le technologue. « Il y a eu une évolution vers » l’affichage « des haut-parleurs autonomes haut de gamme comme points focaux dans une pièce. »

« Tout tourne autour de la musique », a déclaré Whitaker. « Avec la popularité et l’acceptation de toutes les plateformes de musique en streaming, le système audio de la grotte de l’homme se transforme généralement en un juke-box moderne permettant à chacun de choisir ses morceaux préférés et de le monter en puissance. »

Il s’agit également de sports, a-t-il ajouté, grâce à plusieurs écrans et à une capacité de maison intelligente. « Vous pouvez avoir plusieurs événements en cours », a-t-il expliqué, en utilisant les finales de hockey et de basket-ball en compétition et le dimanche de la NFL avec différentes équipes jouant sur différents écrans en même temps comme exemple de ce phénomène. « Toutes les autres fonctionnalités de la maison intelligente sont importantes pour les grandes foules à la maison, mais pour une raison différente : pouvoir mettre en scène l’éclairage, la température, les chaînes de télévision, la sélection de musique et toutes les autres choses technologiques qui doivent être préparées par appuyer sur un bouton est un moyen de réduire considérablement le stress de la préparation divertissante ! » s’est-il enthousiasmé.

La Grotte Solo

Tous ces divertissements, combinés aux exigences du temps d’un homme pour sa carrière et sa famille, peuvent créer un besoin de solitude tranquille. Enfinger voit cela facilité le plus souvent avec des grottes pour hommes à double usage qui ont des zones solo conçues. « Ces espaces peuvent également favoriser des moments de qualité seuls – un endroit pour se détendre et se restaurer sans la pression de garder les invités occupés. »

Comme l’a souligné Singley, ce temps de qualité seul peut être crucial pour la santé mentale d’un homme, mais il a averti : « Le temps seul peut être poussé à l’extrême où il devient de l’évitement. Vouloir trop d’espace disproportionné par rapport aux autres dans sa maison, et s’isoler ou simplement envoyer à sa famille le message qu’ils sont secondaires par rapport à son temps d’homme des cavernes » peut être destructeur. (Il peut également utiliser son espace privé pour des activités qu’il cache à son partenaire, qu’il s’agisse de drogue, de pornographie, de jeux d’argent, etc., a ajouté le psychologue.)

Derniers mots

Quels que soient ses centres d’intérêt, « Concevez toujours autour des passions de l’occupant principal de la grotte de l’homme », a suggéré le pro de la technologie Whitaker. Tout en ajoutant les couleurs, les parfums, les objets et les sons qu’il aime, « Une caverne d’homme ne devrait pas être une salle de stockage d’objets fantaisistes, mais un véritable aperçu de l’âme d’un homme, – une qu’il est prêt à partager avec ceux qu’il appelle amis et famille . C’est un musée d’homme!”

***

