Des experts partagent de nouvelles idées et tendances de cuisine extérieure

« Les cuisines extérieures de luxe sont une catégorie à forte croissance », selon une nouvelle étude publiée ce mois-ci par la National Kitchen & Bath Association. Les raisons à l’origine de cette augmentation incluent les personnes qui se divertissent davantage à la maison à cause de Covid, un désir de se connecter avec la nature pour le bien-être, de nouveaux produits passionnants pour les propriétaires et un impératif de suivi des voisins : « Les cuisines extérieures de luxe sont devenues une » norme « attendue pour de nouvelles constructions de maisons de luxe », selon l’étude.

Une participante a déclaré que son entreprise ne concevrait plus jamais une maison sans cuisine extérieure. Un autre a souligné que ces espaces visent à créer des souvenirs en utilisant des éléments que vous ne pouvez pas facilement ajouter à l’intérieur, comme des fours à pizza et des fumoirs, mais avec le même niveau de finitions, de matériaux, de style, d’options de divertissement et de confort essentiel.

Attentes de qualité

Kimberly Kerl de Kustom Home Design à Greenville, Caroline du Sud est d’accord. « Dans ma région du sud-est, la demande est toujours élevée pour les espaces de vie extérieurs », a-t-elle noté dans un e-mail, ajoutant: « La plupart des propriétaires s’attendent à avoir un espace de vie extérieur raffiné aujourd’hui. »

Les clients recherchent un niveau de qualité dans leurs espaces extérieurs qui se trouve traditionnellement à l’intérieur, a-t-elle partagé. « Alors que les cuisines intérieures ont évolué pour devenir des espaces plus luxueux avec des niveaux de conception élevés, il en va de même pour les cuisines extérieures », décrivant la nouvelle norme de cuisine extérieure comme « resort-esque ».

Technologie extérieure

Outre le style intérieur et les normes de divertissement, il faut s’attendre à – et avoir besoin – d’une technologie améliorée. Ian Bryant, directeur des opérations de Jackson, société d’intégration de la technologie Premiere SAV basée au Wyoming, a commenté dans un e-mail que les clients de la cuisine extérieure attendent désormais un excellent éclairage, un ombrage automatisé, des appareils extérieurs intelligents et, bien sûr, les composants technologiques nécessaires pour que tout fonctionne. .

Cuisine en plein air

« La technologie des appareils électroménagers continue de croître dans cet espace, mais rien de plus que le barbecue », a écrit Bryant. Les grils se connectent désormais à votre réseau, fournissent des notifications push sur votre appareil mobile lorsque les choses sont trop chaudes ou pas assez chaudes, lorsque votre nourriture est presque terminée, ou simplement pour donner au maître du gril l’occasion de s’éloigner, a-t-il ajouté.

Le professionnel de la technologie a également noté que les centres de gril sont beaucoup mieux éclairés qu’auparavant, ce qui facilite le travail du maître du gril. « L’éclairage sous les armoires, l’éclairage de travail, l’éclairage vers le bas, l’éclairage d’accentuation sont tous essentiels pour créer un espace invitant et facile à utiliser », a-t-il suggéré.

Couvrir ces espaces aide également l’hôte (et les invités). « Les pergolas et les stores automatisés peuvent rendre l’expérience beaucoup plus relaxante et confortable dans la cuisine extérieure, a suggéré le technologue. « Ces stores permettent de voir plus facilement ce que vous faites si le soleil brille, refroidissent les choses dans la chaleur de l’été et peuvent être installés sur un rail afin qu’aucun insecte ne puisse pénétrer dans votre cuisine extérieure. »

Bugs mis à part, «Il y a quelque chose de réconfortant dans la cuisine à l’extérieur. Non seulement l’environnement de cuisine en plein air fournit de l’air frais et de bonnes vibrations générales, mais il y a une attention inhérente lors de la préparation des aliments dans la nature – en particulier avec des produits frais et des herbes à portée de main », a déclaré Jessica Petrino Ball, directrice éditoriale du détaillant en ligne d’appareils et d’accessoires. AjMadison. (Elle a également noté dans sa réponse par e-mail qu’il existe de nombreuses options en dessous du niveau de luxe pour ceux qui n’ont pas de propriétés ou de budgets de style complexe. « Les cuisines extérieures sont plus accessibles que jamais! »)

Alors que 90 % des espaces de cuisson en plein air sont centrés autour d’un gril – le plus souvent un modèle à gaz – il existe de nombreux types parmi lesquels choisir, et de nombreux appareils et accessoires de cuisson plus récents à prendre en compte, a observé Ball. « Les grils à gaz sont un excellent choix car ils cuisent les aliments rapidement et sont relativement faciles à entretenir », a-t-elle suggéré. « Recherchez des modèles avec une capacité suffisante (mesurée en pouces carrés) ainsi que des fonctionnalités polyvalentes telles que les stations de saisie, la cuisson au charbon de bois, la rôtissoire et les fumoirs pour plus de saveur. »

« Les grils à combustible alternatif ont parcouru un long chemin au cours des dernières années », a écrit le dirigeant d’AjMadison, et sont souvent spécifiés comme des compléments aux achats de grils à gaz. « Ces appareils sont tout au sujet de la saveur et de l’élargissement de son menu. Alors que les fumoirs et les grils à granulés sont les meilleurs pour les protéines à cuisson lente, les grils en céramique de style kamado offrent un effet de cuisson par convection naturelle », a-t-elle expliqué. Certains offrent des capacités intelligentes pour apprendre aux utilisateurs à les maîtriser.

« Les brûleurs latéraux ont fait un retour sous la forme de brûleurs électriques et de plaques chauffantes », a ajouté Ball. Elle a recommandé 70 000 BTU pour faire bouillir une grande casserole d’eau. « Pour élargir son menu, nous constatons une demande accrue pour les plaques chauffantes d’extérieur. » Il existe des modèles avec des zones de cuisson séparées pour plus de flexibilité. « Cette surface peut contenir beaucoup de nourriture, libérant ainsi de l’espace supplémentaire sur le gril », a souligné le professionnel de l’électroménager. Les fours à pizza sont également une priorité pour les cuisines extérieures. Il existe des versions à gaz, à bois et à infrarouge à considérer. Il y a aussi des tiroirs chauffants pour garder les aliments chauds entre les cours, les jeux ou les longueurs dans la piscine.

Un appareil à ne pas négliger est une unité de ventilation en cas de besoin. « Avec la tendance croissante des cuisines extérieures couvertes, il est important d’éliminer les odeurs indésirables et les résidus de cuisson de l’espace de vie. Si une hotte est nécessaire, c’est une bonne idée de surdimensionner l’évent pour maximiser la zone de capture et obtenir le plus de puissance possible. Bien que les espaces couverts soient beaux sur les photos, gardez à l’esprit que les grillades provoquent naturellement de la fumée, de la graisse et des odeurs de cuisson », a averti Ball.

Divertissement en plein air

En ce qui concerne les divertissements en plein air, « la clé est de limiter les déplacements à l’intérieur et à l’extérieur de la maison », a conseillé le dirigeant d’AjMadison. « Chaque cuisine extérieure a besoin de quatre zones : cuisson, refroidissement (ou stockage dans une glacière), stockage et nettoyage. » Ce centre de refroidissement peut faire partie d’un appareil de bar extérieur polyvalent. « Aussi connu sous le nom de station de cocktails, cet appareil polyvalent combine un évier, un robinet, un bac à glaçons, un espace pour les garnitures, etc., ce qui signifie que tous les éléments essentiels du bar sont facilement accessibles au même endroit. » Cette zone de refroidissement peut également inclure des tiroirs de réfrigérateur et de congélateur, une machine à glaçons, un centre de boissons et un réfrigérateur à vin extérieur.

Le stockage est également devenu beaucoup plus sophistiqué ces dernières années, avec des finitions raffinées et des organisateurs intégrés. Au fur et à mesure que les cuisines extérieures se sont développées et sont montées en gamme, les attentes en matière de vie en plein air ont également augmenté. « Les espaces extérieurs deviennent des zones de divertissement clés », a noté Kerl. Ils sont également devenus plus grands et multigénérationnels, a-t-elle déclaré, les clients recherchant «des bars extérieurs pour une ambiance de fête et des fours à pizza pour les soirées pizza, des zones de détente confortables souvent centrées autour d’un élément flamme ou eau».

Les zones de cuisine et de détente en plein air seront probablement améliorées avec des systèmes de haut-parleurs, a écrit Bryant. Ceux-ci sont souvent liés à des forfaits de divertissement à domicile classés en plein air avec des éléments audio et vidéo.

Sécurité extérieure

Tous ces espaces de cuisine extérieure améliorés appellent une protection renforcée. « La sécurité autour d’une maison est toujours au centre des préoccupations de nos jours », a souligné Bryant, « et avec l’IA, les caméras d’apprentissage automatique et les enregistreurs vidéo en réseau (NVR) ont la capacité de faire des choses comme jamais auparavant. » La détection de mouvement est devenue beaucoup plus précise, a-t-il commenté, identifiant si votre chat, un raton laveur ou un étranger se promène dans votre cuisine extérieure.

