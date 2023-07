Des experts partagent 10 conseils rapides pour garder votre maison plus fraîche pendant cette vague de chaleur

Cela s’annonce comme l’été le plus chaud jamais enregistré, avec des pics de température à trois chiffres dans tout le pays. Cela signifie des risques extrêmes pour la santé et la sécurité des personnes qui travaillent à l’extérieur, ainsi que pour celles qui courent, font du vélo et de la randonnée ou, malheureusement, se retrouvent sans abri. Selon les Centers for Disease Control, les personnes les plus à risque de maladies liées à la chaleur sont les nourrissons et les enfants de quatre ans et moins, les personnes âgées de 65 ans et plus et les personnes souffrant de maladies telles que le diabète ou les maladies cardiaques.

Si ceux-ci décrivent un membre de votre ménage, certains des 10 conseils ci-dessous – comme l’ajout d’un ventilateur, le changement d’ampoules et l’ajout d’une protection de fenêtre – doivent d’abord se concentrer sur leurs pièces. La santé et la sécurité sont deux facettes cruciales de la conception du bien-être !

Voici une gamme de conseils professionnels pour toute la maison, dont certains qui ne coûteront pas un centime et peuvent être mis en œuvre ce week-end.

Bloquez le soleil en fermant vos stores, stores ou rideaux pendant les heures les plus chaudes de la journée. Cela peut abaisser la température intérieure de votre maison même si vous manquez de climatisation ou si votre service public local impose des arrêts de roulement. Si vous aviez l’intention de remplacer vos couvre-fenêtres, c’est le bon moment pour en envisager de nouveaux qui ajoutent à l’efficacité énergétique de votre maison et la gardent plus fraîche tout en le faisant. Recherchez les cotes de rendement énergétique de ceux qui travailleront le plus dur pour vous. Une autre option pour garder vos intérieurs plus frais est d’ajouter un film pour fenêtre. Cela peut également protéger votre peau, vos meubles, vos œuvres d’art et vos tapis des dommages causés par les rayons UV. Architect Magazine affirme que ces produits peuvent bloquer 99 % des rayons UV et réduire les coûts des services publics de 30 % à 40 %, mais il existe des inconvénients surmontables (et des conseils d’achat), que le magazine professionnel énumère. Évitez d’utiliser une table de cuisson ou une cuisinière à gaz. Un brûleur à induction portable fera le même travail sans chauffer votre cuisine. Évitez d’utiliser votre four, qui peut également rendre une cuisine plus chaude. Si possible, mangez des aliments qui n’ont pas besoin d’être cuits ou grillés, faites-les griller à l’extérieur (sous une couverture ombragée) ou utilisez plutôt un four grille-pain. Utilisez des ventilateurs, qui peuvent créer un effet d’air plus frais dans la pièce. Ils ne doivent être utilisés que dans une pièce où vous travaillez, vous détendez ou dormez, il n’y a donc pas de gaspillage d’énergie. S’il fait assez frais pour ouvrir vos fenêtres avec des ventilateurs, faites-le dans toute la maison pour créer un effet de ventilation croisée. Remplacez toutes les lampes à incandescence restantes qui ajoutent de la chaleur à votre maison par des modèles à DEL ou fluorescents compacts qui ne le font pas. Bob Vila, expert en rénovation domiciliaire, recommande de débrancher toutes les multiprises lorsqu’elles ne sont pas utilisées. Vila suggère également de faire la lessive la nuit quand il fait plus frais.

Voici quelques solutions à plus long terme pour combattre la chaleur qui impliquent un remodelage, tirées d’un article de Forbes.com que j’ai écrit en juillet dernier alors qu’il ne faisait même pas terriblement chaud dans la majeure partie du pays. Cela vaut la peine d’être revisité maintenant.