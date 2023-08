Des espaces de coworking qui vont au-delà de la salle de conférence

Si vous aviez parcouru la liste des commodités d’un immeuble en copropriété récent et haut de gamme à la fin de la dernière décennie, vous auriez peut-être vu mention d’un centre d’affaires ou d’une salle de conférence. Pour cette époque, c’étaient des extras agréables – mais à peine décisifs – dans les suites d’agrément.

Entre-temps et aujourd’hui, un petit incident appelé la pandémie mondiale de Covid-19 a fait beaucoup pour élever ces espaces au rang des commodités indispensables pour les acheteurs de condos de luxe. Aujourd’hui, l’absence d’espaces de coworking dans les bâtiments les plus récents pourrait être considérée comme un oubli qui nuit à la transaction. Cela a convaincu les promoteurs résidentiels de luxe d’incorporer des espaces qui vont au-delà du simple coworking pour offrir des environnements créatifs et agréables à regarder qui déclenchent une nouvelle réflexion et améliorent le confort des créatures.

Jetons un coup d’œil à la tendance qui se reflète dans un trio d’immeubles résidentiels flambant neufs, haut de gamme et ultramodernes en Floride.

Ce développement de condos à North Miami Beach est le premier de sa ville à offrir une disponibilité de location à court terme. Les concepteurs de Nexo Residences sont allés au-delà de leurs attentes pour améliorer l’expérience de travail à domicile, en intégrant un centre de technologie artistique de pointe sur deux étages comprenant un café, des espaces de coworking, un centre d’affaires et des sièges extérieurs. Les aspects biophiliques avant-gardistes font partie du mélange, grâce à une frondescence luxuriante et des murs de verre présentant des panoramas inspirants sur le coucher du soleil.

« Nexo Residences répond aux divers besoins de ses résidents, qu’ils vivent ici toute l’année ou qu’ils louent une unité pour une courte période lors d’une visite à Miami », déclare Edgardo Defortuna, président et chef de la direction de Fortune International Group. « Une chose qu’ils ont tous en commun est le besoin d’un espace de coworking partout où ils vont. Avec le centre technologique, notre objectif n’était pas de créer un espace de coworking conventionnel, mais plutôt d’offrir un sanctuaire remarquable alliant harmonieusement fonctionnalité, confort et esthétique, offrant ainsi un centre communautaire où les gens peuvent vivre l’harmonie parfaite entre travail et loisirs.

À Estero Bay, au sud-est de Fort Myers Beach, cette communauté de copropriétés haut de gamme abrite le Sports & News Café, conçu comme la quintessence d’une retraite de coworking. C’est un lieu où les résidents peuvent travailler, rencontrer des collègues et collaborateurs dans des espaces de détente ou se tenir au courant du monde extérieur sur des écrans de télévision haute définition.

« Réunir certains des designers les plus talentueux et les plus renommés au monde pour créer des espaces d’agrément à la fois fonctionnels et magnifiques était de la plus haute importance pour les résidences Ritz-Carlton d’Estero Bay, et cela est particulièrement vrai pour le Sports & News Café », déclare Mark Wilson, président-directeur général du London Bay Development Group.

« De nos jours, les commodités du travail à domicile sont essentielles. Le Sports & News Café a été conçu comme un espace où les propriétaires passeront une grande partie de leur temps à travailler, à réseauter et à se détendre. Nous voulions donc nous assurer que sa conception allait au-delà du traditionnel pour offrir le meilleur confort de coworking possible.

Située dans l’enclave éclectique du centre-ville Doral de Miami, cette communauté de style de vie de 459 résidences vise à faire oublier aux gens les espaces de coworking d’antan. Il offre près de 2 000 pieds carrés d’espaces de travail diversifiés destinés à répondre aux besoins de pratiquement tous les résidents. Par exemple, au niveau mezzanine, de luxueux bureaux privés entièrement meublés sont reliés à des salons et à un café-bar, idéaux pour les séances en petits groupes ou en réseautage. De plus, le bâtiment offre une demi-douzaine de bureaux flexibles, un vaste espace de conférence et une kitchenette.

« Notre vision pour cette propriété était de répondre à la demande croissante de locataires sophistiqués à la recherche d’appartements de luxe avec un style de vie axé sur le travail à domicile », explique Lee Casey, vice-président du marketing chez Codina Partners. « Dans le monde d’aujourd’hui, les offres de bureaux constituent l’une des principales demandes d’agrément des individus lorsqu’ils recherchent leur futur logement. En fait, c’est tout aussi important que d’avoir une terrasse de piscine de style complexe.